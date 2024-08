NDR Kultur PopUp! Konzerte: Wir bringen die Musik zu Ihnen! Stand: 23.08.2024 12:00 Uhr Wo sollen die ungewöhnlichsten Konzertsäle des Nordens entstehen? NDR Kultur bringt die Musik zu Ihnen: Gewinnen Sie einen Auftritt von Martynas Levickis, Julian Prégardien, LaLeLu oder Norma!

Wir bringen die Musik - und nehmen das wörtlich. Egal ob Bäckerei, Schuhladen, Werkstatt, Museum oder Zoo. Wir machen Ihren Alltagsort zum ungewöhnlichsten Konzertsaal des Nordens. Bewerben Sie sich und gewinnen Sie ein NDR Kultur PopUp! Konzert. Von Akkordeon bis a cappella. Von Songwriterin bis Streichquartett. Von stimmungsvoll bis stimmgewaltig.

Diese Künstlerinnen und Künstler sind ab dem 18. September im Norden unterwegs - und kommen vielleicht zu Ihnen!

Julian Prégardien: Der Tenor bringt ein Streichquartett mit

Tenor Julian Prégardien ist auf den großen internationalen Bühnen zu Hause, singt bei renommierten Festivals oder auch mal in der Carnegie Hall. Für NDR Kultur macht er eine Ausnahme und betritt die ganz kleine Bühne. Mit dabei hat er ein Streichquartett, bestehend aus den Stipendiaten der Balthasar-Neumann-Akademie. Das Konzert mit Julian Prégardien findet am 18. September statt. Vielleicht bei Ihnen?

LaLeLu: A-cappella-Programm von Komik bis Klassik

Mit dem A-cappella-Comedy-Ensemble LaLeLu haben wir vier echte Stimmakrobaten bei unseren PopUp! Konzerten dabei. Mit ihrem Mix aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik begeistern sie ihr Publikum seit fast 30 Jahren. Und mit etwas Glück jetzt auch die Menschen bei Ihnen vor Ort. Das Konzert mit LaLeLu findet am 26. September statt.

Martynas Levickis: Das Supertalent am Akkordeon

Martynas Levickis zählt zu den international gefragtesten Akkordeon-Solisten. Er hat nicht nur die Akkordeon-Weltmeisterschaft "Coupe Mondiale" gewonnen, sondern auch die litauische Version der TV-Sendung "Das Supertalent". Sein Repertoire reicht von Ludwig von Beethoven bis Lady Gaga. Wenn er in der Hamburger Elbphilharmonie auftritt, ist der Große Saal ausverkauft. Demnächst könnten Sie aber in der ersten Reihe sitzen, wenn er bei Ihnen spielt. Das Konzert mit Martynas Levickis findet am 2. Oktober statt. Wo genau? Das liegt an Ihnen!

Norma: Musikalische Geschichtenerzählerin von der Insel Föhr

Norma ist ein echtes Nordlicht - und das hört man: Die Singer-Songwriterin ist auf der Insel Föhr geboren und singt unter anderem auf Friesisch und Plattdeutsch. Eine musikalische Geschichtenerzählerin, die für den Auftritt bei Ihnen vor Ort ihre gesamte Band mitbringt. Das Konzert mit Norma findet am 9. Oktober statt.

