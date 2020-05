Stand: 12.05.2020 16:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona-Krise: Greifswalder Bachwoche online von Juliane Voigt

Die 74. Greifswalder Bachwoche findet trotz Corona-Krise statt. Unter dem Motto "Dennoch" gibt es ein verkürztes Festival mit zwei Bachtagen. Doch auch in dem reduzierten Programm solle der Geist der Bachwoche wiederzufinden sein, heißt es aus dem Leitungsteam. Start sei deshalb wie üblich ein Clavichord-Konzert in der Aula der Universität. Der Tag ende wie gewohnt mit einem Orgelkonzert.

Bach online: Trotz und Zuversicht

Das Motto "Dennoch" sei in Anlehnung an Bibel-Psalm 73 - "Dennoch bleibe ich stets an Dir..." - gewählt worden. Mit Blick auf die Corona-Krise spreche daraus "eine gewisse Trotzhaltung und Zuversicht zugleich", so Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmer.

Konzerte im Stundentakt wie bei Bachwochen üblich

Die Angebote würden, so die Veranstalter, im Dom, in der M ülarienkirche und in der barocken Aula der Universität vorproduziert und könnten ab dem 13. Juni, 14 Uhr, auf der Website greifswalder-bachwoche.de verfolgt werden - im Stundentakt wie bei richtigen Bachwochen. Konzerte mit Orgel- und Kammermusik stehen auf dem Programm.

Viele Veranstaltungen der Bachwoche werden in ungewöhnlichen Räumen der Stadt oder auch in Sakristeien des Doms aufgezeichnet. Die Konzerte werden solistisch oder mit kleinen Ensembles besetzt. Auch einige Musiker des Bachwochenorchesters von der Komischen Oper Berlin sind dabei.

Gottesdienst als einzige Live-Veranstaltung

Am 14. Juni wird es einen Bachwochen-Gottesdienst unter Corona-Auflagen im Greifswalder Dom geben - die einzige Live-Veranstaltung dieser Bachwoche, die online und auch auf den Vorplatz der Kirche übertragen werden soll.

Das eigentlich für den Juni vorbereitete Wochen-Programm des Festivals für geistliche Musik ist auf das kommende Jahr verschoben worden. Die Greifswalder Bachwoche wird von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin unterstützt.

Corona-Krise: Greifswalder Bachwoche online Die 74. Greifswalder Bachwoche steht unter dem Motto "Dennoch ..." Einige Konzerte des verkürzten Festivals werden aufgezeichnet und können im Internet angeschaut werden. Kartenverkauf: https://www.greifswalder-bachwoche.de/programm-konzertkarten.html In meinen Kalender eintragen

