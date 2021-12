Stand: 17.12.2021 11:18 Uhr Corona im Norden: Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Um die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie in Norddeutschland korrekt zu beurteilen, sind mittlerweile drei Indikatoren ausschlaggebend: die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen, die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten und die Hospitalisierungsrate.

So werden die Indikatoren berechnet Unter der 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen versteht man die Zahl der Corona-Fälle, die in den vergangenen sieben Tagen an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet wurde, geteilt durch die Zahl der Einwohner, multipliziert mit 100.000. Um das Fehlen von Nachmeldungen auszugleichen, sortiert der NDR die Fälle nach dem Datum, an dem sie vom RKI berichtet wurden, nicht nach dem Tag, an dem das örtliche Gesundheitsamt von dem Fall erfuhr. Die Werte können daher von jenen des RKI abweichen. Nähere Infos zu diesem Vorgehen finden Sie hier.

Für die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten wird die aktuelle Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen durch die Zahl der verfügbaren Erwachsenen-Intensivbetten geteilt und mit 100 multipliziert. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) empfiehlt für eine möglichst realistische Einschätzung der Lage, nur die Erwachsenenbetten zu berücksichtigen.

Für die Hospitalisierungsrate wird die Zahl jener Menschen, die mit Covid-19 in den vergangenen sieben Tagen in Krankenhaus aufgenommen wurden, durch die Zahl der Einwohner geteilt und mit 100.000 multipliziert. Allerdings beinhaltet die Rate einen sehr starken Meldeverzug. Um diesen methodischen Fehler auszugleichen, zeigt NDR.de Schätzungen zusätzlich zu den offiziellen Werten.

Diese drei Kennzahlen bestimmen auch in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen, wann Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens verschärft, beibehalten oder gelockert werden.

Corona-Indikatoren: Inzidenz, Intensivbetten, Hospitalisierungsrate

Die Bundesländer knüpfen jeweils unterschiedliche Warnstufen-Systeme an die Indikatoren. Um die Situation in den einzelnen Bundesländern dennoch vergleichen zu können, beruhen die Einfärbungen In der Tabelle auf einem einheitlichen Warnstufen-System, das vom RKI in der sogenannten ControlCovid-Strategievorgeschlagen wurde. Diese Warnstufen sind nicht politisch bindend, jedes Bundesland kann seine eigenen Warnstufen definieren.

Die Grenzwerte der ControlCovid-Strategie im Überblick Die aktuellste Version der ControlCovid-Strategie stammt vom 22. September 2021. Das RKI beschreibt darin verschiedene mögliche Szenarien, wie sich die Pandemie im Winter 2021/2022 in Deutschland entwickeln könnte. Außerdem macht das RKI Vorschläge für bestimmte Maßnahmen. Unter anderem schlägt es ein Drei-Stufen-Modell vor. Zwischen den Stufen soll gewechselt werden, wenn zwei der drei Leitindikatoren an drei aufeinanderfolgenden Tagen die folgenden Kriterien erfüllen:

7-Tage-Inzidenz: <35 (Basisstufe), 35-100 (Stufe 1), >100 (Stufe 2)

Anteil Intensivpatienten: ≤3% (Basisstufe), >3 bis 12% (Stufe 1), >12% (Stufe 2)

Hospitalisierungsrate: ≤1,5 (Basisstufe), >1,5 bis 5 (Stufe 1), >5 (Stufe 2) Nach diesen Grenzwerten sind auch die Indikatoren in der obigen Tabelle eingefärbt. Je nach Stufe sollen, so das RKI, bestimmte Maßnahmen gelten. So reicht laut RKI im Personennah- und Fernverkehr in der Basisstufe ein entsprechendes Schutzkonzept. In Stufe 1 sollte es zusätzlich wenn möglich Sitzplatzreservierung geben, in Stufe 2 zusätzlich eine Reduktion der Fahrgastzahlen und eine 3G-Regel im Fernverkehr. Unabhängig von den Stufen sollen laut RKI Basismaßnahmen wie AHA+L (Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske und Lüften) gelten.

Kombiniert man die drei Indikatoren der Tabelle, lässt sich abschätzen, wie stark das Gesundheitssystem im Moment belastet ist und in naher Zukunft sein wird:

Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen vermittelt weiterhin einen Eindruck über die Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung. Auch wenn Ungeimpfte weit öfter erkranken als Geimpfte, ist sie nach wie vor der beste Frühwarnindikator. Mit ihr lässt sich abschätzen, wie viele Menschen schwer erkranken werden und sogar sterben müssen.

Die Auslastung der Intensivstationen durch Covid-Patienten ist weitgehend frei von Meldeverzügen. An ihr lässt sich die Belastung der Intensivstationen ablesen. Sie ist der verlässlichste Indikator, kommt aber zu spät zur Pandemiebekämpfung: Denn wenn sie schnell steigt, hat sich das Virus schon so stark in der Gesellschaft ausgebreitet, dass bald noch mehr Covid-Patienten auf den Intensivstationen liegen werden.

Die Hospitalisierungsrate soll zeigen, wie viele Menschen zurzeit mit Covid-19-Erkrankungen stationär in Krankenhäuser aufgenommen werden müssen. Allerdings leidet die Aussagekraft der Rate unter einem sehr starken Meldeverzug. Um diesen methodischen Fehler auszugleichen, zeigt NDR.de Schätzungen, sogenannte Nowcasts, zusätzlich zu den offiziellen Werten.

Die wichtigsten Inzidenzen im Verlauf

Die Tabelle oben zeigt den Ist-Zustand in den norddeutschen Ländern. Um den Verlauf der Pandemie zu beurteilen und einzuschätzen zu können, ob die Lage eher besser oder schwieriger wird, ist es außerdem wichtig, einen Blick auf die Entwicklung der einzelnen Inzidenzen zu werfen.

Inzidenz der Neuinfektionen in den Nord-Ländern

Auf separaten Seiten finden Sie weitere Details, zum Beispiel zur Zahl der aktiv Erkrankten oder wie sich das Corona-Infektionsgeschehen der Landkreise in Nordddeutschland entwickelt.

Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten

Weitere Angaben, beispielsweise dazu, wie die Belastung durch Covid-19-Patienten auf Intensivstationen nach Landkreisen aussieht, gibt es ebenfalls auf einer eigenen NDR.de-Seite.

RKI-Hospitalisierungsrate und Schätzung für Norddeutschland

Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Menschen mit Covid-19 in die Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die offizielle Rate, wie sie täglich vom RKI veröffentlicht wird, unterschätzt die aktuelle Lage in den Krankenhäusern stark, weil es sehr lange dauert bis dem RKI alle Neuaufnahmen gemeldet werden. Daher bietet der NDR eine Schätzung an, die ein realistischeres Bild der aktuellen Lage vermittelt. Die politischen Maßnahmen orientieren sich aber entweder an der hier angegebenen RKI-Rate oder an dem Wert, den die Länder für sich ermitteln.

Tiefergehende Informationen, etwa zu den Hospitalisierungsraten in den Nord-Bundesländern, finden Sie auf einer Extra-Seite.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 14.12.2021 | 08:00 Uhr