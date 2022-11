Vom 1. Januar an würde der Gaspreis zunächst für große Industrieunternehmen gedrückt werden - etwa 25.000 Firmen könnten davon profitieren. Die Experten wollen für die großen Unternehmen die ersten 70 Prozent des Verbrauchs auf sieben Cent je Kilowattstunde begrenzen. Die Firmen müssten die Teilnahme an dem Preissenkungs-Programm allerdings bei ihrem Versorger anmelden und sie müssen sie auch öffentlich machen. Außerdem sollen die Unternehmen garantieren, dass ihr Standort und 90 Prozent der Arbeitsplätze längerfristig erhalten bleiben, wenn sie die Hilfen beantragen. Für soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime gibt es darüber hinaus einen eigenen Geld-Topf.

Die Vorschläge sind von der Bundesregierung im Kern schon für gut befunden worden. Dass vielen Haushalten im Dezember ein Zwölftel des Jahres-Gasverbrauchs erstattet werden soll, wurde am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen. Nun ist der Bundestag am Zug. Über die Gas- und Strompreisbremse will das Bundeskabinett laut Kanzler Scholz am 18. November entscheiden.