So war das Elphi-Konzert mit Currentzis und musicAeterna Stand: 16.04.2022 12:32 Uhr Seit Tagen beschäftigt uns die Debatte um das Sankt Petersburger Orchester musicAeterna und Teodor Currentzis. Ein Gespräch mit NDR Kultur-Musikredakteur Mischa Kreiskott über das Konzert am Donnerstag in der Elbphilharmonie.

Der Streit um das Sankt Petersburger Orchester musicAeterna und den Dirigenten Teodor Currentzis dreht sich auch um ein Benefizkonzert der Musiker in Wien für die Opfer des russischen Krieges in der Ukraine. Das Konzert ist abgesagt worden. Am Donnerstagabend sind musicAeterna und Currentzis in der Hamburger Elbphilharmonie aufgetreten - das erste von drei Konzerten an diesem Wochenende. In Wien vor dem Konzerthaus soll es kleine Protest-Grüppchen gegeben haben. Wie war das in Hamburg?

Mischa Kreiskott: Die müssen sehr subtil gewesen sein. Ich habe sie nicht gesehen - weder vor dem Haus, noch im Saal. Es gab diverse Programmänderungen und deswegen auch Ticketrückgänge. Es war ausverkauft und ich habe eine große Wärme gespürt, auch Teodor Currentzis und dem Ensemble aus Sankt Petersburg gegenüber. Die Menschen sind sofort aufgestanden - kein karnevalesker Jubel, aber ein "wir sind hier, deine Fans", also eher eine Unterstützung. Es war keine Ukraine-Flagge im Saal zu sehen. Es war eine große Gruppe von ukrainischen Flüchtlingen im Publikum - circa hundert - und auch im Orchester haben Ukrainerinnen und Ukrainer gespielt. Wenn jemand, der sehr präsent in den Medien ist, ein Konzert gibt, ist das Publikum ein bisschen anders: sehr divers. Natürlich das klassische Hamburger Publikum, aber auch Menschen, die man sonst in Pop-Konzerten vermuten würde: jüngere Menschen - und ich meine auch ein paar Kiezgrößen gesehen zu haben, die man sonst gar nicht in der Elbphilharmonie bei klassischen Konzerten erleben würde.

War denn der Krieg in der Ukraine in irgendeiner Weise Thema? Hat Currentzis in Statement gehalten? Gab es etwas im Programmheft mit einem Bezug dazu?

Kreiskott: Ja, das Gegenteil von Statement, denn er sagt gar nichts mehr. Früher war es üblich, dass er vor der Zugabe oder an einer anderen Stelle über Musik, über sein Ensemble gesprochen hat. Das ist vorbei und er ist insgesamt sehr zurückhaltend aufgetreten. Ich habe gelesen, dass das schon in letzter Zeit so war. Die Gothic Kleidung, die Skinny-Jeans, die abrasierte Frisur, die roten Schuhe: Er trägt jetzt Anzug und diese One-Man-Show ist auch vorbei. Er hat zurückhaltender als sonst dirigiert und sich nicht vom Ensemble abgehoben, sondern den Kollektivgedanken nach vorne gebracht. Die "Metamorphosen" von Strauss ist ein Stück, das Richard Strauss angesichts der zerstörten deutschen Städte im Zweiten Weltkrieg in den 40er-Jahren geschrieben hat, und die 6. Sinfonie von Tschaikowsky, die Pathétique, dieses sehr schwermütige Requiem, kann man als Kommentar sehen - insbesondere den Strauss. Man kann aber auch sagen: alles tolle Musik.

Zumindest scheinen das keine Stücke gewesen sein, die ein Feuerwerk entfacht hätten, also keine Stücke, bei denen es wahnsinnig losgeht, sondern es sind es eher etwas schwermütigere, tiefer gehende, ruhigere Stücke gewesen?

Kreiskott: Ja, das geht eher in eine dunkle Richtung - so war einfach auch das Konzert. "Metamorphosen" ist für 23 Solostreicher, also nur die Mitte des Ensembles. Das ist unglaublich schwer umzusetzen, weil diese 23 Solostimmen 30 Minuten lang um einen daher mäandern, und da habe ich das Ensemble auch mal klappern gehört, was ich noch nie erlebt habe. Ich fand das ganz befreiend, dass sie auch wie normale Musiker sein können. Da gab es auch Momente, bei denen ich das Gefühl hatte, dass Currentzis als Dirigent nicht die hundertprozentige Kontrolle hatte, sondern einfach mal den Takt schlagen muss.

Meinst du, dass das damit zu tun haben könnte, dass sie unter Druck stehen? Die kriegen das ja mit, lesen, was über sie geschrieben wird, hören, wie über sie als Ensemble diskutiert wird. Ich denke auch, dass sie natürlich in Russland Druck verspüren, wenn sie hier auftreten. Meinst du, dass man das in ihrem Musikmachen in irgendeiner Form merkt?

Kreiskott: Bezogen auf die "Metamorphosen" kann ich das natürlich nicht beurteilen. Dass die unter wahnsinnigem Druck stehen, kann ich mir schon vorstellen. Es geht für Currentzis gerade darum, dieses Ensemble zu retten. Das ist nicht nur ein Orchester, das er dirigiert. Jeder, der uns zuhört - ob Lehrerin, Ärztin oder Werftarbeiter - kennt das, wenn man in einem System ist, was nicht funktioniert, wie einen das aufregend kann. Er hat sich da etwas aufgebaut, was genau so performt, wie er sich das vorstellt, mit dem er so proben kann, wie er sich das vorstellt. Und das steht jetzt auf dem Spiel. Deutsche Journalistinnen und Journalisten sagen: Die sollen nach Europa kommen. Die haben auch eine Heimat, Familien, vielleicht Stellen am Konservatorium und der Musikschule. So einfach ist das alles nicht. Man sieht das Feuer, mit dem die spielen. Das muss denen gerade sehr schwer fallen.

Es war bei diesem Ensemble schon immer so, dass die ein bisschen als eine eingeschworene Gemeinschaft galten und dass man diesen Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl dieses Ensembles gemerkt hat, wenn sie auf der Bühne waren. Hat sich das jetzt wieder so transportiert, gerade bei den größer besetzten Werken?

Kreiskott: Als es zum Tschaikowsky ging, den die 2017 für Sony aufgenommen haben - ein Stück, das die lange spielen - war es wieder so, wie man das eigentlich sonst nie hört. Nicht, weil das Göttinnen und Götter sind, sondern kein Orchester probt so etwas so lange. Kein Orchester kann das fast auswendig. Kein Orchester kann mit dem Atem eines Streichquartetts als riesiger Apparat so innig und so einig, so ein Stück spielen. Das ist ein wahnsinniges Erlebnis. Dementsprechend ist das Publikum nach langer Pause - 35 Sekunden hinter dem Finale war nichts, nur Ruhe - losgebrochen, weil das großartig ist und sonst fast nirgendwo geht.

