Das NDR Chorexperiment - Geschichten der Teilnehmenden Stand: 15.07.2021 11:00 Uhr Mehr als 500 Menschen haben sich für das NDR Chorexperiment angemeldet. Gemeinsam mit dem NDR wollen sie den plattdeutschen Klassiker "Dat Du min Leevsten büst" einstudieren und singen.

von Anna Novák

Nach vielen Monaten Probenpause ist es der Wiedereinstieg für den Kammerchor Hannover. Er probt "Dat Du min Leevsten büst" für das NDR Chorexperiment. Auch in Schleswig-Holstein wird währenddessen gesungen. Im März 2020 haben sie sich zum ersten Mal spontan im Innenhof ihrer Wohnanlage in Bad Oldesloe getroffen und auf Abstand gemeinsam ein Lied angestimmt. Als Trost und Mutmacher in der Corona-Zeit.

Singen kann auch die Nachbarschaft stärken

Immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner kamen dazu. Aus einem Abend wurden viele: 61 Tage lang gab es immer um 18 Uhr ein kleines Konzert. Aus Nachbarn, die sich kaum kannten, wurde eine Gemeinschaft, erzählt Thomas Remé: "Wir haben ein völlig neues Verhältnis mit den Nachbarn. Man schnackt miteinander, man grüßt sich, wir duzen uns mittlerweile alle. Dank Corona hat sich hier etwas unheimlich Schönes und Nettes in dieser Nachbarschaft getan und das ist mit dem Singen gekommen." Für das NDR Chorexperiment haben sie "Dat Du min Leevsten bist" vor ihren Haustüren eingesungen und gefilmt.

Handpuppen aus Süd-Stormann unter den Teilnehmenden

Britta Eckhoff arbeitet in einem Kindergarten in Süd-Stormarn und hat sich etwas besonders Kreatives überlegt: Sie will das Arrangement mit fünf Handpuppen einsingen, die sonst die Lütten bespaßen, aber sich durch das NDR Chorexperiment auch ein bisschen breitere Aufmerksamkeit erhoffen. Und so gibt auch eine Handpuppe ihre Sicht auf das Chorexperiment zum Besten: "Wir singen natürlich ein bisschen schief, aber voller Liebe und voller Hingabe und würden uns freuen, wenn uns halb Deutschland eigentlich zuhört und wir euch auch ein bisschen erfreuen können!"

Ein Volkslied, das Menschen im Norden verbindet

"Dat Du min Leevsten büst" - das ist Musik, die verbindet. Ein Volkslied, das viele Menschen in Norddeutschland schon ihr ganzes Leben lang begleitet. Auch Karsten Blum, der aus Osnabrück stammt und mit Plattdeutsch aufgewachsen ist, hat sich inspirieren lassen, mitzumachen - auch wenn er sonst andere Musik auflegt: "Auch Fans der härteren Rockmusik, wie ich, haben in der Regel, entgegen Vorurteilen, ein Herz für schöne Melodien und tollen Gesang."

Menschen aller Alterstufen nehmen teil

Für das NDR Chorexperiment haben sich Menschen aller Altersstufen angemeldet: Die jüngsten Sängerinnen sind im Schulchor und die älteste Teilnehmerin ist 87 Jahre alt. Auch Familien sind dabei und wollen zusammen singen. Zum Beispiel Lotte Heere und ihr 14-jähriger Sohn Nonni aus Hamburg, die am liebsten zweistimmig zusammen singen: "Wir machen mit, weil wir einfach das Gefühl haben, dass wir gerade in den letzten Monaten durch Corona doch sehr wenig mit anderen singen konnten und wir haben einfach Lust, wieder mit unseren Stimmen einen Chor zu bereichern."

Übrigens haben sich auch einige Moderatorinnen und Moderatoren von NDR Kultur vom Dauer-Ohrwurm auf den Redaktionsfluren anstecken lassen und als "Sabbelsnuten" das Lied eingesungen.

Mut zum Mitachen - kurzfristige Teilnahme noch möglich

Falls Sie jetzt noch zögern, ob Sie auch ein Video einschicken sollten: nur Mut! Es geht nicht um perfekte Töne, es geht um das Miteinander: um Freude am Singen, um die Lust, etwas auszuprobieren. Und darum, endlich wieder gemeinsam Musik zu machen.

Wenn Sie spontan noch dabei sein wollen, schreiben Sie uns an chorexperiment@ndr.de.

