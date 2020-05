Corona-Ticker: Einige Lockerungen greifen heute

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch an diesem Sonnabend im Live-Ticker von NDR.de. Neben den aktuellen Nachrichten finden Sie bei uns auch Hintergründe zum Thema. Das Geschehen vom Vortag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Mecklenburg-Vorpommern: Restaurants dürfen unter strengen Auflagen öffnen

Schleswig-Holstein: Größen-Begrenzung für Geschäfte gilt ab heute nicht mehr

Schleswig-Holstein: Lockerung bei Kontakt-Beschränkungen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Abfallfahnder: Mehr wilde Müllkippen

Die Leute verzehren während der Corona-Pandemie mehr zu Hause und durch Aufräumen und Frühjahrsputz in Haus und Garten ist mehr Müll angefallen - und das bei geschlossenen Wertstoffhöfen: Das sind nach Einschätzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Hannover die Ursachen dafür, dass es in der Corona-Krise mehr wilde Müllkippen gibt. "Viele stellen fest, dass die Mülltonnen nicht groß genug sind, um den Müll aufzufangen", sagte der Teamleiter der Abfallfahndung, Andreas Hübner. Viele Menschen stellten den Müll dann einfach irgendwo ab.

Schleswig-Holstein: Alle Geschäfte dürfen unbegrenzt öffnen

Von heute an dürfen in Schleswig-Holstein unabhängig von ihrer Größe alle Geschäfte wieder öffnen. Die bisherige Flächenbegrenzung auf 800 Quadratmeter fällt weg. Gelockert werden auch die Kontakt-Beschränkungen, die im Zuge der Corona-Krise verfügt wurden: Jetzt dürfen sich auch Menschen aus zwei Haushalten treffen, privat und in der Öffentlichkeit.

Mecklenburg-Vorpommern: Restaurants öffnen wieder

Seit mehreren Wochen sind die Restaurants in ganz Deutschland wegen des Corona-Virus geschlossen, nun dürfen in Mecklenburg-Vorpommern von heute an die Betriebe als bundesweite Vorreiter wieder öffnen. Es gilt dabei strenge Auflagen der Behörden zu erfüllen. Dies betrifft insbesondere die Abstandsregelungen, die eine Mindestdistanz von 1,50 Meter zwischen fremden Personen vorsehen. Die Restaurants werden deshalb Schätzungen zufolge im Schnitt nur etwa die Hälfte der üblichen Gäste bewirten können.

NDR Info - Die Corona-Beiträge vom Abend

In der Spätausgabe von NDR Info im NDR Fernsehen ging es auch um die Coronavirus-Krise. Hier finden Sie die Corona-Beiträge vom Vorabend.

Der nächste Live-Ticker-Tag beginnt

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit dem Coronavirus-Live-Ticker auch heute über die Entwicklungen in den norddeutschen Ländern. Sie finden neben Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es in dieser Tabelle und auf den folgenden Seiten: