Radu Lupu und Nicholas Angelich: Nachruf auf zwei Pianisten Stand: 19.04.2022 16:05 Uhr Ein tragischer Tag für die Klassikwelt: Am Ostermontag wurde bekannt, dass gleich zwei große Pianisten gestorben sind: Der Rumäne Radu Lupu am Sonntag im Alter von 76 Jahren, der US-Amerikaner Nicholas Angelich gestern mit nur 51. Beitrag anhören 7 Min

von Ludwig Hartmann

Radu Lupu ist Ostersonntag in Lausanne nach längerer Krankheit verstorben. Er hatte sich vor drei Jahren von der Bühne zurückgezogen. Er war ein Künstler, der eher wenig aufgetreten ist und auch verhältnismäßig wenige Aufnahmen gemacht hat. Dafür waren diese Aufnahmen aber immer von ganz besondere Tiefe und Ernsthaftigkeit geprägt. 'Sensibilissimus' wurde er seit den 1970er-Jahren genannt und das aus mehreren Gründen. Erstens weil er zurückgezogen und hochsensibel war und so auch gespielt hat. Und Zweitens war Lupu jemand, der überhaupt nicht gerne in der Öffentlichkeit war, sondern der oft fast ein bisschen schüchtern auf die Bühne kam.

Begrenztes Repertoire von Radu Lupu

Radu Lupus Repertoire war relativ begrenzt: Schumann, Mozart, Beethoven, Brahms und vor allem Schubert. Der Pianist äußerte selbst einmal, dass er nur Komponisten spielen könne, mit denen er sich identifizieren kann. Und das ist der Grund, weshalb er diese Komponisten spielte und auch einhundertprozentig hinter dieser Musik stand. Außerdem hat Lupu nur wenige Interviews gegeben und war für Journalisten oft rar.

Nicholas Angelich - ein großer Brahms-Interpret

Nicholas Angelich starb gestern in seiner langjährigen Wahlheimat Paris mit gerade mal 51 Jahren. Er hatte wohl ein degeneratives Lungenleiden. Er war ein großer Brahms-Interpret, ein begnadeter Kammermusiker und ein vielseitiger Pianist. Er hat sowohl solistisch, als auch mit großen Orchestern in aller Welt gespielt, aber eben auch Kammermusik gemacht. Besonders gelobt wurden seine Aufnahmen der Brahms Trios mit den Capuçon Brüdern.

Angelich war ein Wunderkind

Außerdem war Angelich ein Wunderkind, der mit 13 Jahren zum Studieren nach Paris ans Konservatorium ging. Dort hat er bei Leon Fleischer studiert - eine sehr ungewöhnliche Karriere. Mit sieben Jahren hat Angelich sein erstes öffentliches Konzert in den USA gegeben, gespielt hat er Mozarts Kochel 467. Technisch war sein Klang hervorrangend und dabei hat er immer mit einer Ernsthaftigkeit gespielt.

Zwei große Pianisten sind von uns gegangen. Radu Lupu und Nicholas Angelich.

