Pulverfass Ostsee In den Staaten rund um die Ostsee steigt die Anspannung - nicht erst seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Konfrontation wächst spürbar, die NATO hat seit dem Beitritt Finnlands und Schwedens die klare militärische Hoheit über die Ostsee.

von Christiane Glas

Und viele Kilometer neue Grenze mit Russland. Die Anrainer der Ostsee rüsten auf. Und stehen vor einem strategischen Dilemma. Denn Russland stationiert bereits neue Atomwaffen in Weißrussland und rüstet auch seine Ostsee Enklave Kaliningrad nach. Wie funktioniert „Abschreckung“ unter diesen Bedingungen? Wie bedroht ist die Sicherheit Europas?

Der Autor hat an Militärübungen wie „Northern Forest“ und Arctic Challenge in Skandinavien teilgenommen, mit denen der Westen seine Kampfbereitschaft probt. Auch an dem Großmanöver „BALTOPS23“ unter Führung der USA, wo 20 Nationen mit 50 Schiffen, 45 Flugzeugen und 6.000 Soldatinnen und Soldaten unter anderem Schieß- und Landemanöver vor der baltischen Küste durchführten. Wie fühlen sich die Menschen in dieser angespannten Situation in den Ländern rund um die Ostsee? Sind Deeskalation und Entspannung noch möglich? Beim NATO-Gipfel im Juli 2023 in Vilnius und im Gespräch mit zahlreichen Militärs, Diplomaten und Expertinnen hat der Autor recherchiert, welche Waffen und Strategien künftig die Sicherheit garantieren sollen.

Podcast von Tom Schimmeck

Mit: Katja Danowski, Julian Greis, Pascal Houdus, Anna-Maria Kuricova, Wanda Perdelwitz, Stephan Schad, Tilo Werner und dem Autor

Ton und Technik: Axel Wernecke und Philipp Neumann

Regie: Tom Schimmeck

Redaktion: Christiane Glas

Produktion: NDR 2023

