Zensus: Wie leben die Menschen in Ihrer Gemeinde? Familien, Berufe, Mieten: Der Zensus hat Daten über zahlreiche Aspekte des Zusammenlebens erhoben. Unsere Steckbriefe fassen diese Informationen für die Gemeinden und Kreise in Norddeutschland zusammen.

von Lalon Sander

Die Informationen beziehen sich alle auf den Zensus-Stichtag am 15. Mai 2022, wurden aber erst im Juni 2024 veröffentlicht. Die Daten des Statistischen Bundesamt geben sehr detailliert Auskunft darüber, wie die Menschen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg leben.

So sieht es bei Ihnen aus

Geben Sie unten in dem Suchfeld den Namen Ihrer Gemeinde oder Ihres Kreises ein, um einen Überblick über die wichtigsten Zahlen bei Ihnen vor Ort zu bekommen. Diese Daten werden laufend aktualisiert, sobald das Statistische Bundesamt weitere Informationen veröffentlicht.

Einige Orte in Norddeutschland sind so klein, dass die Daten nicht aussagekräftig wären. In diesem Fall erhalten Sie Daten zum übergeordneten Gemeindeverband. Wenn Sie zum Beispiel nach "Gröde" suchen, erhalten Sie die Informationen zu Amt Pellworm.

Der Zensus 2022 Für den Zensus 2022 wurden Daten aus den Registern der Verwaltungen zusammengeführt – beispielsweise die Daten der Einwohnermeldeämter. Außerdem wurde eine Stichprobe von mehr als 10 Millionen Menschen befragt, um die Angaben aus den Registern zu überprüfen und zu verbessern.



Ein Teil der Stichprobe wurde zusätzlich auch zu Themen befragt, zu denen es in den Registern keine Angaben gibt, etwa zum Bildungsgrad oder der Erwerbstätigkeit. Aus diesen Befragungen wird dann eine Schätzung für die gesamte Bevölkerung errechnet. Hierbei kann es zu Unschärfen kommen, sodass etwa die Gesamtzahl der Erwerbstätigen und der Nicht-Erwerbstätigen in einer Gemeinde nicht genau übereinstimmt mit der Gesamt-Einwohnerzahl laut Register.



Schließlich wurden etwa 17,5 Millionen Eigentümer und Eigentümerinnen zu den Häusern und Wohnungen in Deutschland befragt.



Die Daten im Zensus werden vom Statistischen Bundesamt sehr detailliert veröffentlicht. Um dennoch den Rückschluss auf einzelne Menschen zu verhindern, werden die Daten leicht verfälscht, wenn es sich um kleine Zahlen handelt.