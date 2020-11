Georges Simenon oder: Der Blick in die Abgründe der menschlichen Seele. Sendedatum: 29.11.2020 21:05 Uhr Er ist einer der größten Autoren des 20. Jahrhunderts: Georges Simenon, der „schreibende Psychologe“, lotete die Tiefen unserer Seele aus. Sechs seiner stärksten Romane als Hörspiele auf NDR Info.

von Susanne Hoffmann

Er war ein echter Maniac. Sowohl in literarischer als auch in erotischer Hinsicht. Er schrieb – in mönchischer Klausur und an der Grenze physischer und psychischer Belastbarkeit - 75 Kriminalromane um den pfeiferauchenden Kommissar Maigret, 117 weitere Romane und über 150 Erzählungen. Alle in durchschnittlich elf Tagen. Eine nachgerade industrielle Produktion. Den Rest seiner Zeit müsste er, den eigenen Angaben zufolge, maßbeglich in den Betten der Frauen verbracht haben. 10.000 sollen seiner Verführungskunst erlegen sein - seine Ehefrau hat die Zahlen auf den tausender Bereich nach unten korrigiert. Gleichwohl ist die Qualität seine literarischen Oeuvres unbestritten: Simenon ist einer der erfolgreichsten, meistübersetzten, meistverfilmten Autoren des 20. Jahrhunderts. Und einer der größten.

Sein Augenmerk liegt immer auf dem „Warum“. Warum tut jemand das, was er tut? Welche Konstellationen müssen zusammentreffen, um jemanden dazu zu bringen, sein Leben an die Wand zu fahren? Simenon verstand sich immer als „schreibender Psychologe“. Er hat die menschliche Seele kartographiert wie kaum ein anderer, die Tiefen der menschlichen Seele ausgelotet, die Fallstricke des Seins, die Leidenschaften und Triebe, die unser Schicksal bestimmen. Dies tut er mit einer Lakonie und Meisterschaft, dies ihresgleichen sucht.

Die erste deutschsprachige Gesamtausgabe - ein publizistischen Gemeinschafts-Projekt, das der Kampa Verlag zusammen mit Hoffmann und Kampe 2018 in Angriff nahm und das wohl erst 2021 zu einem Ende kommen wird – hat Simenon erneut in den Fokus gerückt. Obwohl zahlreiche seiner Bücher bereits verhörspielt wurden, hat sich der NDR entschieden, sechs seiner persönlichen Favoriten neu bearbeiten und inszenieren zu lassen, teils in alter, teils in neuer Übersetzung. Fünf leidenschaftliche Simenon-Liebhaberinnen – gingen an den Start.

Janine Lüttmann wagt sich an den Grusel-Klassiker von Chabrol mit seinem, durch nebelverhangene Gassen schleichenden Würger:

Weitere Informationen Die Phantome des Hutmachers Eine Stadt in Angst: nächtens geht ein Mörder um, der alte Damen erdrosselt. Psychogramm eines Getriebenen und der Klassiker unter den Simenons. mehr

Elisabeth Weilenmann widmet sich Simenons autobiographischer Suche nach der harten, fremden Frau, die seine Mutter war.

Weitere Informationen Brief an meine Mutter "Warum bist du gekommen, Georges?" fragt ihn die Mutter auf dem Sterbebett. Wer war diese Frau? Versuch einer Annäherung von Georges Simenon. mehr

Irene Schuck inszeniert die bösartige, weibliche Heimtücke einer verschmähten Affäre.

Weitere Informationen Das blaue Zimmer Es ging nur um Sex. Ihm zumindest, schließlich war er ja verheiratet. Sie sah das allerdings ganz anders, und die Tragödie nahm ihren Lauf. mehr

Eva Solloch nimmt ein Paar und die dramatischen Folgen einer Autofahrt ins Visier.

Weitere Informationen Schlusslichter Eine harmlose Autofahrt entwickelt sich für ein streitendes Paar zum Horrortrip. mehr

Irene Schuck inszeniert in ihrer zweiten Regie einen Außenseiter, der unverschuldet Hass und Misstrauen auf sich zieht.

Weitere Informationen Der Buchhändler von Archangelsk Ein scheuer Flüchtling gerät unter Mordverdacht, als seine Frau spurlos verschwindet. mehr

Christine Nagel taucht ab in die hermetische Welt eines Krankenhauses, in der ein renommierter Patient sich und sein Leben befragt.

Weitere Informationen Die Glocken von Bicetre Einen großen Zeitungsverleger zwingt ein Schlaganfall zur radikalen Hinterfragung seines Lebens. mehr

Weitere Informationen Die Wahrheit über Georges Simenon Simenon im O-Ton: Der Autor des Features gibt seine Begegnung mit dem weltberühmten Schriftsteller wieder. mehr

