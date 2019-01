Stand: 02.01.2019 18:40 Uhr

Tief "Zeetje" stürmt über den Norden hinweg

Land unter in Norddeutschland: Die Ostseeküste hat am Mittwoch ihre erste Sturmflut des Jahres mit überschwemmten Stränden und Straßen erlebt. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte eine Sturmflutwarnung verbreitet. Die Menschen wurden gebeten, auf Rundfunkdurchsagen zu achten oder sich über andere Medien über Gefahren zu informieren. Teils fegte Sturmtief "Zeetje" mit Orkanstärke übers Land hinweg und knickte Bäume um. So wurden auf der Insel Hiddensee Spitzenwerte von 130 Kilometern pro Stunde erreicht.

Sturm "Zeetje" sorgt für Unfälle und Schäden NDR//Aktuell - 02.01.2019 16:00 Uhr Entwurzelte Bäume, zahlreiche Sachschäden und Hochwasser: Sturmtief "Zeetje" ist über Norddeutschland gefegt. In Lübeck sind die Straßen der Innenstadt überflutet.







Viel Wasser in Wismar, auf Rügen und Usedom

In Mecklenburg-Vorpommern erlebte Wismar mit 1,84 Meter über Normal sogar eine schwere Sturmflut. Dort stand das Wasser teils mehr als 20 Zentimeter hoch auf den Straßen, wie ein Sprecher sagte. Einige Wagen seien abgeschleppt worden. Anwohner erhielten Sandsäcke zum Abdichten ihrer Kellerfenster. In Rostock schwappte das Wasser über die Warnow. In Greifswald wurde das Sperrwerk geschlossen und damit die Stadt vor einem Hochwasser aus dem Greifswalder Bodden gesichert. In Binz auf der Insel Rügen schlug das Wasser bis an den Dünenfuß. In Zempin auf Usedom wurde extra aufgespülter Sand nach der vorigen Sturmflut zu großen Teilen wieder ins Meer gerissen.

Drei Menschen wurden verletzt, als bei Dambeck nahe Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) und bei Richtenberg (Vorpommern-Rügen) Autos gegen umgestürzte Bäume prallten.

Lübeck besonders betroffen

In Schleswig-Holstein war Lübeck besonders betroffen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gab am Nachmittag einen vorläufigen Höchststand von 1,74 Metern über Normal an. Es hatte 1,30 bis 1,60 Meter über dem mittleren Wasserstand vorhergesagt, für "exponierte Stellen kurzzeitige Spitzen" darüber aber nicht ausgeschlossen. In der Lübecker Altstadt an der Trave und in Travemünde standen mehrere Autos unter Wasser, weil sie nicht rechtzeitig weggefahren oder abgeschleppt werden konnten. Auch in Flensburg und Kiel stieg das Wasser erheblich über die normalen Werte.

Frachter verliert rund 270 Container

In der Nordsee verlor ein Frachter bis zu 270 Container. Er war auf dem Weg vom belgischen Antwerpen nach Bremerhaven, Zunächst war von lediglich 30 Containern die Rede gewesen. Die Reederei habe die Zahl korrigiert, teilte das Havariekommando am Mittwoch mit. Mindestens einer enthalte Gefahrgut. Zuvor war die Rede von drei Containern im niederländischen Gewässer sowie einem im deutschen gewesen. Bei dem Gefahrgut handele es sich um Dibenzoylperoxid, das in der Kunststoffproduktion eingesetzt werde.

Sowohl ein Überwachungsflugzeug als auch das Mehrzweckschiff "Neuwerk" hätten sich ins Einsatzgebiet begeben, um die Container zu orten und zu bergen. Der Frachter ist den Angaben zufolge das größte Containerschiff Europas und kann rund 19.000 Container transportieren. Bisher seien Container an den niederländischen Inseln Vlieland, Terschelling und Ameland angespült worden.

Erster Sturm des Jahres: Starker Wind und hohe See































Umgestürzte Bäume in Hamburg

In Hamburg musste die Feuerwehr zwei große umgefallene Bäume mit einem Kran von der Straße heben, sie hatten mehrere Autos beschädigt. Zudem holten Einsatzkräfte einen umgekippten Baum aus einer Stromleitung. Im Stadtviertel St. Georg wurde ein Dachfenster durch den Wind gelöst und stürzte herab. An einem achtstöckigen Haus in der Hafencity musste das Baugerüst samt Schutzplane von der Feuerwehr gesichert werden.

Probleme auf einigen Zug- und Fähr-Strecken

Bei der Bahn verursachte der Sturm Verspätungen und Zugausfälle. Die Fährverbindungen zwischen Schaprode und Hiddensee sowie in Warnemünde wurden zeitweise eingestellt.

Nach dem Sturm komt Mix aus Wolken, Sonne und Regen

Am Donnerstag erwartet die Norddeutschen laut Vorhersage viele Wolken und mancherorts ein bisschen Sonnenschein. Auch mit Regen ist zu rechnen. Die Temperaturen erreichen dann Werte von etwa 7 Grad im äußersten Westen und 2 Grad im Osten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bzw. Nordost.

