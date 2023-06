Stand: 17.06.2023 16:56 Uhr Rammstein-Alben steigen in den Charts - sechs von acht in Top 100

Die jüngste Diskussion um Rammstein und Sänger Till Lindemann bremst nicht die Verkaufszahlen der international erfolgreichen Berliner Band. In den jüngsten Album-Charts Top 100 sind die Musiker wieder mit sechs ihrer bisher acht Studioalben vertreten, alle konnten deutlich hinzugewinnen. Das jüngste Album "Zeit" stiegt von Platz 29 in der Vorwoche auf die 10 in den am Freitag veröffentlichten Offiziellen Deutschen Charts, die das Unternehmen GfK Entertainment in Baden-Baden ermittelt. Vorgänger "Rammstein" stieg von 52 auf 20, das 2001 erschienene Album "Mutter" schaffte es von 61 auf 25. Mit "Sonne" auf Platz 69 schaffte es auch ein Rammstein-Song zurück in die Single-Charts.| Sendebezug: | 17.06.2023 15:30 | NDR 2