Watt en Schlick Fest - Strand, Nordsee, jede Menge Musik Stand: 27.07.2022 15:15 Uhr Live-Musik auf den Bühnen, Lesungen, Tanzen am Strand und die Deutsche Schlickrutsch-Meisterschaft: Dafür steht das Watt en Schlick Fest in Dangast, im Landkreis Friesland.

Wattenmeer, soweit das Auge reicht, tanzen im Strand, Watt oder Wasser, je nachdem ob grade Ebbe oder Flut ist und dazu gibt es jede Menge Künstlerinnen und Künstler. Das Watt en Schlick Fest findet am Strand unterhalb des Kurhauses Dangast statt. Neben Musik gibt es auch Literatur, Film, Theater und Kunst. Das Watt en Schlick Fest bietet den Gästen eine Mischung aus Post-Punk, Soul, HipHop und Pop, dazu gibt es Lesungen, Talks, ein Kinderprogramm, Kino sowie die traditionellen Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen am Festivalsonntag. Also ein Festival für die ganze Familie

Top-Acts: Bilderbuch, Nura und die Beatsteaks

Als Top-Acts treten Bilderbuch, Nura, die Beatsteaks und Metronomy auf. Darüber hinaus sind Algiers, Blood Red Shoes, Curtis Harding, Jeremias, Moop Mama, Lars Eidinger und viele mehr gebucht. Im Corona-Sommer im vergangenen Jahr durfte das Festival am Wattenmeer als Modellprojekt des Landes Niedersachsen stattfinden. Später wurde es im Rahmen des Helga-Awards zum "Besten Festival" Deutschlands gewählt. In diesem Jahr gibt es fünf Bühnen: Mainstage, La Mer, Palette, Floß und das Vorzelt. Los geht es am Freitag und endet am Sonntag traditionell mit der Deutschen Schlickrutsch-Meisterschaft.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 31.07.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals