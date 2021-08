#impfenschützt: Norddeutsche Künstler rufen zum Impfen auf Stand: 26.08.2021 09:11 Uhr Unter dem Hashtag #impfenschützt rufen Musikschaffende, Bands und Festivalveranstalter dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Darunter auch norddeutsche Musiker wie Jan Delay und Tocotronic.

Sie wollen die stockenden Impfquoten vorantreiben. Deshalb haben sich bundesweit Musikerinnen und Musiker, Bands, Festival-Organisatoren und Veranstalter zu einer gemeinsamen Kampagne zusammengetan. Unter dem Hashtag #impfenschützt rufen sie in den Sozialen Netzwerken dazu auf, sich impfen zu lassen.

Deichkind zu #impfenschützt: "Do it!"

Die Hamburger Band Deichkind ist mittlerweile vollständig geimpft. In ihrem Instagram-Post posiert ein Bandmitglied im Hamburger Impfzentrum, ungefähr im gleichen kunstvoll-schrillen Kostüm, wie noch bei der Deutschlandtour von Deichkind vor einem Jahr vor Ausbruch der Pandemie. In einem anderen Foto präsentieren sie eine Nierenschale, in der eine Spritze liegt. "Bitte setzt Euch mit der Entscheidung des Impfens auseinander", schreibt die Band dazu. "Ganz ohne Risiko geht es im Leben nicht. Schützt Euch selbst und helft gleichzeitig mit, andere zu schützen. Do it!"

Und die Hamburger Band Tocotronic wendet sich mit einem simplen Slogan auf knallrotem Untergrund an ihre Fans: "Vernunft muss diesmal siegen. Bitte lasst euch impfen" steht dort in großen weißen Buchstaben.

Jan Delay, Miu und Bernd Begemann auch mit dabei

Der Musiker Jan Delay formuliert seinen Appell ebenfalls sehr eindringlich. Es gebe noch so viele "sleeper", die noch nicht geimpft seien. "Wenn ihr wieder Konzerte, Clubs und Veranstaltungen wie früher besuchen wollt: LASS! EUCH! IMPFEN! BITTE! DANKE!" Die Hamburger Sängern Miu, der aus Braunschweig stammende Entertainer Bernd Begemann, Sänger Thees Uhlmann - sie alle haben sich dem Aufruf in Social Media angeschlossen.

#impfenschützt: Viele bekanne Musikschaffende dabei

Zu den Beteiligten gehören auch Künstler wie Roland Kaiser, Sarah Connor, Howard Carpendale, Max Herre und Peter Maffay. Außerdem dabei sind Bands wie Einstürzende Neubauten, Element of Crime, BAP, Die Toten Hosen, Beatsteaks, und Silbermond. Zudem beteiligen sich große deutsche Festivals. Auch die Punkband Die Ärzte fragt sich auf ihrer Homepage "wie es mit dem Leben und der Musik weitergeht, und wann und wie wir wohl endlich wieder live auftreten können wie vor der Pandemie." Deshalb haben sich die drei Punks impfen lassen und ermutigen ihre Fans, es ihnen gleichzutun.

