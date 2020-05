Corona-Ticker: Mehrheit sieht Lockerungen kritisch

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute wieder im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie auch Hintergründe zum Thema. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Quarantäne-Regeln für Einreise nach Deutschland werden gelockert

Laut einer Umfrage sehen viele Bürger die ersten Maßnahmen für eine Rückkehr zur Normalität kritisch.

Streit um Fitnessstudios vor Gericht

Hamburger Hafen veröffentlicht Umschlagzahlen

Landesdatenschutzbeauftragte aufgeschlossen für Corona-Apps

Niedersachsens Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel steht Corona-Apps aufgeschlossen gegenüber. "Apps können ein geeignetes und schnell anwendbares Mittel sein, um Infektionsketten zu unterbrechen, ohne dabei die Grundsätze des Datenschutzes außer Acht zu lassen", sagte die Datenschützerin der Deutschen Presse-Agentur. Thiel gab aber zu bedenken, dass große Datensammlungen grundsätzlich gewisse Risiken bergen. Deshalb müsse sichergestellt werden, dass die über die App gesammelten Daten nur für den angestrebten Zweck - also die Bekämpfung der Pandemie - genutzt werden - und dass sie nicht in die Hände Unbefugter geraten. Die von der Bundesregierung geplante Corona-Warn-App soll voraussichtlich in etwa einem Monat in einer ersten Version zur Verfügung stehen. Mithilfe von Bluetooth-Signalen könnte dann erfasst werden, welche Smartphones einander nahegekommen sind - und Nutzer warnen, wenn sich herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufhielten. Das funktioniert allerdings nur, wenn ein großer Teil der Bevölkerung das freiwillige Programm auch einsetzt.

Quarantäne-Regeln werden gelockert

Die geltenden Quarantäne-Regelungen für die Einreise nach Deutschland werden abgeschwächt. Wie die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen mitteilte, haben sich Bund und Länder darauf verständigt. Wer aus EU-Ländern sowie Island, Norwegen, Liechtenstein, Schweiz und Großbritannien einreist, muss sich demnach künftig nicht mehr in eine zweiwöchige häusliche Isolation begeben. Die Erleichterungen könnten zudem auf weitere Staaten ausgeweitet werden. Voraussetzung sei eine entsprechende Empfehlung des Robert Koch-Instituts. In NRW gilt die neue Regelung ab heute. Die übrigen Bundesländer sollen in den kommenden Tagen folgen. Bereits am Dienstag hatte zudem das niedersächsische Oberverwaltungsgericht die grundsätzliche Quarantäne-Pflicht gekippt.

RKI: 913 bestätigte Neuinfektionen in Deutschland

Die Corona-Reproduktionszahl bleibt nach Angaben des Robert Koch-Instituts mit derzeit 0,75 unter dem kritischen Wert von 1,0. Das bedeutet, dass jeder Infizierte weniger als eine weitere Person ansteckt. Innerhalb eines Tages gab es 913 registrierte Neuinfizierte in Deutschland. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf 173.150 Corona-Infektionen. Die Zahl der Toten stieg um 101 auf 7.824.

In dieser Grafik sehen Sie den Verlauf der bestätigten Neuinfektionen für die norddeutschen Bundesländer - vom Beginn der Pandemie im Winter an.

Hamburger Hafen informiert über aktuelle Lage

Der Hamburger Hafen informiert heute um 10 Uhr über die Umschlagentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres und die aktuelle Lage. Vermutlich ist der Hafenumschlag im ersten Quartal zurückgegangen, weil zumindest seit Mitte März weniger Containerschiffe aus Asien die europäischen Häfen erreicht haben. Das Coronavirus hatte bereits im Januar und Februar zu verminderter Produktion und weniger Schiffsabfahrten in China geführt, dem wichtigsten Handelspartner des Hamburger Hafens. Weil die Schiffe aber sechs bis acht Wochen von Asien nach Europa unterwegs sind, hat sich das erst im März in den Häfen ausgewirkt.

Umfrage: 56 Prozent wollen Corona-Einschränkungen beibehalten

Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten will an den derzeit bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie festhalten. Das ergab eine Umfrage von infratest-dimap für den neuen ARD-DeutschlandTrend. Demnach sehen 56 Prozent der Bürger weitere Normalisierungsschritte kritisch. 40 Prozent der Befragten befürworten dagegen eine Lockerung der Maßnahmen in den kommenden Wochen. Drei Prozent antworteten mit "weiß nicht", während ein Prozent der Befragten keine Angaben machte. Vor allem Anhänger der FDP (63 Prozent) und der AfD (61 Prozent) sind für eine weitere Öffnung. Unmittelbar bevor die Lockerungen in der vergangenen Woche beschlossen wurden, hatten sich noch 54 Prozent der Bürger für eine Lockerung ausgesprochen, 41 Prozent wollten an den Maßnahmen festhalten.

Urteil pro Fitnessstudios - Hamburg legt Beschwerde ein

Das Hamburger Verwaltungsgericht sieht in der Corona-Verordnung der Hansestadt eine Ungleichbehandlung von Fitnessstudios, die noch geschlossen bleiben müssen, gegenüber anderen Gewerben. Die Antragstellerin darf ihr Studio vorerst trotzdem noch nicht wieder öffnen, denn Hamburg hat Beschwerde beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht eingelegt und eine entsprechende Zwischenverfügung erwirkt.

Neuer Tag, neuer Ticker

