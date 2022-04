Urlaub trotz Corona: Darauf müssen Reisende achten

Touristische Übernachtungen sind generell erlaubt. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz vom 20. März sind umfangreiche Lockerungen in Kraft getreten und die 3G-Regel ist fast überall entfallen. In Mecklenburg-Vorpommern gilt 3G in Unterkünften noch bis zum 27. April, in Restaurants und Cafés lediglich bis zum 14. April. In Hamburg findet die 2G-Plus-Regel für Clubs und Discos noch bis zum 30. April Anwendung. Wer trotz Buchung nicht anreisen möchte, für den gelten die vereinbarten Stornobedingungen. Reisende sollten sich vorab beim Hotel oder Vermieter genau über die geltenden Vorschriften vor Ort informieren. Eine Übersicht der Regeln in den Bundesländern gibt eine Seite der Bundesregierung.

Eine generelle weltweite Reisewarnung gilt nicht. Stattdessen gibt das Auswärtige Amt differenzierte Reise- und Sicherheitshinweise. Für jedes Reiseland informiert das Ministerium auf seiner Website über die vor Ort geltenden Einreisebestimmungen. Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht zudem eine aktuelle Liste, die alle Länder aufführt, die als Virusvariantengebiete oder Hochrisikogebiete eingestuft werden. Derzeit wird kein Land dort gelistet.

Nein, der gelbe Impfpass reicht als Nachweis aus, der EU-Impfnachweis als digitales Zertifikat dient vor allem dazu, Reisen innerhalb der EU zu erleichtern. Für den Zugang zu öffentlichen Räumen, wie Restaurants oder Museen, werden in einigen Ländern allerdings nur digitale Nachweise akzeptiert, weil sie besser überprüft werden können. Wichtigster Bestandteil des EU-weit gültigen Zertifikats ist der QR-Code, der die Impfung, die Genesung oder einen negativen Test nachweist. Das digitale COVID-Zertifikat ist in Arztpraxen oder Apotheken in Papierform erhältlich und lässt sich digital auf dem Smartphone speichern. Die EU gibt einen Überblick nach Ländern, welche Bestimmungen für Reisen in Europa gelten.

Ohne eine Auffrischungsimpfung (Booster) verlieren EU-Impfzertifikate neun Monate (270 Tage) nach der Grundimmunisierung ihre Gültigkeit. Diese Regelung ist für viele Menschen für den Sommerurlaub relevant, denn nach Ablauf dieser Frist werden sie ohne Auffrischungsimpfung bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt. Das bedeutet in der Regel, dass sie bei Reisen in der EU einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssen. Wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern - etwa für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen - anerkannt wird, kann sich jedoch unterscheiden.

Unabhängig von der Art des Verkehrsmittels gilt für Einreisen nach Deutschland eine generelle Nachweispflicht. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss über einen aktuellen, negativen Corona-Test verfügen (PCR-Test oder Antigentest maximal 48 Stunden alt). Kinder unter zwölf Jahren sind von der Regel ausgenommen. Die Einreisebestimmungen in der Übersicht.

Die Bundesregierung teilt andere Länder in zwei Arten von Risikogebieten ein:

- Hochrisikogebiete: Die Einstufung erfolgt laut RKI für Gebiete, "in denen eine hohe Inzidenz in Bezug auf die Verbreitung von Varianten mit im Vergleich zur Omikron-Variante höheren Virulenz, also krankmachenden Eigenschaften besteht". Derzeit gelten keine Länder als Hochrisikogebiete.

- Virusvariantengebiete: Dabei handelt es sich laut Bundesgesundheitsministerium um Gebiete, "in denen eine Virusvariante (Mutation) verbreitet aufgetreten ist, die nicht zugleich in Deutschland verbreitet auftritt und von der anzunehmen ist, dass von ihr ein besonderes Risiko ausgeht". Derzeit gelten keine Staaten oder Regionen als Virusvariantengebiete.

Das RKI veröffentlicht eine fortlaufend aktualisierte Liste der Risikogebiete.

Einreisende aus Risikogebieten müssen sich vor ihrer Ankunft in Deutschland digital anmelden und den Nachweis über die Anmeldung mit sich führen. Sowohl die Einreiseanmeldung als auch das Hochladen der Nachweise ist über das Einreiseportal der Bundesrepublik möglich.



Für Einreisende aus einem Hochrisikogebiet gilt: Geimpfte und Genesene können problemlos nach Deutschland einreisen. Ungeimpfte müssen einen aktuellen, negativen Corona-Test (PCR-Test oder Antigentest maximal 48 Stunden alt) vorlegen und sich in zehntägige Quarantäne begeben. Eine Freitestung mit PCR-Test ist nach fünf Tagen möglich. Kinder unter zwölf Jahren benötigen keinen Test, müssen aber fünf Tage in Quarantäne. Kinder unter sechs Jahren müssen nicht in Quarantäne.



Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss einen negativen Corona-Test (PCR-Test maximal 48 Stunden alt) vorlegen. Das gilt sowohl für Ungeimpfte als auch für Geimpfte und Genesene. Kinder unter zwölf Jahre sind davon ausgenommen. Alle Einreisenden müssen sich 14 Tage in Quarantäne begeben - egal, ob geimpft, genesen oder ungeimpft. Eine Verkürzung der Dauer ist nicht möglich. Einen Überblick gibt eine Website der Bundesregierung.

Die Quarantänepflicht gilt nicht für Reisende, die durch ein Risikogebiet gefahren sind, ohne dort anzuhalten. Ausnahmen gibt es unter anderem auch für Berufspendler und Reisende, die weniger als 48 Stunden in einem Risikogebiet waren. Die genauen Regelungen unterscheiden sich in den Bundesländern.

Bei einem positiven Testergebnis müssen sich Betroffene unverzüglich in Quarantäne begeben, auch wenn sich keine Krankheitssymptome zeigen, und sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Außerdem müssen sie Kontaktpersonen über die Infektion informieren.

Das Auswärtige Amt weist allgemein auf die Risiken beim Reisen hin, "insbesondere in Situationen, in denen Reisende Kontakte zu einer größeren Personenzahl auf begrenztem Raum nicht vermeiden können". Bei Kreuzfahrten besteht das Risiko, dass die zuständigen Behörden im Ausland im Falle eines Corona-Ausbruchs an Bord auch für geimpfte Reisende eine mehrtägige Schiffsquarantäne verhängen. Ein zügiger Rücktransport nach Deutschland wäre ausgeschlossen. Wer dennoch reist, sollte sich beim Veranstalter über die geltenden Regelungen informieren.