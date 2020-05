Corona-Ticker: Weitere Lockerungen in zwei Nordländern

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es heute im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie auch Hintergründe zum Thema. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Erneut tritt eine Reihe von Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft

Stellen Sie Hamburgs Sozialsenatorin Ihre Fragen

In der Corona-Krise beantworten viele Politiker in den NDR Programmen Fragen von Zuschauern, Hörern oder Internet-Nutzern des Norddeutschen Rundfunks. Heute macht das die Hamburger Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Schwerpunkt der Fragestunde ab 10 Uhr dürften die schrittweisen Wiederöffnungen der Kitas sein. Die Infos finden Sie hier:

MV: Treffen zum Grenzverkehr in Corona-Zeiten

Der Grenzverkehr in Corona-Zeiten ist heute Anlass für ein Treffen von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) mit CDU-Bundes- und Landespolitikern, Vertretern von Gesundheitswesen und Polizei in Linken (Vorpommern-Greifswald). Viele Einwohner der deutsch-polnischen Region leiden unter der Schließung der Grenze. Vor allem Schüler und Berufspendler sind dadurch beeinträchtigt.

Abi-Klausuren in Niedersachsen beginnen

Mit Geschichtsklausuren beginnen heute in Niedersachsen die wegen der Coronavirus-Krise verschobenen Abiturprüfungen. Voraussichtlich rund 12.000 Schüler schreiben landesweit ihre Abschlussarbeiten, wie das Kultusministerium in Hannover mitteilte.

Industrie- und Handelskammern stellen Konzept für Aufbau vor

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Norddeutschland haben ein gemeinsames Konzept für die Überwindung der Corona-Krise entwickelt, das sie heute vorstellen wollen. In einer Online-Konferenz wird ein Positionspapier zu verschiedenen Themenfeldern wie zum Beispiel Tourismus, maritime Wirtschaft, Außenwirtschaft, Energiepolitik und Ernährungswirtschaft präsentiert.

Corona-Auflagen in Niedersachsen und MV werden gelockert

Sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Niedersachsen dürfen sich Angehörige von zwei Haushalten von heute an wieder privat treffen. Die Begrenzung auf zwei Einzelpersonen fällt. Die Kindertagespflege ist in beiden Ländern unter Auflagen wieder erlaubt.

In Niedersachsen dürfen Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten wieder öffnen - mit 50 Prozent ihrer Platz-Kapazitäten. Außerdem müssen Gäste vorher reservieren und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Die Verkaufsflächen-Beschränkungen im Einzelhandel fallen weg. Touristen dürfen wieder nach Niedersachsen kommen - zunächst jedoch nur in Ferienwohnungen oder Häuser und auf Campingplätze, die mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent belegt werden können.

In Mecklenburg-Vorpommern öffnen teilweise die Einrichtungen zur beruflichen Bildung, ebenso Fahrschulen. Zudem dürfen Breitensportler dort wieder auf Sportplätzen aktiv sein.

Corona-Beiträge aus den Regionalmagazinen vom Sonntag

Das NDR Fernsehen hat in seinen Landesmagazinen auch gestern Abend über verschiedene Aspekte der Corona-Krise im Norden berichtet. Hier eine Auswahl von Beiträgen:

Eine neue Woche im Coronavirus-Live-Ticker

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit dem Coronavirus-Live-Ticker auch heute über die Entwicklungen in den norddeutschen Ländern. Sie finden neben Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es in dieser Tabelle und auf den folgenden Seiten: