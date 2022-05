"Arbeitssuchend mit Mitte 50 und schwerbehindert? Das war's!" von Lina Beling

Für Menschen mit Behinderung ist es nach wie vor schwieriger, einen Job zu finden, als für Menschen ohne eine Beeinträchtigung. Die Corona-Pandemie hat dieses Problem noch verschärft. In vielen Firmen ist ein Umdenken nötig.

Es ist ruhig auf der Baustelle. Direkt hinterm Deich in Hamburg-Kirchwerder soll ein Einfamilienhaus entstehen. Heute ist Michael Wilde vor Ort, er ist für die Elektrik zuständig. Wie er berichtet, hat der Kunde noch ein paar neue Wünsche geäußert. Deswegen muss er die Hauptverteilung erweitern. Dass er überhaupt nochmal wieder arbeiten wird, hätte Michael Wilde nicht gedacht. Seinem vorherigen Arbeitgeber sind während der Corona-Pandemie die Aufträge weggebrochen, alle Mitarbeiter wurden entlassen. "Ich habe mich dann arbeitssuchend gemeldet und dachte: Ich bin Mitte 50, mit 60 Prozent schwerbehindert. Feierabend! Das war's!"

Firmen-Anwalt riet von der Einstellung ab

Der gelernte Elektriker hat zwei künstliche Hüften, Probleme mit einem Auge und beiden Ohren, Metallteile, um Leisten und Bandscheiben zusammenzuhalten, die Sehnen in den Armen sind gerissen. Nach seiner Entlassung in der Pandemie bewirbt er sich und findet einen Job. Obwohl der Firmen-Anwalt seinem neuen Chef davon abrät, ihn einzustellen - wegen der Schwerbehinderung: "Er hat zwei Nächte drüber geschlafen und dann gesagt: einfach mal machen."

Viele Unternehmen beschäftigen keine Menschen mit Schwerbehinderung

Michael Wilde arbeitet nun in einem Sechs-Mann-Betrieb. Die kleine Firma ist von der gesetzlichen Pflicht ausgenommen, die vorsieht, dass Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Arbeitnehmenden besetzen müssen. Die Statistiken zeigen aber: Die Firmen im Norden erreichen diese Ziele lange nicht.

In Hamburg beschäftigt mehr als ein Drittel dieser Unternehmen keinen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung. Etwas besser sieht es in Mecklenburg-Vorpommern aus: Dort ist es immerhin nur jedes vierte Unternehmen. Niedersachsen und Schleswig-Holstein liegen dazwischen. Vergleicht man die Zahlen mit den Zahlen von vor zehn Jahren, haben sie sich meist nur um wenige Prozentpunkte verändert.

Expertin: "Mentale Barrieren wiegen schwer"

Von einem inklusiven Arbeitsmarkt sei Deutschland noch weit entfernt, sagt Heike Ohlbrecht. Sie ist Soziologie-Professorin an der Universität Magdeburg. Es gebe noch viele Barrieren für Menschen mit Behinderung, sagt Ohlbrecht. "Ich denke hier an bauliche Barrieren, aber schwerer wiegen mentale Barrieren." So gibt es laut der Expertin weiterhin weit verbreitete Vorurteile: dass Menschen mit Schwerbehinderung nicht leistungsfähig seien, dass sie häufig krank seien oder dass sie schlecht qualifiziert seien.

Aktuell schlechte Job-Aussichten für Menschen mit Behinderung

Ohlbrecht geht davon aus, dass die Corona-Pandemie negative Auswirkungen hat. Denn aktuell entwickle sich die Lage für Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt weniger positiv als für Menschen ohne Behinderung. Sie haben also weniger Chancen. "Und wir können annehmen, dass Menschen mit Behinderung länger gegen negative Folgen der Pandemie anzukämpfen haben", befürchtet die Professorin.

Ist eine höhere Ausgleichszahlung der richtige Weg?

Wer als Betrieb mit mehr als 20 Beschäftigten nicht ausreichend schwerbehinderte Menschen einstellt, muss Ausgleichszahlungen leisten. Eigentlich ein Instrument, um die Quote durchzusetzen. Doch viele Unternehmen zahlen offenbar lieber. Das Integrationsamt Hamburg hat so zuletzt mehr als 32 Millionen Euro eingenommen. Der Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, will deswegen den Druck auf die Unternehmen erhöhen: Er hat der Ampel-Koalition eine höhere Abgabe vorgeschlagen.

Ein Wandel in den Köpfen ist nötig

Soziologin Ohlbrecht setzt auf einen Mentalitätswandel. "Wir werden alle in unserer Biographie mit Krankheiten zu tun haben." Sie hofft, dass sich infolgedessen das Defizit-orientierte Bild von Krankheit und Behinderung wandelt. Ein besonderer Kündigungsschutz, aufwendigere Bewerber-Suche, mangelnde Qualifizierung - all das wird immer wieder aufgeführt, wenn es um die Frage geht, warum Unternehmen nicht mehr Menschen mit Behinderung einstellen. Aber am Ende geht es wieder mal vor allem um eins: der Wandel in den Köpfen.

Michael Wilde ist immer noch froh, dass sein Chef ihm eine Chance gegeben hat. "Ich liebe es zu arbeiten. Was mir an der ganzen Sache gefällt: draußen zu sein, der Kontakt mit Kunden und die Kreativität."

