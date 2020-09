Stand: 20.09.2020 13:05 Uhr - NDR Info

Trotz Corona: Reeperbahn Festival 2020 erfolgreich

Vom 16. bis 19. September hat auf Hamburgs Bühnen das Reeperbahn Festival 2020 stattgefunden. Mit insgesamt rund 120 Konzerten und etwa 30 Veranstaltungen für Literatur, Kunst und Film ist es das größte Clubfestival Europas. In diesem Jahr stand alles im Zeichen der Corona-Pandemie: weniger Besucher, mehr Abstand, doch zahlreiche Konzerte gab es auch als Streams und eigens für das Festival produzierte Videos-on-Demand - so konnten Musikfans aus aller Welt zumindest virtuell in Hamburg dabei sein und neue Talente entdecken.

Rund 8.000 Besucher verteilten sich während der vier Festival-Tage auf die verschiedenen Spielstätten. Die Herausforderungen vor und während des Festivals waren groß. Neben den Corona-bedingten Einschränkungen und den daraus resultierenden Hygiene- und Abstandsregeln gab es beispielsweise auch kurzfristige Absagen von Künstlerinnen und Künstlern aufgrund der Erweiterung der Corona-Risikogebiete. "Das war ein Kraftakt", sagte Festival-Veranstalter Alexander Schulz.

Gelungen sei dieser durch die gemeinsame Arbeit des Reeperbahn-Festival-Teams, der Unterstützer aus Land und Bund, der Fans, Künstlerinnen und Künstler sowie des Fachpublikums. "Die Stimmung war geprägt von einer kollektiven Mischung aus Achtsamkeit, Dankbarkeit und Freude. Die Bemühungen, dass wir alle gemeinsam der Welt zeigen wollen, dass auch live aufgeführte Musik vor Besucherinnen und Besuchern und internationaler Austausch in der Musikwirtschaft sicher funktionieren, waren in jeder Sekunde zu spüren", betonte Schulz.

Staatliche Hilfen dringend nötig

Die Besucherinnen und Besucher des Reeperbahn Festivals seien sehr umsichtig und vorbildlich mit den Abstands- und Hygieneregeln umgegangen. "Kultur ist in diesen Tagen wichtiger denn je - und das Reeperbahn Festival hat gezeigt, dass sie auch wieder auf den Clubbühnen stattfinden kann", erklärte Schulz. Wirtschaftlich betrachtet geht dies allerdings nicht ohne staatliche Unterstützung. "Wir haben für die Kernveranstaltung zusätzlich 500.000 Euro von der Stadt bekommen und 800.000 Euro vom Bund bei einem Gesamtetat von 2,5 Millionen Euro. Wir sind also zu 75 Prozent subventioniert. Ohne diese Zusage wären wir jetzt in Kurzarbeit und würden nicht über das Reeperbahn Festival sprechen", sagte Schulz dem "Hamburger Abendblatt".

Zeichen der Hoffnung für Musikwirtschaft

Auch Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, zog eine positive Bilanz: "Live und in Farbe hat das 15. Reeperbahn Festival in der Corona-Krise ein Zeichen der Hoffnung für die nationale und internationale Musikwirtschaft gesetzt." Trotz der aktuell widrigen Bedingungen habe es das Reeperbahn Festival-Team geschafft, eine wertvolle Plattform zum Austausch über drängende Zukunftsfragen der schwer betroffenen Veranstaltungsbranche zu bieten. Aus dem Zukunftsprogramm "Neustart Kultur" stellt die Bundesregierung der Musikbranche 150 Millionen Euro zur Verfügung.

Festivalstimmung auch virtuell

Der NDR hatte in Zusammenarbeit mit ARTE ein umfangreiches Streamingangebot bereitgestellt. Allein in den ersten drei Festivaltagen gab es über 120.000 Abrufe. Die meisten Konzerte gibt es auch als Videos-on-demand. Der N-JOY Reeperbus war auch in diesem Jahr wieder die kleinste Bühne des Festivals. Am Spielbudenplatz gaben sich hier aufstrebende Musikerinnen und Musiker die Mikrofone in die Hand. Auch diese Auftritte stehen noch als Videos zur Verfügung.

Vorverkauf für 2021 schon gestartet

Das Reeperbahn Festival 2021 findet vom 22. bis 25. September statt. Die ursprünglich für dieses Jahr geplanten Elbphilharmonie-Konzerte von Anna Calvi, Alice Phoebe Lou, Niklas Paschburg, Mine und RY X sind schon für das kommende Jahr bestätigt. Ebenso wie das Doors-Open-Konzert von Tash Sultana. Tickets sind bereits über die Festival-Seite erhältlich.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 19.09.2020 | 00:00 Uhr