Kriegsende vor 80 Jahren: So gedenkt Hamburg heute Stand: 08.05.2025 06:11 Uhr Es ist erst ein Menschenleben her: Vor 80 Jahren ging in Europa der Zweite Weltkrieg zu Ende. Mit mehreren Veranstaltungen erinnert heute auch Hamburg an das Kriegsende.

Die zentrale Gedenkveranstaltung in Hamburg findet auf dem Ohlsdorfer Friedhof statt. Dort haben mehr als 50.000 Kriegstote ihre letzte Ruhestätte gefunden. Erwartet wird dazu unter anderem Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne).

Befreiung durch britische Soldaten

Besonders geehrt werden die britischen Soldaten, die vor 80 Jahren Hamburg und den Norden Deutschlands besetzten und dabei Tausende Menschen aus Arbeitslagern, Konzentrationslagern und Gefängnissen befreiten. Erinnert wird dabei auch an den Krieg in der Ukraine - nach Angaben des Volksbundes werden auch einige verwundete ukrainische Soldaten bei dem Gedenken in Ohlsdorf dabei sein.

Am Abend Fest auf dem Rathausmarkt

Einen ganz anderen Akzent setzt eine Veranstaltung auf dem Jungfernstieg - sie wird organisiert von linken Gruppen aus dem Umfeld der Hamburger Universität. Dort nimmt auch der umstrittene Verein "RussPublika e.V." teil. Kritiker werfen ihm eine große Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin vor. Die ditte große Veranstaltung zum 8. Mai ist dann ab 17.30 Uhr ein sogenanntes Befreiungsfest auf dem Rathausmarkt, zu dem unter anderem die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes einlädt.

Kriegsende in Hamburg schon am 3. Mai 1945

Das Kriegsende war in Hamburg bereits am 3. Mai 1945. Deshalb gab schon am Sonnabend eine große Gedenkveranstaltung in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.05.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit Zweiter Weltkrieg