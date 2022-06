NDR Info und rbbKultur

Wohnen in Deutschland - suchen Sie noch oder kapitulieren Sie schon? Viele Wohnungen sind überteuert, ungepflegt und schlecht gelegen. Vielleicht wegen dubioser Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt? In der Branche sieht es ganz danach aus, als gäbe es Scheingeschäfte, unbezahlte Rechnungen, Stillstand auf Baustellen. Und immer wieder steht ein Konzern in den Schlagzeilen: die Adler-Gruppe. Das Immobilienunternehmen erschüttert die Finanzwelt, die Bau-Branche und Wohnungssuchende natürlich auch. Denn der Bluff führt dazu, dass erforderliche Wohnungen nicht entstehen. Wie der Bluff funktioniert? Darum geht es in Immobilienpoker. Ein Podcast von NDR Info und rbbKultur.