Elbphilharmonie: Klimaaktivisten kleben sich ans Dirigentenpult Stand: 24.11.2022 02:00 Uhr Am Mittwochabend haben zwei Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" die Bühne der Elbphilharmonie gestürmt und sich am Geländer des Dirigentenpults festgeklebt. Die Polizei bestätigte den Vorfall.

In einem Video, das die Gruppe auf Twitter verbreitete, sieht man, wie ein Mann und eine Frau, die mit einer Warnweste bekleidet sind, kurz nach 20 Uhr im Großen Saal der Elbphilharmonie die Bühne betreten. Das Orchester der Sächsischen Staatskapelle, das an diesem Abend das Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61 von Ludwig van Beethoven spielen wollte, befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf seinen Plätzen. Dirigent Tugan Sokhiev und die Solistin Julia Fischer waren noch nicht auf der Bühne.

Aktivisten wurden in Gewahrsam genommen

Die beiden Aktivisten klebten sich am Geländer des Pults fest und sprachen anschließend zum Publikum. Es werde keine Elbphilharmonie mehr geben, um Beethoven zu genießen, wenn Hamburg unter Wasser stehe, heißt es dazu in dem veröffentlichten Video. Wie die Polizei mitteilte, seien die beiden nach kurzer Zeit von dem Geländer gelöst und in Gewahrsam genommen worden.

Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" hatten in den vergangenen Wochen bereits mehrfach auch in Kultureinrichtungen protestiert, um ein stärkeres Engagement gegen die Erderhitzung einzufordern. Sie blockierten Straßen und attackierten Gemälde unter anderem von Vincent van Gogh, Claude Monet und Francisco Goya. Damit wollen die Aktivisten ein stärkeres Engagement gegen die Erderhitzung einfordern.

Wer ist die "Letzte Generation"? Die "Letzte Generation" ist ein Bündnis von Aktivisten aus der Umweltschutzbewegung. Die Gruppe entstand nach einem Klima-Hungerstreik in Berlin im Jahr 2021 und setzt sich vor allem durch Mittel des zivilen Ungehorsams für ein entschiedeneres Vorgehen gegen den Klimawandel ein. Bei ihren Protestaktionen blockieren die Aktivisten Straßen und Autobahnen, besetzen Pipelines oder beeinträchtigen den Betrieb von Museen und Sportveranstaltungen. Eigenen Angaben zufolge hat die Bewegung aktuell mehr als 250 aktive Mitglieder im Alter von 12 bis 76 Jahren.

Der Name der Gruppierung soll verdeutlichen, dass die Aktivisten die letzte Generation sei, die entscheidende Maßnahmen gegen einen drohenden Klimakollaps vornehmen könnte. Der Gruppe wird von Kritikern vorgeworfen, mit ihren Protestformen ihrem Anliegen zu schaden und teilweise auch Menschenleben zu gefährden. (Stand: 10.11.2022)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturnachrichten | 24.11.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Elbphilharmonie