Wagners "Götterdämmerung" aus Bayreuth in norddeutschen Kinos Stand: 05.08.2022 12:02 Uhr Das Astor-Kino in Hannover und weitere Kinos in Norddeutschland zeigen heute Richard Wagners "Götterdämmerung" zeitversetzt aus Bayreuth ab 18 Uhr auf der großen Leinwand. Was halten Opernfans davon?

von Svenja Estner

Seit dem 25. Juli sind die Bayreuther Festspiele in vollem Gange. Für viele Opernfans sind sie das Highlight des Jahres. Sie wollen am liebsten selbst mit dabei sein. Doch dazu müssten erstmal Karten erstanden werden - die sind meistens schnell ausverkauft. Auch die Reise nach Bayreuth inklusive Schlafgelegenheit will geplant sein.

"Götterdämmerung": Übertragung am 5. August in norddeutschen Kinos

Es geht aber auch einfacher: Das Astor-Kino in Hannover und weitere Kinos in Norddeutschland übertragen den vierten Teil des Ring-Zyklus von Richard Wagners "Götterdämmerung" am Freitag auf der großen Kinoleinwand. Wie kommt das bei den Opernfans an? Ein Gespräch mit Frank Kasper, dem Leiter des Astor Kinos.

"Wir sind ganz begeistert von Wagner!"

Der Theaterleiter strahlt über beide Ohren, als er über die geplante Kino-Oper spricht: "Wir sind ganz begeistert von Wagner!" Er habe gerade knapp 100 Karten verkauft - zu einem ordentlichen Preis. Daran sehe man, "dass die Zielgruppe da ist und der Bedarf, so etwas im Kino zu gucken. Kino hat die Möglichkeit, mit dem Soundsystem dementsprechend einen guten Klang zu bieten."

Für den Theaterleiter, der ein Faible für diese alternativen Opernvorstellungen hat, ist nicht jeder Kinofan gleich ein Opernmensch: "Viele kommen wegen des Logenservices zu uns, sie wollen den einfach genießen. Das überschneidet sich teilweise mit der Zielgruppe, aber ich würde nicht sagen, dass es der typische Blockbuster-Mensch ist, der diese Veranstaltung besucht."

Das Astor-Kino hat schön häufiger sogenannten "Alternativcontent" gezeigt, zum Beispiel aus der Metropolitan Opera aus New York. Nun will es auch bei der Wagner Oper richtig auffahren: Die Gäste werden persönlich begrüßt und zu ihren Plätzen geleitet. Während der Vorstellung und auch in der Pause darf dann geschlemmt werden, erklärt der Theaterleiter: "Wir haben die Besonderheit bei uns, dass wir Logenservice anbieten." Das bedeute, wer eine Logenkarte gebucht hat, erhalte mehr Service. "Das heißt, es kommt jemand an den Platz, es wird nachgefragt, und neben Popcorn bieten wir Fingerfoodplatten an."

So bereitet sich also das Kino auf kulturhungrige Wagnerfans vor. Einer dieser Bewunderer ist Frank Schmuck aus dem Landkreis Peine in der Nähe von Hannover. Er ist seit 25 Jahren Opernfan, begonnen hat alles in den 90ern. Damals hatte er den "Ring des Nibelungen" in der Staatsoper Hannover gesehen. Darauf hatte er sich intensiv vorbereitet und die Textbücher und CDs studiert. Auch für die Götterdämmerung im Kino rüstet sich Frank Schmuck nun: "Da werde ich mir mit Sicherheit nochmal das Textbuch durchlesen und ich höre eigentlich das im Radio auf NDR Kultur. Ich werde mir wahrscheinlich jede Aufführung anhören", sagt Schmuck.

Seine Freundin Claudia Neumann wird auch mitkommen und freut sich schon auf das Opernerlebnis im Kinosaal: "Nach Bayreuth kommt man nicht ganz so schnell, nach Hannover schon eher."

Übertragung aus Bayreuth um zwei Stunden versetzt

Die "Götterdämmerung" sehen die Besucherinnen und Besucher in den norddetuschen Kinos auch in diesem Jahr wieder zwei Stunden zeitversetzt zum eigentlichen Stück in Bayreuth: Dort geht es um 16 Uhr los. Die spätere Uhrzeit soll es mehr Menschen ermöglichen sich die Oper anzuschauen. Außerdem ist die große Pause zwischen den Akten dann nicht so lang. Die hat Opernfan Frank Schmuck natürlich schon längst durchgeplant: "Etwas nettes Trinken, und es gibt ein Pausenprogramm, da werden wir auch ein bisschen reinschauen und dann hal die Beine vertreten. Denn die 'Götterdämmerung' geht ja viereinhalb bis fünf Stunden lang. Aber das ist hier sehr angenehm."

Die Live-Übertragung läuft am Freitag ab 18 Uhr in folgenden Kinos in Norddeutschland:

Astor Hannover

Holi Hamburg

Cinemaxx Hamburg-Wandsbek

Casablanca Oldenburg

Cinestar Lübeck (Stadthalle)

Cinestar Rostock Capitol s

Filmtheater Lichtblick Oldenburg

Studio Filmtheater Dreiecksplatz Kiel

Cinemaxx Bremen

Die gesamte Oper "Götterdämmerung" wird von 20 Uhr bis 1:30 Uhr auf NDR Kultur übertragen.

