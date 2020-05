Corona-Blog: Sylt will vorerst keine Tagestouristen

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland vom Dienstag, 12. Mai, im Blog. Neben den aktuellen Nachrichten finden Sie bei uns auch Hintergründe zum Thema. Auch am Mittwoch gibt es wieder einen Liveticker.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Gute Nacht Norddeutschland!

Der Live-Ticker endet für heute. Das Team von NDR.de bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und wünscht eine gute Nacht. Morgen früh geht es wie gewohnt weiter.

Die TV-Beiträge von NDR Info zur Corona-Lage

So haben die NDR Regionalmagazine über die Corona-Krise berichtet

Greifswalder "Bachtage digital"

Die traditionelle Greifswalder Bachwoche wird in diesem Jahr in alternativer Form stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie sei entschieden worden, das eigentlich für den Juni vorbereitete Wochen-Programm des Festivals für geistliche Musik auf das kommende Jahr zu verschieben, sagte Organisator Matthias Schneider. Aber die Bachwoche solle nicht gänzlich ausfallen. Daher würden unter dem Motto "Dennoch" zwei "Bachtage digital" stattfinden. Am 13. und 14. Juni wird es ein verkürztes Programm mit digitalen Angeboten im Netz geben. "Von Orgel- und Kammermusik bis zum Festgottesdienst", so Schneider.

Weitere Informationen Corona-Krise: Greifswalder Bachwoche online verschiedene Veranstaltungsorte: Dom St. Nikolai, St. Jacobi, Aula der Universität, Lutherhof, Kirche in Wieck, Kapelle Jarmshagen, ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof Die 74. Greifswalder Bachwoche steht unter dem Motto "Dennoch ..." Einige Konzerte des verkürzten Festivals werden aufgezeichnet und können im Internet angeschaut werden. mehr

MV will Betreuungszeiten in Kitas erhöhen

Die Landesregierung reagiert auf Kritik an den Plänen zur Wiederöffnung der Kitas in Mecklenburg-Vorpommern und will die Betreuungszeiten erhöhen. Das teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstagabend mit. Die tägliche Betreuungszeit solle werktäglich für Kinder vollzeitbeschäftigter Eltern mindestens sechs Stunden betragen, so Drese. Bisher waren nur 3,5 Stunden vorgesehen.

Weitere Informationen Corona: MV bessert bei Kita-Betreuung nach Das Sozialministerium will beim Umfang der Kita-Betreuung in Mecklenburg-Vorpommern nachbessern. Statt 3,5 Stunden sollen die Kinder sechs Stunden täglich in Regelgruppen betreut werden. mehr

Basketball hofft auf erhöhte Aufmerksamkeit

Die Basketball-Bundesliga (BBL) hofft auf erhöhte Aufmerksamkeit, nachdem die Spielzeiten im Handball, Eishockey und Volleyball coronabedingt abgebrochen wurden. "Wenn wir es auf die Reihe kriegen, die Saison fertigzuspielen, mit einem, wie ich finde, attraktiven Modus - das wäre eine Riesen-Sache", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Ähnlich sieht das Hermann Schüller, Geschäftsführer der Baskets Oldenburg: "Ich glaube schon, dass das ein Gesichtspunkt sein könnte. Neben Fußball nur noch eine Sportart zeigen zu können - ich glaube, das ist schon attraktiv für den Basketball."

Weitere Informationen Basketball: Aus dem Schatten ins Schaufenster Nach den Saisonabbrüchen im Handball, Eishockey und Volleyball hofft der Basketball bei der Austragung der Finalrunde auf erhöhte Aufmerksamkeit. Von einer großen Chance ist die Rede. mehr

Schlachthof in Bad Bramstedt: Subunternehmer weist Kritik zurück

130 Corona-Infektionen sind inzwischen im Zusammenhang mit einem Schlachtbetrieb in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) bestätigt. Gewerkschaften wie die Nahrung-Genuss-Gaststtätten (NGG) hatten die Unterbringung der Beschäftigten scharf kritisiert. Das für den Schlachthof tätige Subunternehmen Deutsche Schlacht und Zerlegung (DSZ) wies die Kritik zurück. Die Corona-Arbeitsschutzmaßnahmen der Bundesregierung für eine Unterbringung in Sammelunterkünften seien als Empfehlung und nicht als Vorschrift zu verstehen. Man lege höchste Standards für die Unterbringung der Arbeitskräfte fest.

Weitere Informationen Schlachthof-Subunternehmer weist Vorwürfe zurück Wegen vieler Corona-Infektionen ist ein Schlachthof in Bad Bramstedt geschlossen. Die meisten Infizierten leben in einer Sammelunterkunft. Kritik an der Wohnsituation weist der Arbeitgeber zurück. mehr

Abgesagte Landpartie: Landrat warnt Veranstalter

Obwohl die Kulturelle Landpartie in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt ist, bereiten offenbar einige Ausrichter auf ihren Höfen im Landkreis Lüchow-Dannenberg Angebote vor. Landrat Jürgen Schulz (parteilos) äußerte sich besorgt und appellierte an Veranstalter und Besucher, die Situation zu akzeptieren und zu Hause zu bleiben.

Weitere Informationen Kulturelle Landpartie: "In diesem Jahr geht nichts" Im Landkreis Lüchow-Dannenberg droht Ärger: Nach der Absage der Kulturellen Landpartie bereiten offenbar einige Ausrichter trotzdem Angebote vor. Landrat Schulz ist besorgt. mehr

Corona-Folge: Flamm Aerotec in Laage schließt

Der ohnehin angeschlagene Automobilzulieferer Flamm Aerotec wird sein Werk in Laage (Landkreis Rostock) mit 100 Beschäftigten zum Jahresende schließen. Die Corona-Krise habe die Situation noch einmal verschärft, so die Erklärung.

Weitere Informationen Autozulieferer Flamm Aerotec schließt Werk in Laage Nach 24 Jahren schließt der Automobilzulieferer Flamm Aerotec sein Werk in Laage mit über 100 Beschäftigen. Die Corona-Krise habe die ohnehin schwierige Geschäftslage weiter verschärft. mehr

Bremer Gericht: Maskenpflicht rechtens, Fitnessstudio bleibt zu

Die Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Bremen ein angemessenes Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Wie der Pressesprecher des Gerichts mitteilte, lehnte das Gericht einen Eilantrag gegen die Pflicht ab. Demnach wird das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit durch die Verordnung nicht unverhältnismäßig eingeschränkt. In einem zweiten Beschluss lehnte das Gericht den Antrag einer Bremerhavener Fitnessstudiobetreiberin ab. Sie wollte erreichen, dass Fitnessstudios vorläufig wieder öffnen dürfen. Das Gericht verwies darauf, dass beim Training im Studio an Geräten oder in Kursen viele persönliche Kontakte entstünden.

Sieben Neuinfektionen in MV: Erntehelfer betroffen

In Mecklenburg-Vorpommern sind sieben weitere nachgewiesene Fälle von Corona-Neuinfektionen registriert worden. Dabei gibt es eine Häufung unter rumänischen Erntehelfern im Landkreis Rostock, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Nachdem einer von ihnen Symptome entwickelt hatte und positiv getestet wurde, seien bei fünf weiteren Helfern Abstrichtests vorgenommen worden. Zwei dieser Tests fielen positiv aus. Landesweit gibt es nun 735 nachgewiesene Infektionsfälle. Dies bedeute eine Infektionsrate von 45 pro 100.000 Einwohnern, die bundesweit niedrigste. Der deutsche Schnitt liegt bei 205. In Mecklenburg-Vorpommern sind bislang 20 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 676 der dort positiv getesteten Menschen gelten als genesen.

Weitere Informationen Corona: Sieben neue Infektionen in MV - Erntehelfer betroffen In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Montag sieben neue Corona-Infektionen registriert worden. Insgesamt sind es jetzt 735. Infiziert sind auch einige Erntehelfer im Landkreis Rostock. mehr

An den Feiertagen nicht nach Sylt?

Die Gemeinde Sylt möchte das sogenannte Betretungsverbot für Tagestouristen verlängern - aus Sorge vor zu vielen - mitunter feierwütigen - Gästen an den anstehenen Feiertagen.

Weitere Informationen Corona: Sylt will bis Anfang Juni keine Tagestouristen Die Gemeinde Sylt fordert zusammen mit den Sylter Unternehmen ein Betretungsverbot für Tagestouristen bis Anfang Juni. Man wolle in der Corona-Krise "kein zweites Ischgl werden". mehr

Betreiber von Fitnessstudio bekommt vor Gericht Recht

Das Verwaltungericht Osnabrück sieht keinen sachlichen Grund darin, warum der Besuch von Fitnessstudios verboten sein sollte, der von Friseuren oder Gaststätten aber nicht. Die Chefin des Osnabrücker Corona-Krisenstabs, Katharina Pötter, bewertet das anders: Von Menschen, die Sport treiben, gehe ein ganz anderes Infektionsrisiko aus als von Personen, die ruhig und mit Maske beim Friseur sitzen.

Weitere Informationen Gericht: Fitnessstudio in Bad Iburg darf öffnen Abstand ist wichtig beim Kampf gegen Corona, vor allem beim Sport. In Bad Iburg hat nun aber ein Fitnessstudio nach einem Gerichtsbeschluss wieder geöffnet. Der Andrang sei groß. mehr

Bundesliga zwischen Mundschutz und Quarantäne

Die Wiederaufnahme des Spiebetriebs in der Ersten und Zweiten Liga am Wochenende wird mit Improvisationen erfolgen.

Weitere Informationen Corona: Bundesliga-Training aus dem Bauch heraus Die Tage vor dem Neustart im Profifußball stellen die Trainer vor beispiellose Herausforderungen. Spieltechnisch, trainingstaktisch - und auch im persönlichen Umgang mit ihren Spielern. mehr

Einzelzimmer für Schlachthof-Mitarbeiter "lebensfern"

Sögels Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers (CDU) sagte NDR 1 Niedersachsen, für die rund 1.800 Osteuropäer, die für den Schlachthof Weidemark arbeiten, gebe es nicht genügend Wohnraum, um eine Unterbringung in Einzelzimmern zu gewährleisten.

Weitere Informationen Schlachthöfe: Kritik an Einzelzimmer-Erlass Das Sozialministerium fordert eine Unterbringung von Schlachthof-Mitarbeitern in Einzelzimmern. Viele der betroffenen Gemeinden halten den Erlass für nicht durchführbar. mehr

Ferienhausbesitzer dürfen wieder nach MV

Auswärtige Besitzer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom 18. Mai an wieder in den Nordosten kommen. Das gab Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nach einer Kabinettssitzung in Schwerin bekannt. Am 25. Mai öffnet sich das Land dann für Übernachtungsgäste aus ganz Deutschland.

Weitere Informationen Corona: MV startklar für Tourismus-Öffnung ab 25. Mai Mecklenburg-Vorpommern will mit dem Neustart des Tourismus am 25. Mai keine Gäste aus deutschen Corona-Risikogebieten ins Land lassen. Auswärtige Ferienhausbesitzer dürfen bereits ab dem 18. Mai kommen. mehr

Corona-Regeln: Was ist in Hamburg erlaubt?

Hamburg hat heute neue Lockerungen der Corona-Beschränkungen verkündet. Hier ein Überblick:

Weitere Informationen Hamburgs Corona-Regeln: Das ist erlaubt, das verboten Hamburg lockert die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Schritt für Schritt. Wie ist der aktuelle Stand? Was ist untersagt und was wieder möglich? Hier ein Überblick. mehr

Neue Folge des Podcasts mit Virologe Drosten verfügbar

In der neuen Folge des NDR Info Podcasts "Coronavirus-Update" spricht der Virologe Prof. Christian Drosten unter anderem über mögliche Veränderungen des Coronavirus Sars-CoV-2 sowie über den aktuellen Wissensstand zu den Übertragungswegen des neuartigen Virus. Und: Drosten erläutert, warum er und andere Wissenschaftler und Ärzte sich mehr Unterstützung wünschen im Kampf gegen Falschinformationen zur Coronavirus-Pandemie in den sozialen Medien.

(40) Jetzt ist Alltagsverstand gefragt NDR Info - Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten - 12.05.2020 14:00 Uhr Autor/in: Korinna Hennig Was Aerosol-Übertragung für die Gastronomie bedeutet, wie man Lügen im Netz besser erkennen kann - und was die Erbgut-Analyse über den Ursprung des Coronavirus aussagt.







4,3 bei 1863 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Bremen: Strikte Auflagen für Restaurants

Im Bundesland Bremen dürfen Restaurants und Kneipen vom 18. Mai an unter strikten Auflagen wieder öffnen. Dazu gehört, dass Gäste nur dann Getränke und Speisen im Lokal verzehren dürfen, wenn sie bereit sind, Namen und Kontaktdaten anzugeben. Die Gaststätten sind verpflichtet, die Daten drei Wochen aufzubewahren. Zudem gilt: Der Abstand der Tische muss mindestens zwei Meter betragen, es gilt eine Sitzplatzpflicht und Speisen als Büfett sind nicht erlaubt. Hotels, Pensionen und Campingplätze können ebenfalls vom 18. Mai an wieder öffnen, auch Ferienwohnungen und -zimmer dürfen wieder vermietet werden, wenn die Regeln des Kontaktverbotes eingehalten werden und ein Schutzkonzept vorliegt. Im Bremer Einzelhandel fällt am Mittwoch (13. Mai) die Verkaufsflächenbeschränkung auf 800 Quadratmeter weg. Allerdings soll die Anzahl der Kunden im Geschäft begrenzt werden. Als Richtgröße gelte die Zahl von einem Kunden je 10 Quadratmeter Fläche.

MV: Kaum noch Anträge auf Soforthilfe für Unternehmen

Fast 32.000 Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben bislang Corona-Soforthilfe erhalten. Weitere rund 10.000 Anträge müssten noch bearbeitet werden, teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin mit. Neue Anträge gingen aber kaum noch ein. Die Antragsfrist endet am 31. Mai. Ausgezahlt wurden bisher rund 311 Millionen Euro, wie es hieß. Es handelt sich um Zuschüsse für Soloselbstständige sowie Klein- und Mittelständler mit bis zu 100 Beschäftigten, um Liquiditätsengpässe mangels Einnahmen zu überbrücken. Das Geld muss nicht zurückgezahlt, aber versteuert werden.

Klare Regeln für Besuch auf den Inseln

Seit Montag sind die Inseln für Gäste, die in Ferienwohnungen, Ferienhäusern oder auf Campingplätzen übernachten, wieder geöffnet. Es gelten aber zum Teil individuelle Regelungen.

Weitere Informationen Ostfriesische Inseln regeln Besuche individuell Wer die Ostfriesischen Inseln besucht, muss seine Unterkunft für mindestens eine Woche mieten. So sieht es die Verordnung der Landesregierung vor. Abreisen dürfen die Gäste aber eher. mehr

34 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle um 34 auf insgesamt 10.949 gestiegen. Die geschätzte Zahl der Genesenen liegt bei 8.945. 549 Personen werden aktuell in Krankenhäusern behandelt.

Aktuell rund 450 Menschen in Hamburg infiziert

In Hamburg ist die Zahl der Infizierten seit Montag um 13 gestiegen. Die Gesundheitsbehörde geht derzeit von rund 450 aktuell erkrankten Menschen aus. Insgesamt haben sich während der Pandemie 4.964 Hansestädter infiziert.

Weitere Informationen Coronavirus: 13 neue Fälle in Hamburg In Hamburg ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Dienstag auf 4.964 gestiegen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sind das 13 mehr als am Vortag. mehr

Hamburg informiert über Lockerungen der Corona-Beschränkungen

Der Hamburger Senat hat Details über Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekannt gegeben. Die Kontakt-Beschränkungen werden gelockert - von Mittwoch an dürfen sich in Hamburg Personen aus zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen, aber maximal zehn Personen. Gaststätten dürfen ab Mittwoch unter strengen Auflagen wieder öffnen, zum Beispiel müssen Gäste registriert werden. Auch Hotels dürfen wieder für Touristen öffnen, aber nur mit 60 Proent Auslastung. Zudem sollen ab dem 18. Mai Besuche in Pflege- und Altenheimen unter Auflagen wieder erlaubt sein. Alle Sportarten im Freien sind - mit Abstand - wieder möglich, Sportplätze öffnen.

Weitere Informationen Hamburger Senat lockert weitere Corona-Beschränkungen Der Hamburger Senat hat eine weitere Lockerung der Corona-Auflagen beschlossen. Unter anderem dürfen Restaurants und Hotels wieder öffnen, auch Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind wieder erlaubt. mehr

Zahl der Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gleich geblieben

Schleswig-Holstein hat mit Stand von heute insgesamt 2.955 bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl gleich geblieben. Die Zahl der Menschen, die in einer Klinik behandelt werden, ist rückläufig.

Weitere Informationen Coronavirus: Zahl der aktuellen Klinik-Patienten sinkt Die gemeldeten Corona-Fälle in Schleswig-Holstein liegen laut Landesregierung unverändert bei 2.955. In klinischer Behandlung befinden sich 47 Personen - eine weniger als am Vortag. mehr

Mehr "Gäste" im Restaurant dank Schaufensterpuppen

Damit die Gäste sich nicht so allein fühlen, setzt ein Hotel und Restaurant in Laatzen bei Hannover auf ganz spezielle Dauergäste: Schaufensterpuppen. Die "echten" Gäste hätten erst irritiert, dann belustigt reagiert, so die Betreiberin. Es sei "gruselig schön". Damit alles etwas geselliger wirkt, haben die Puppen sogar Namen bekommen: Einer heißt Jens.

Wahl per Brief, Wahlkampf per Internet

Aus Infektionsschutzgründen ist nach Angaben des Niedersächsischen Innenministeriums derzeit auch ausschließlich Briefwahl bei Bürgermeisterwahlen erlaubt. Sonst ist dieses Mittel nur als Ergänzung gedacht.

Weitere Informationen Bürgermeisterwahl und Corona: Alles per Briefwahl? Gemeinden müssen sich wegen der Corona-Pandemie auf veränderte Bürgermeisterwahlen einstellen. Viele setzen auf Briefwahl. Erlaubt ist das aber nur wegen der Ausnahmesituation. mehr

"Vor uns liegt kein Sprint, vor uns liegt ein Dauerlauf"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in seiner Regierungserklärung im Landtag deutlich gemacht, dass die Auswirkungen der Corona-Krise das Land noch lange beschäftigen werden.

Weitere Informationen Corona-Krise: Weil ruft zu Geduld und Vernunft auf In einer Regierungserklärung zur Corona-Krise hat Ministerpräsident Weil den Übergang in einen neuen Alltag mit dem Virus skizziert. NDR.de überträgt die Landtagssitzung live. mehr

Wie nimmt die Medienszene den Podcast "Coronavirus-Update" wahr?

Der Podcast mit dem Virologen Christian Drosten ist eine wichtige Quelle für Nachrichtenagenturen und Zeitungen. Aber es gibt auch Kritik. Dabei geht es um die Rolle der Medien und den Vorwurf mangelnder Distanz.

Weitere Informationen 04:03 Lob und Kritik: Medienecho für den Drosten-Podcast Der Podcast "Coronavirus-Update" mit dem Virologen Christian Drosten ist ein besonderer Erfolg für NDR Info. Wie wird das Format von Journalisten in der Medienszene wahrgenommen? Audio (04:03 min)

Eine neue Folge des "Coronavirus-Update" wird heute gegen Mittag veröffentlicht.

Kritik an Firmen der Fleischindustrie

In der Regierungserklärung im Niedersächsischen Landtag in Hannover ging es auch um die Fleischindustrie. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisierte das Verhalten der Unternehmen in der Corona-Krise scharf. "Das Verhalten von Firmen, die Personal hin- und hergeschoben haben zwischen den Bundesländern ist vollkommen inakzeptabel und wird unterbunden werden", sagte er. Reihentests in den Betrieben seien in den nächsten Tagen vorgesehen. In den vergangenen Tagen waren zahlreiche Infektionen auf deutschen Schlachthöfen bekannt geworden.

Weil: "Das Coronavirus ist keine Verschwörung"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat vor Verschwörungstheorien zur Corona-Krise gewarnt. "Das Coronavirus ist keine Verschwörung, das Coronavirus ist eine Gefahr und sie besteht fort", sagte Weil heute in einer Regierungserklärung im Landtag in Hannover. Vorsorge und Vorbeugung blieben deswegen unverändert nötig, dem Infektionsschutz müsse auch in den nächsten Monaten die volle Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Schwedens Weg als Nachteil für die Älteren

Schweden setzt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf Eigenverantwortung. Doch die besonders schutzbedürftigen älteren Menschen sind offenbar verstärkt betroffen. Das musste die Regierung inzwischen erkennen.

Weitere Informationen 03:25 Corona: Schwedens Altenpflege in der Kritik Schweden geht einen Sonderweg in der Corona-Krise. Doch es gibt erhebliche Zweifel an diesem Vorgehen: Seit Ausbruch der Pandemie sind in Schweden mindestens 3.200 Menschen an dem Virus gestorben. Audio (03:25 min)

Corona-Probleme an der Grenze zu Polen

Rund 10.000 Polen arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern, viele in der Pflege und in Krankenhäusern. Die Quarantäne-Bestimmungen erschweren sowohl das Arbeits- als auch das Privatleben. Noch gilt: Pendeln ist verboten.

Weitere Informationen 03:28 Wie ist Lage an der deutsch-polnischen Grenze? Seit sieben Wochen sind die Grenzen zwischen Polen und Deutschland geschlossen. Bei vielen Berufspendlern liegen in der Zwischenzeit die Nerven blank. Wie ist die Situation? Audio (03:28 min)

Hamburger Gastronomie darf morgen wieder öffnen

Auf einmal geht es ganz schnell: In Hamburg sollen Restaurants und Cafés schon am Mittwoch wieder öffnen dürfen. Dies meldet NDR 90,3 am Morgen. Demnach sollen die Gaststätten ihre Gäste drinnen und draußen bewirten dürfen. Auch in Hamburg soll gelten, dass bis zu zwei Familien an einem Tisch sitzen dürfen. Die Bedienungen müssten einen Mund- und Nasenschutz tragen. Der rot-grüne Senat will am Mittag weitere Lockerungen bekannt geben.

Landtagssitzung aus Hannover live auf NDR.de

Der Niedersächsische Landtag kommt heute zu einer Sitzung zusammen, bei der es unter anderem um die Corona-Krise geht. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird eine Regierungserklärung zum Thema "Corona in Niedersachsen" abgeben. NDR.de überträgt die Sitzung ab 9 Uhr live.

Weitere Informationen Landtag debattiert über Folgen der Corona-Krise Im Landtag steht am Mittwoch erneut das Coronavirus auf der Tagesordnung: Es geht um Schule und Kita sowie die Folgen der Pandemie für Tourismus und Gastgewerbe. NDR.de überträgt live. mehr

Landkreise sind gegen starre Corona-Regeln

Der Deutsche Landkreistag hat sich gegen starre Vorgaben bei der Bekämpfung des Corona-Virus ausgesprochen. Verbandspräsident Reinhard Sager bezeichnete es in der "Rheinischen Post" als falsch, schematisch zu handeln. Konkret kritisierte er die Auflage, die Lockerungen im gesamten Landkreis zurückfahren zu müssen, sobald die Schwelle von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten ist. Sager bezeichnete diese Maßnahme als überzogen, wenn die hohen Zahlen auf neue Fälle in nur einer Gemeinde, einem Altenheim oder einem Schlachthof zurückgehen.

Neuinfektionen im Überblick

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 933 auf 170.508, wie Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der Todesopfer steigt binnen 24 Stunden um 116 auf 7.533.

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Labor-diagnostizierten Neuinfektionen für die norddeutschen Länder seit Beginn der Pandemie. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise in Einzelfällen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag fehlten.

Infos zur Corona-Krise auch im NDR.de Newsletter

Die Corona-Krise hat das Leben auch in Norddeutschland stark verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie in diesen unruhigen Zeiten immer auf dem Laufenden - mit Nachrichten, Reportagen, Hintergrund-Infos und Programm-Tipps. Der NDR Newsletter wird von montags bis freitags immer nachmittags verschickt. Hier können Sie ihn abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Proteste gegen Corona-Einschränkungen

In mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern haben gestern Abend Menschen gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie protestiert. In Neubrandenburg zogen rund 300 Menschen um den Ring.

Weitere Informationen Erneute Proteste gegen Corona-Beschränkungen Mehrere Hundert Menschen haben in ganz Mecklenburg-Vorpommern gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Zum Teil waren die Proteste weder angemeldet noch wurden Sicherheitsabstände eingehalten. mehr

Hamburger Flughafen im Dornröschen-Schlaf

Zu Stoßzeiten hebt auf dem Hamburger Flughafen alle fünf bis sechs Minuten ein Flugzeug ab. Der Kontrast könnte jetzt nicht größer sein: Fast ungestört grasen Kaninchen am Rand der Start- und Landebahn, Vögel zwitschern in den Bäumen und Sträuchern.

