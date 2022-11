Elbphilharmonie: Klimaaktivisten kleben sich ans Dirigentenpult

Stand: 24.11.2022 13:26 Uhr

Zwei Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" haben sich am Mittwochabend vor einem Konzert der Sächsischen Staatskapelle in der Elbphilharmonie am Geländer des Dirigentenpults festgeklebt. Die Polizei bestätigte den Vorfall.