Treffen sich ein Maler und ein Jazzpianist in einer Bar Stand: 15.02.2022 14:14 Uhr Das zweiteilige Hörspiel "Broadway Boogie Bebop" spürt einer möglichen Freundschaft zwischen dem Maler Piet Mondrian und dem Jazz-Pianisten Thelonious Monk nach. Entstanden ist die NDR-Produktion zum 100. Geburtstag Monks im Jahr 2017.

Herbst 1943: In New York feilt der Maler Piet Mondrian an seinem letzten großen Werk: "Victory Boogie Woogie". Nach der Arbeit zieht es den Jazzfan ins Minton's Playhouse, wo Thelonious Monk am Klavier sitzt. Später treffen sich die beiden an der Bar und geraten ins Plaudern - über das Leben, die Kunst und die Musik.

Monk und Mondrian: Eine wahrscheinliche Begegnung

Ob sich Monk und Mondrian tatsächlich einmal so wie hier beschrieben begegnet sind, wissen wir nicht. Es ist zumindest nicht unwahrscheinlich - beide lebten zur gleichen Zeit in New York und es ist bekannt, dass Mondrian die Musik von Monk sehr geschätzt hat. Beide haben mit ihrer bewussten Reduzierung auf das Wesentliche ein jeweils einzigartiges Universum geschaffen.

"Broadway Boogie Bebop": Zweiteiliges Hörspiel

Wie es hätte aussehen können, wenn sich die beiden Künstler zu später Stunde an der Bar bei einem Longdrink oder einem Glas Wein angefreundet hätten, spürt das zweiteilige Hörspiel "Broadway Boogie Bebop" nach. Es entstand zum 100. Geburtstag Monks im Oktober 2017 im Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg. An zwei Konzert-Abenden spielten zwei Schauspieler und sechs Musiker der NDR Big Band Szenen der Begegnung zwischen Monk und Mondrian vor Publikum.

NDR Kultur sendet die beiden Teile von "Broadway Boogie Bebop" am Dienstag, 15. Februar, und am Donnerstag, 17. Februar, jeweils um 22.33 Uhr in der Sendung Play Jazz.

