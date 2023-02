Hilfe aus dem Norden für Erdbebenopfer - Rettern läuft Zeit davon Stand: 10.02.2023 10:29 Uhr In Norddeutschland gibt es eine große Spenden-Bereitschaft für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Geldspenden sind laut Hilfsorganisationen die effektivste Art zu helfen. Helfer aus Niedersachsen suchen weiter nach Überlebenden, doch die Zeit läuft davon.

Am Freitagmorgen ist in Hamburg ein Lastwagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Richtung Erdbebengebiet gestartet. Zunächst fährt der 40-Tonner nach Ludwigsfelde in Brandenburg, wo er mit Material beladen wird. Rainer Bartels vom DRK sagte NDR 90,3, geladen würden zum Beispiel Feldheizungen, Schlafsäcke und Isolationsplanen: "All das, was Wärme spendet und jetzt helfen kann in der Region."

Heute sollen vom Fliegerhorst in Wunstorf in Niedersachsen erneut drei Flugzeuge mit weiteren 40 Tonnen Material starten. An Bord sind unter anderem Zelte, Decken und andere wichtige Hilfsmittel, wie ein Sprecher des Technischen Hilfswerks (THW) sagte. "Wir fliegen so lange wie nötig", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius. Zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) informierte er sich am Morgen auf dem Bundeswehr-Standort in der Region Hannover. Bereits am Donnerstag wurden mit drei A400M-Maschinen Hilfsgüter zum türkischen Militärflughafen İncirlik geflogen. Pistorius sagte, die Bundeswehr leiste nach den schweren Erdbeben in Syrien und in der Türkei ihren Beitrag "zuverlässig und schnell und unbürokratisch".

Geldspenden sind "die effektivste Art, konkret zu helfen"

Viele Norddeutsche engagieren sich zudem bereits privat und helfen. Die Hamburger Organisation "Der Hafen hilft!" weist darauf hin, dass ein Großteil der notwendigen medizinischen Materialien im Großhandel erworben wird und bittet um Geldspenden dafür. Diese seien die "effektivste Art, konkret zu helfen". Aber auch Sachspenden seien willkommen. Zusammen mit "Hanseatic Help", dem Hamburger Hilfskonvoi und der Freien Deutsch-Syrischen Gesellschaft soll in den kommenden Tagen ein Hilfskonvoi ins Erdbebengebiet aufbrechen.

Sachspenden: Schlafsäcke, Zelte und Kleidung benötigt

Besonders dringend würden Schlafsäcke, warme Decken, Zelte, aber auch Rollstühle, Gehhilfen und anderes medizinisches Material benötigt. Auch warme Jacken, Pullover und Hosen für Männer, Frauen und Kinder würden gesucht. Aus rechtlichen Gründen könnten aber nur neue Kleidungsstücke mit Etikett oder originalverpackt ins Krisengebiet geschickt werden, hieß es.

Über aktuelle Spendenbedarfe informiert Hanseatic Help auf seiner Internetseite. Wer in Hamburg Decken oder Schlafsäcke spenden möchte, kann diese dienstags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr in der Großen Elbstraße 264 abgeben. Auch die Türkische Gemeinde Niedersachsen sammelt Sachspenden. Diese sollen zeitnah mit der Fluggesellschaft Turkish Airlines in die Erdbebengebiete gebracht werden.

DRK Lübeck rät von Sachspenden ab

Das Deutsche Rote Kreis (DRK) in Lübeck hingegen rät von Sachspenden ab. Denn es sei unklar, ob und wenn ja, wie viele Lastwagen sich auf den Weg in die Unglücksregion machen werden. Das DRK bittet daher um Geldspenden an die anerkannten internationalen Hilfsorganisationen. Dadurch sei sichergestellt, dass das Geld auch ankommt.

Helfern vor Ort läuft die Zeit davon

Den Helferinnen und Helfern in den Erdbeben-Gebieten in der Türkei und Syrien läuft die Zeit davon. Ein Team der Organisation @fire aus Niedersachsen sucht weiterhin nach Überlebenden in der besonders stark zerstörten Stadt Kahramanmaraş. 40 Einsatzkräfte und drei Rettungshunde sind dort im Einsatz, Verstärkung war am Donnerstag in der Türkei eingetroffen. Mindestens noch heute wollen sie weiter suchen. Doch die Chancen, Verschüttete lebend zu finden, sinken angesichts der langen Zeit seit dem Erdbeben am Montag und Temperaturen um den Gefrierpunkt, wie @fire mitteilte. In der Nacht zu Donnerstag hatte ein @fire-Team eine Mutter und ihr sechs Jahre altes Kind aus einem eingestürzten Haus befreit.

