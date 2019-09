Stand: 13.09.2019 11:55 Uhr

Kitesurfer filmt zufällig Feuerball

Eigentlich wollte Dorian Cieloch aus Bremerhaven nur den Donnerstagnachmittag auf seinem Kiteboard an der Küste vor Wremen verbringen. Doch der Inhaber eines Kite-Ladens ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort - und hat seine GoPro dabei. Gegen 14.45 Uhr testet Cieloch auf dem Wasser Kite-Zubehör für seinen Laden. "Das Witzige ist, dass ich genau zur richtigen Zeit meine Kamera nach hinten auf mich drehe, weil ich etwas sagen will", sagt der 32-Jährige NDR.de. Cieloch filmt dabei zufällig den Feuerball, den Hunderte Menschen am Mittwoch gesehen oder gehört haben.

Kiter filmt zufällig Feuerball 13.09.2019 12:11 Uhr Der Kitesurfer Dorian Cieloch filmt zufällig den Feuerball am Himmel über der Nordsee, den am Donnerstagnachmittag zahlreiche Menschen gesehen oder gehört haben.







User machte ihn auf Lichterscheinung aufmerksam

Der Kiter schneidet sein Video anschließend und lädt es auf seinen Youtube-Kanal. Beim Schneiden achte er nur auf das, was er sage und habe das Leuchten am Himmel gar nicht gesehen, sagt er. "Erst nachdem ich das Video hochgeladen hatte, hat ein Zuschauer kommentiert, was ich gefilmt habe und ich habe nur gedacht: 'Wow, das ist ja ein wahnsinniger Zufall'." Einen Knall hat er nicht gehört. Aber sein Video zeigt, dass der Lichtschein nördlich von Cuxhaven verglüht.

ESA-Experte vermutet Asteroid

Zu der Zeit, zu der Cieloch kitet, sehen zahlreiche Menschen im Norden und im europäischen Ausland den Feuerball oder hören einen lauten Knall. Laut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) handelte es sich um ein natürliches Objekt, das in die Erdatmosphäre eingetreten und am Himmel verglüht sei.

"Es könnte Weltraummüll sein, der verglüht ist. Aber ich vermute, dass es ein Asteroid war, der in die Atmosphäre eingetreten und verglüht ist", sagte der Missionsanalyst der ESA, Rüdiger Jehn, auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV.