Weitere Informationen Wie der Hamburger Flughafen durch die Krise steuert Am Hamburger Flughafen werden sonst jeden Tag im Schnitt 48.000 Passagiere abgefertigt. Jetzt sind es wegen Corona noch 300 bis 400. Ein Besuch auf dem Airport im Krisenmodus. mehr

Gibt es in Mecklenburg-Vorpommern weitere Öffnungen?

Erstmals seit acht Wochen trifft sich das mecklenburg-vorpommersche Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wieder an einem gemeinsamen Tisch. Die heutige Beratung in Schwerin ist die erste Präsenzsitzung seit dem 17. März. Die Bemühungen, die Coronavirus-Epidemie weiter einzudämmen und so langsam das Alltagsleben wieder zu ermöglichen, sind auch diesmal das bestimmende Beratungsthema. Unter anderem geht es um mögliche weitere Tourismus-Öffnungen.

Mecklenburg-Vorpommern: Schlösser und Museen öffnen wieder

Die landeseigenen Schlösser und Museen in Mecklenburg-Vorpommern öffnen nach der coronabedingten Schließung vor fast zwei Monaten von heute an wieder. Bis zum 24. Mai können sie kostenlos besichtigt werden. In Schwerin öffnen das Staatliche Museum, das Schlossmuseum sowie die Schlösser Bothmer, Granitz, Hohenzieritz, Ludwigslust und Mirow. In Stralsund ist das Museumshaus wieder zu besichtigen. Besucher und Mitarbeiter müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Hamburger Senat entscheidet über Lockerungen in der Gastronomie

In Hamburg wird heute über Lockerungen unter anderem in der Gastronomie entschieden. Die Vorbereitungen dazu laufen schon. Auch die Notbetreuung von Kindern wird Thema der Beratungen der Politiker sein.

Weitere Informationen Corona: Hamburgs Restaurants bereiten Öffnung vor Hamburger Gastronomie-Betriebe hoffen auf eine baldige Wiedereröffnung. Doch wie sehen die Bedingungen aus? Im Traditionslokal Zollenspieker Fährhaus bereitet man sich mit neuem Konzept vor. mehr

Niedersachsen: Gericht kippt Quarantäne-Pflicht für Einreisende

Menschen, die aus dem Ausland nach Niedersachsen einreisen, müssen nicht grundsätzlich in Quarantäne. Das hat das Oberverwaltungsgericht des Landes am späten Abend entschieden. Es gab dem Eilantrag des Eigentümers einer Ferienhaus-Immobilie in Schweden statt. Der Beschluss sei unanfechtbar, hieß es. Das Gericht erklärte damit den Paragrafen 5 der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus für ungültig. Die Richter argumentierten, dass ein aus dem Ausland Einreisender nicht pauschal als Krankheits- oder Ansteckungsverdächtiger angesehen werden könne. Die Freiheit von unter Quarantäne Gestellten werde in erheblichem Maße beschränkt. Es sei aber möglich, durch Rechtsverordnungen Risikogebiete auszuweisen, die die Verhängung einer Quarantäne rechtfertigten. Alternativ könne der Staat Menschen, die aus dem Ausland einreisen, verpflichten, sich unverzüglich bei den jeweils zuständigen Infektionsschutzbehörden zu melden.

Weitere Informationen Gericht kippt Quarantänepflicht für Einreisende Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die Quarantänepflicht für Menschen gekippt, die aus dem Ausland einreisen. Die Richter zeigten dem Gesetzgeber Alternativen auf. mehr

NDR Info - die Corona-Beiträge vom Abend

In der Spätausgabe von NDR Info im NDR Fernsehen gestern Abend stand einmal mehr die Coronavirus-Krise im Blickpunkt.

Ein neuer Tag im Coronavirus-Live-Ticker

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit dem Coronavirus-Live-Ticker auch an diesem Dienstag über die Entwicklungen in den norddeutschen Ländern. Sie finden neben Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es in dieser Tabelle und auf den folgenden Seiten: