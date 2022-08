Stand: 25.08.2022 12:12 Uhr Corona-News-Ticker: Lufthansa fordert Ende der Maskenpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 25. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Lufthansa fordert Abschaffung von Maskenpflicht im Flugverkehr

Ministerin Behrens gegen Flickenteppich bei Masken im Nahverkehr

Biontech erwartet rasche Auslieferung von Booster-Impfstoffen

Wiesn-Chef: Auch bei Maskenpflicht keine Absage von Oktoberfest

Schulstart in Niedersachsen ohne Corona-Regeln

Bestätige Neuinfektionen im Norden: 5.585 in Niedersachsen , 1.029 in Hamburg, 1.745 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 271,3 - 49.201 neue Fälle gemeldet

Lufthansa fordert Ende der Maskenpflicht im Flugverkehr

Die Lufthansa hat sich für eine Abschaffung der Maskenpflicht im Luftverkehr ausgesprochen. "Wir setzen auf die Eigenverantwortung unserer Gäste. Passagiere sollen frei entscheiden können, ob sie eine Maske tragen möchten oder nicht", sagte die im Vorstand des Konzerns für Kunden zuständige Christina Foerster der "Bild"-Zeitung. In Flugzeugen werde die Luft durch Hochleistungsfilter gereinigt. "Insofern ist schwer verständlich, warum hier strengere Regeln als in anderen Lebensbereichen, etwa im Restaurant oder im Supermarkt, gelten sollen", sagte Foerster weiter.

Zudem seien die geplanten Regelungen nicht kontrollierbar und bildeten im internationalen Vergleich die Ausnahme. "Weil die meisten anderen Länder bereits auf Freiwilligkeit setzen, ist dieser deutsche Sonderweg nur schwer erklärbar und durchsetzbar."

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch die neuen Corona-Schutzregeln für den Herbst und Winter auf den Weg gebracht. Demnach soll weiterhin eine Maskenpflicht im Flugverkehr gelten. Zuletzt hatte es über diese Regelung eine Debatte gegeben. Anlass waren Fotos aus einem Regierungsflieger, auf denen niemand eine Maske trägt. Für den Flug galten allerdings besondere Bedingungen. Zum Beispiel mussten alle Passagiere einen negativen PCR-Test vorweisen.

Ramelow fordert Ende der Impfpflicht im Gesundheitswesen

Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat den Entwurf des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes kritisiert. In der "Thüringer Allgemeinen" forderte er ein Ende der Impfpflicht im Gesundheitssektor. "Der Bund sollte sie endlich aufheben", sagte Ramelow der Zeitung. Nachdem der Plan für eine allgemeine Verpflichtung zur Immunisierung gegen das Coronavirus gescheitert sei, ergebe die einrichtungsbezogene Impf-Anordnung keinen Sinn mehr. "Das einzige Ergebnis ist, dass wir den Unfrieden per Amt in die Einrichtungen tragen", fügte Ramelow hinzu.

Wiesn-Chef: Auch bei Maskenpflicht keine Absage von Oktoberfest

Der Veranstalter des Oktoberfests in München würde notfalls auch eine Maskenpflicht bei dem Volksfest durchsetzen. "Eine Maskenpflicht wäre kein Anlass, das Oktoberfest abzusagen", sagte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Eine Maskenpflicht auf der Wiesn wäre handhabbar, auch wenn ich sie mir nicht wünsche." Baumgärtner sieht derzeit keinen Grund zu Panik. "Es fällt mir mit Blick auf die heutigen Inzidenzen schwer zu glauben, dass eine Maskenpflicht in Bayern bis zum 1. Oktober eingeführt wird und das Oktoberfest betrifft."

Eine Kontrolle von Corona-Tests als mögliche Voraussetzung für eine Befreiung von der Maskenpflicht hält der Wiesn-Chef dagegen für unrealistisch. Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt, wegen der Corona-Pandemie fiel es in den vergangenen beiden Jahren aus.

Fall aus Niedersachsen: Darf Corona-Prämie gepfändet werden?

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt heute über die Pfändbarkeit einer Corona-Prämie. Geklagt hat eine Insolvenzverwalterin in einem Fall aus Niedersachsen.

Die Klage richtet sich gegen ein Restaurant, in dem eine Küchenhilfe ein halbes Jahr tätig war. Das Restaurant hatte der Frau im September 2020 eine zusätzliche Corona-Hilfe von 400 Euro gezahlt. Die Insolvenzverwalterin forderte den Restaurantbetreiber auf, den ihres Erachtens pfändbaren Anteil in Höhe von 182,99 Euro an sie abzuführen. Der Gastronom verweigerte dies. Er vertrat die Auffassung, dass mit der Prämie die besondere Belastung der Mitarbeiterin honoriert worden sei. Sie habe unter anderem an der Theke gearbeitet und sich dort anstecken können. Es sei darum eine unpfändbare Erschwerniszulage. Das Landesarbeitsgericht hatte die Klage der Insolvenzverwalterin abgewiesen.

