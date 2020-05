Corona-Ticker: Schulen in MV offen für alle Grundschüler

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute wieder im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie auch Hintergründe zum Thema. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg: Sonderausschuss berät über Soziales und Schulen

MV: Viele Kinder gehen heute wieder in die Schule

Heute Nachmittag gibt es eine neue Podcast-Folge "Coronavirus-Update" mit Professor Drosten

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit

Verluste beim Nordsee-Tourismus kaum aufzuholen

Trotz der langsamen Rückkehr zum Tourismus werden die bisherigen Verluste aus Sicht der Reisebranche in Niedersachsen in diesem Jahr wohl kaum ausgeglichen. Das wegen der Corona-Krise weggebrochene Ostergeschäft hält der Tourismusverband Niedersachsen für nicht kompensierbar. Urlaub an der Nordsee sei sehr saisonal geprägt: April bis Oktober. Um die wirtschaftliche Situation zu verbessern, müsste eine zusätzliche Nachfrage im November entstehen, das sei aber schwierig sagte Geschäftsführerin Sonja Janßen. Die Touristikgesellschaft Ostfriesische Inseln geht von einer guten Auslastung sowohl über Pfingsten wie auch im Sommer aus. Nur vereinzelt seien noch freie Unterkünfte vorhanden.

MV: Viele Kinder gehen heute wieder in die Schule

In Mecklenburg-Vorpommern soll heute der Unterricht für die Grundschulklassen 1, 2 und 3 sowie die Orientierungsstufenklassen 5 und 6 wieder losgehen, ebenso wie für die Klassenstufen 7 und 8 in den Regionalschulen.

MV: Landtag debattiert über Gesundheitsversorgung und Corona-Folgen

Der Landtag in Schwerin setzt heute seine Beratungen fort. Mit einem fraktionsübergreifenden Antrag soll eine weitere Enquete-Kommission eingesetzt werden. In dem Gremium sollen Abgeordnete mit Fachleuten beraten, wie die Gesundheitsversorgung im ganzen Land auf Dauer sichergestellt werden kann. Zudem liefert die fortwährende Corona-Krise dem Parlament auch am zweiten Sitzungstag Gesprächsstoff. So soll auf Antrag der Opposition über Hilfsprogramme für Kommunen, Tourismus und Studierende debattiert werden.

Hamburg: Sonderausschuss berät über Soziales und Schulen

Der zur Bewältigung der Corona-Krise eingesetzte Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft will heute über die Themen Soziales und Schulen debattieren. Das am 22. April eingesetzte Gremium besteht aus 20 Mitgliedern, nahm seine Arbeit am 30. April auf und tagt in der Regel alle zwei Wochen. Er soll die Bewältigung der Krise parlamentarisch begleiten, solange noch nicht alle Fachausschüsse eingesetzt sind. Die Bürgerschaft war am 23. Februar gewählt worden. Wahlsieger SPD und Grüne verhandeln zurzeit über die Bildung einer Koalition.

Corona-Beiträge aus den Regionalmagazinen vom Mittwoch

Auch gestern war die Corona-Pandemie eines der bestimmenden Themen in den Landesmagazinen vom NDR. Hier können Sie einige der Beiträge noch einmal angucken.

Moin! Der Coronavirus-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit dem Coronavirus-Live-Ticker auch heute über die aktuellen Entwicklungen in den norddeutschen Ländern. Sie finden neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf den folgenden Seiten: