Juso-Chefin zu Klimaprotesten: Was ist noch legitim?

Sendung: Interview | 27.11.2022 | 09:05 Uhr | von Janine Albrecht

5 Min | Verfügbar bis 26.11.2024

Sie nennen sich die letzte Generation, auf ihrer Homepage beschreiben sie sich so - Zitat: "Wir sind die letzte Generation, die den Kollaps unserer Gesellschaft noch aufhalten kann."

Dafür blockieren sie Autobahnen, Straßenkreuzungen, die Hamburger Kohlbrandbrücke - und zuletzt den Hauptstadt-Flughafen BER, kleben sich dort fest. Ihr Ziel ist es die Bundesregierung, dazu zu zwingen, mehr für den Klimaschutz zu tun.

Im Moment bekommen sie viel Aufmerksamkeit und vor allem viel Kritik. Die hat nach der Blockade des Berliner Flughafens nicht nachgelassen. Bundesjustizminister Marco Buschmann, (FDP) sagte der "Bild am Sonntag": "Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung habe in der Demokratie nichts verloren", zuvor nannte CDU-Chef Merz die Aktivisten "kriminelle Straftäter".

Doch wie umgehen mit diesem Protest? Und ist das vielleicht auch eine Generationenfragen, auch für die Parteien?

Jessica Rosenthal, Bundesvorsitzende der JuSos, der Nachwuchsorganisation der SPD, äussert im Interview, wie sie die Aktionen der letzten Generation bewertet: