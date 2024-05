David Grossmans bewegender Protest gegen den Krieg

Sendedatum: 08.05.2024 20:00 Uhr

In seinem preisgekrönten Roman "Eine Frau flieht vor einer Nachricht" schilderte der Schriftsteller David Grossman, was der Krieg für dieEinzelnen und ihre Familien in Israel bedeutet. Auch nach dem Ausbruch des Gazakriegs hat der Stoff, den der NDR als Hörspiel adaptierte, nichts von seiner Eindringlichkeit verloren.