Tanztheater International geht 2024 in Hannover weiter Stand: 13.09.2022 08:36 Uhr Das Tanztheaters International wird ab 2024 an die Organisation des Festivals Theaterformen angebunden, das teilte die Stadt Hannover am Montag mit. Bislang war die Zukunft des Festivals ungewiss.

Seit 1985 hatte der Verein Tanz und Theater das Tanztheater International durchgeführt. Nach 38 Jahren hatten der Verein und seine langjährige Leiterin Christiane Winter jedoch ihren Rückzug angekündigt. Die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen haben nun eine Lösung für den Fortbestand des Festivals vorgestellt: Die Organisation wird zukünftig von der Leitung des Festivals Theaterformen übernommen. Das Tanzfestival bleibe aber ein eigenständiges Festival.

Künstlerische Leitung wird noch gesucht

Das Festival wird ab 2024 im Januar stattfinden, um die Organisation mit den im Sommer veranstalteten Theaterformen zu vereinfachen. "Christiane Winters leidenschaftliches Engagement für den Tanz in der Stadt hat ein wichtiges Fundament geschaffen, auf dem wir aufbauen wollen", sagt Anna Mülter, die Leiterin des Festivals Theaterformen. Eine neue künstlerische Leitung werde derzeit noch gesucht. Die nächste Zeit wolle Mülter nutzen, um intensiv mit der hannoverschen Tanzszene in den Dialog zu treten, denn eine bisher noch kaum genutzte Entwicklungsmöglichkeit liege in einer stärkeren Verknüpfung mit der lokalen Szene: "Die Neukonzeption des Festivals gibt uns die Chance, den Tanz in Niedersachsen zu stärken und Begegnungen zwischen herausragenden internationalen Choreografinnen und lokalem Publikum und Künstlerinnen möglich zu machen."

Land und Stadt wollen Fördersummen beibehalten

Das Konzept für die Anbindung an die Theaterformen entstand in Gesprächen zwischen der Stadt Hannover, der Stiftung Niedersachsen und dem Land Niedersachsen, die das Festival fördern. "Wir waren uns einig, dass wir die bewährte Form des Tanzfestivals beibehalten wollen", sagt Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf. Die bisher für das Tanzfestival eingesetzten Fördermittel sollen weiter zur Verfügung stehen. Insgesamt betrage das Gesamtbudget inklusive aller Fördersummen jährlich rund 350.000 Euro.

