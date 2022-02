"Antonia": Unwetterwarnung aufgehoben - Bahnverkehr weiter gestört Stand: 21.02.2022 04:54 Uhr Nach dem Orkan "Zeynep" hat mit "Antonia" der nächste schwere Sturm Norddeutschland erreicht. Eine Unwetterwarnung ist aufgehoben, es gilt aber noch eine Sturmflutwarnung. Der Bahnverkehr im Norden wird weiterhin massiv behindert.

Die Serie der heftigen Stürme reißt vorerst nicht ab. Sturmtief "Antonia" sorgte seit gestern Abend erneut für schwere Sturmböen, nachdem in den vergangenen Tagen bereits durch die Orkantiefs "Ylenia" und "Zeynep" reihenweise Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt worden waren. Für einen Großteil der Ostsee-Küste in Mecklenburg-Vorpommern galt ab Mitternacht eine Unwetterwarnung vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 105 und 120 km/h. Gegen halb vier am Morgen ist diese wieder aufgehoben worden.

"Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen", sagte ein DWD-Meteorologe am Sonntag vorher. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter. Der Wind werde aber die Woche weiter Thema bleiben. "Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben", sagte er.

Sturmflutwarnung für Nordseeküste am frühen Montagmorgen

Für die deutsche Nordseeküste besteht jedoch weiterhin die Gefahr einer Sturmflut. Das zuständige Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) teilte mit: "Am Montag werden das Nacht-Hochwasser bzw. das Morgen-Hochwasser an der ostfriesischen Küste 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten, an der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten und im Hamburger Elbegebiet 2 bis 2,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten." Die Sturmflut-Gefahr besteht bis etwa 7.20 Uhr.

Bahnstrecke Hannover - Hamburg "extrem betroffen"

Nachdem der Sturm "Zeynep" vor allem in der Nacht zu Sonnabend schwere Schäden in Norddeutschland angerichtet hat, laufen weiterhin die Aufräumarbeiten. Wegen Unwetterschäden müssen Bahnreisende nach wie vor mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg "extrem betroffen". Der Sturm habe dort reihenweise Bäume umgelegt und kilometerlange Schäden an den Oberleitungen verursacht. Oberleitungsmasten müssten teilweise komplett neu gesetzt werden. Im Bereich Uelzen müsse die Oberleitungskonstruktion auf einer Länge von 600 Metern komplett neu aufgebaut werden. Mitarbeitende der Bahn seien im Dauereinsatz.

Fernzüge fahren wieder in den Norden - aber nicht alle

Die Bahn rät weiterhin von Reisen von und nach Hamburg ab. Allerdings würden zwischen Hamburg und Hannover seit Sonntagvormittag wieder Fernverkehrszüge fahren - und zwar über Bremen mit einer Fahrzeitverlängerung von einer Stunde. Seit den Mittagsstunden verkehren die Fernverkehrszüge aus Stuttgart beziehungsweise München über Köln - Dortmund nach Bremen und Hamburg wieder im Stundentakt.

Am Sonntagabend teilte die Deutsche Bahn mit, dass zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund keine Fernverkehrszüge verkehren. Das gilt auch für die Strecken Berlin Rostock/Stralsund sowie Norddeich Mole/Emden und Köln.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor dem Fahrtantritt über das Internet-Angebot der Deutschen Bahn oder bei der kostenlosen Sonderhotline unter 08000 99 66 33 zu informieren. Fahrgäste, die ihre für den Zeitraum vom 17. bis 21. Februar 2022 geplante Reise verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich 28. Februar entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

Niedersachsen: Keine Züge der privaten Betreiber wohl bis zum Nachmittag

Der regionale Zugverkehr der privaten Betreiber metronom, enno und erixx in Niedersachsen wurde gestern schrittweise bis 21 Uhr komplett eingestellt. Auf den Strecken verkehrt ein Busnotverkehr. Nach Einschätzung von gestern Abend wird der Zugverkehr voraussichtlich erst heute Nachmittag wieder aufgenommen.

Schleswig-Holstein: Nordbahn und AKN fahren weniger

Die Nordbahn teilte am gestern Nachmittag auf ihrer Homepage mit, dass wegen der erneuten Sturmwarnung am Montag ab 6 Uhr Erkundungfahrten auf den Linien der RB63 und RB82 starten. Die ersten Zugfahrten fallen aus, ein Linienersatzverkehr ist eingerichtet. Auch auf den anderen Linien gebe es Einschränkungen - voraussichtlich bis heute Nachmittag. Auch die AKN teilte auf ihrer Homepage mit, dass es wegen der angekündigten schweren Sturmböen zu starken Einschränkungen kommen könne.

Schwere Schäden durch Sturm "Zeynep"

In der Nacht zum Sonnabend wurden durch den Orkan "Zeynep" etliche Menschen in Norddeutschland verletzt. In Niedersachsen in der Gemeinde Wurster Nordseeküste gab es während des Sturms sogar einen tödlichen Unfall: Ein Mann stürzte bei Reparaturarbeiten von einem einbrechenden Dach zehn Meter in die Tiefe. Die Nordseeinsel Wangerooge büßte wegen des Sturms etwa 90 Prozent ihres Badestrandes ein. Auf einer Länge von einem Kilometer gebe es kaum noch Sand, sagte Wangerooges Inselbürgermeister Marcel Fangohr. Auch auf der Nordseeinsel Langeoog wurde der Sandstrand beschädigt. "In Teilen ist gar kein Strand mehr da, die Abbruchkante geht bis zu den Dünen", so Inselbürgermeisterin Heike Horn.

Hamburg: Erste sehr schwere Sturmflut seit 2013

Hamburg erlebte am Sonnabend erstmals seit 2013 wieder eine sehr schwere Sturmflut mit mehr als 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser: Der Wasserstand am Pegel St. Pauli erreichte gegen 5.30 Uhr 3,75 Meter über dem mittleren Hochwasser. Deshalb waren auch Teile der Speicherstadt und der Hafencity überflutet worden. In den von der Sturmflut überspülten Gebieten mussten einzelne Fahrzeuge geborgen werden. In der Hafencity trieben laut Angaben der Feuerwehr Autos im über die Ufer getretenen Elbwasser. Einsatzkräfte konnten mit einem Schlauchboot zwei Personen aus einem Fahrzeug retten, sie kamen stark unterkühlt in ein Krankenhaus.

Fährverkehr noch mit Einschränkungen

Wegen der Sturmlage fahren noch nicht alle Fähren im Norden wie gewohnt. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, dass sie auf der Föhr-Amrum-Linie mit angepasstem Fahrplan fährt - auch heute. Passagiere sollten sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren. Auch auf der Strecke Cuxhaven-Helgoland und zurück gibt es noch Ausfälle. Nähere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Reederei Cassen Eils. Die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen teilte am Sonntagabend mit, aufgrund des vorhergesagten Sturmes und Hochwassers heute erst um 10 Uhr mit dem Schiffsverkehr zu starten.

Wegen des nächsten Sturmtiefs "Antonia" müssen Reisende zwischen Rostock und Dänemark auch heute wieder mit Behinderungen rechnen. Wie die Fähr-Reederei Scandlines mitteilte, sind die Fahrten zwischen der Hansestadt Rostock und dem dänischen Hafen Gedser bis zum Mittag abgesagt worden.