Ministerin Behrens gegen Flickenteppich bei Masken im Nahverkehr

Sollen im Herbst Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs eine Maske tragen? Vorgesehen ist, dass jedes Bundesland in dieser Frage selbst entscheiden kann. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat sich nun auf NDR Info für eine einheitliche Lösung in allen Bundesländern ausgesprochen. "Wir sollten da keinen Flickenteppich entstehen lassen", sagt Behrens. Sie zeigte sich aber zuversichtlich, dass dies - zumindest für den Norden - gelingt. "Wenn man sich die beiden vergangenen Jahre anschaut, haben wir es zwischen den norddeutschen Ländern immer gut geschafft uns abzustimmen."

Gestern hatte das Bundeskabinett den Entwurf für die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes gebilligt. Er sieht ab 1. Oktober wieder verstärkte Schutzmaßnahmen gegen Corona vor. Eine bundesweite Regelung zu einer Maskenpflicht soll es demnach weiterhin für Züge des Fernverkehrs geben, aber nicht für den Nahverkehr.

Biontech erwartet rasche Auslieferung von Booster-Impfstoffen

Biontech rechnet mit der Zulassung seines Corona-Varianten-Impfstoffes in der kommenden Woche und mit einer anschließend raschen Auslieferung. "Wir können sehr zeitnah ausliefern, hoffentlich ab Anfang September", sagte Biontech-Chef Ugur Sahin in einem Interview mit dem "Spiegel." Zunächst erwarte er die Zulassung des auf dem ursprünglichen Omikron-Subtyps BA.1 basierten Vakzins. Es gebe aber auch einen Booster für den nun dominanten Subtyp BA.5. Dieser dürfte nur wenig später zugelassen werden.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte zuletzt für den 1. September eine Sondersitzung angekündigt, auf der Zulassungsanträge für Auffrischungsimpfungen gegen die Omikron-Variante des Virus besprochen werden sollen. Entsprechende Mittel will neben Biontech/Pfizer auch Moderna auf den Markt bringen.

Nordkorea meldet wieder vier "Fieber"-Fälle

Zwei Wochen, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Corona-Pandemie für besiegt erklärt hatte, sind in dem Land vier neue "Fieber"-Fälle aufgetreten. Nordkorea spricht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von "Fieber-Patienten", nicht von Corona-Patienten. Die Erkrankungen seien am 23. August aus der an China angrenzenden Provinz Ryanggang gemeldet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Die Betroffenen hätten sich im Zuge der "bösartigen Epidemie" infiziert. Kim Jong Un hatte vor zwei Wochen einen "leuchtenden Sieg" im Kampf gegen das Virus verkündet und die weitgehende Aufhebung der Restriktionen angeordnet.

Neues Schuljahr in Niedersachsen startet - ohne Test- und Maskenpflicht

Für rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler beginnt auch in Niedersachsen heute das neue Schuljahr. Im Vergleich zum Start des vergangenen Schuljahres sind die Corona-Maßnahmen weniger streng. Weder gibt es eine Maskenpflicht in den Schulen, noch eine Testpflicht. An den ersten fünf Schultagen können sich Schüler zu Hause testen, bevor sie sich auf den Weg in die Schule machen. Das Angebot ist freiwillig, das Land empfiehlt, diese Möglichkeit zu nutzen. Nach den fünf Tagen greift eine Regelung aus dem vergangenen Schuljahr: Dann können Schüler, Lehrer und Beschäftigte bis zu zwei Tests pro Woche erhalten. Schüler bekommen die Tests über die Schule.

1.029 Neuinfektionen in Hamburg

In Hamburg gibt es seit gestern 1.029 neue Corona-Fälle. Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu gestern unverändert bei 193,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Heute vor einer Woche lag der Wert bei 242,2. Dem RKI wurden acht neue Corona-bedingte Todesfälle gemeldet.

Niedersachsen: Inzidenz stagniert bei 316,0

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 5.585 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 316,0 und ist damit fast unverändert - gestern betrug der Inzidenz-Wert 316,8. Das RKI registrierte 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 271,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 271,3 an. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 275,3 gelegen (Vorwoche: 314,2; Vormonat: 664,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI seit gestern früh 49.201 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 58.685) und 116 Todesfälle (Vorwoche: 184) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 294,5

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle vom Mittwochabend bei 294,5. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch 385,0 betragen. Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Binnen 24 Stunden wurden im Land 1.745 Corona-Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es noch 1.927.

Donnerstag, 25. August 2022

Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

