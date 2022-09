Die Bahn startet im Norden in die Zukunft Sendung: NDR Info | 15.09.2022 | 21:45 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 15.09.2024

In Hamburg geht die erste vollautomatische S-Bahn, in Bremervörde der erste mit Wasserstoff betriebene Zug an den Start.