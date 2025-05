Merz wirbt in Regierungserklärung für gemeinsame Kraftanstrengung Stand: 14.05.2025 16:07 Uhr Eine gute Woche nach dem Start der schwarz-roten Koalition hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch seine erste Regierungserklärung im Parlament abgegeben. Dabei skizzierte er das politische Programm von Union und SPD.

In der etwa einstündigen Rede forderte Merz eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Menschen in Deutschland, um das Land wieder nach vorne zu bringen: "Wir können alle Herausforderungen, ganz gleich, wie groß sie auch sein mögen, aus eigener Kraft heraus bewältigen." Seine Regierung sei sich der großen innenpolitischen und internationalen Aufgaben bewusst, sagte der CDU-Vorsitzende.

Für die Regierungszeit nannte er drei Ziele: Wohlstand, Sicherheit und Zusammenhalt. Ein Schwerpunkt werde daher die Sicherheitspolitik. Die Bundeswehr soll konventionell zur stärksten Armee Europas werden, so der Kanzler. Den europäischen Nachbarn versprach er Verlässlichkeit und Berechenbarkeit - und der Ukraine die volle Solidarität in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Zum Thema Migration sagte Merz, Deutschland sei ein Einwanderungsland, es werde aber mehr Abschiebungen von Ausländern ohne Bleiberecht geben. Zudem versprach der Kanzler "Wohlstand für alle" und einen "neuen Generationenvertrag" in Deutschland.

Aktuell findet im Parlament die Aussprache der Abgeordneten nach der Regierungserklärung statt. Sie können sie hier live auf phoenix verfolgen:

Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sowie Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hatten den Abgeordneten am Vormittag in einer Regierungsbefragung Rede und Antwort gestanden.

Drei norddeutsche Bundesminister stellen sich vor

Nach der Regierungserklärung des Kanzlers werden sich in den nächsten Tagen bis Freitag auch die Bundesministerinnen und -minister im Parlament vorstellen. Den Anfang machen heute der aus Schleswig-Holstein stammende Außenminister Johann Wadephul (CDU), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) aus Niedersachsen und Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR Info | 14.05.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD CDU