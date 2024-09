Stand: 12.09.2024 11:55 Uhr Hörspiel: "Jümmer Matthes"

Matthes ist anders als die anderen. Er ist nicht cool, er ist nicht beliebt, er hat keine Freunde und er ist auch kein guter Schüler. Kurz vorm Abitur soll Matthes nun nicht versetzt werden. Und da greift Matthes zur Waffe.

Natürlich fragen sich nun alle: Wie konnte so etwas passieren? Während Matthes sich in einem Keller verschanzt und seine Sicht der Dinge beschreibt, sind Lehrer, Verwandte, Politiker und Soziologen auf der Suche nach Antworten.

Sendetermine Freitag, 8. November, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 8. November, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 10. November, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 10. November, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 11. November, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 13. November, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über die Autorin

Gunda Wirschun (geb. 1955 in Bremerhaven) wuchs in Flögeln auf und studierte in Hamburg Bibliothekswesen. Bis zu ihrem Ruhestand 2020 war sie 43 Jahre als Bibliothekarin bei der Stadtbücherei Hamm tätig. Seit 1979 schreibt sie Hörspiele und Features für Radio Bremen und den NDR. In ihrem alten Zuhause spricht sie immer noch vorwiegend Platt, aber in Hamm geht es hochdeutsch zu, denn an das westfälische oder münsterländische Platt hat sie sich nie gewöhnen können.

Mitwirkende

Erkki Hopf: Matthes

Wilfried Dziallas: Großvater

Claus Boysen: Rektor

Fritz Fenne: Andy

Jannika Jira: Eva

Raiko Küster: Mitschüler

Gabriele Blum: Psychologin

Peter Kaempfe: Psychologe

Ulrich v. Bock: Politiker

Uta Stammer: Vermieterin

Heino Stichweh: Schütze

Katrin Krämer: Moderatorin

Eva Garthe: Interviewerin

Holger Postler: Sprecher 1

Gerd Mindermann: Sprecher 2

Regie: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen und NDR 2008

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Das Niederdeutsche Hörspiel | 08.11.2024 | 21:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele