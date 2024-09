So war das NDR Kultur PopUp! Konzert in der Biomarkthalle Stand: 27.09.2024 10:36 Uhr Gelacht und geweint vor Freude: Beim zweiten NDR Kultur PopUp! Konzert ist das A-cappella-Comedy-Ensemble LaLeLu in der Worpsweder Biomarkthalle Moorrübe auf ein herzliches Publikum gestoßen - und hat die alte Maschinenhalle zum Beben gebracht.

von Severine Naeve

In der Biomarkthalle Moorrübe riecht es nach Gemüse, Käse und frischem Brot. Gerade ist das Quartett LaLeLu angekommen und herzlich begrüßt worden - und schon wird emsig für das Konzert aufgebaut.

Die Moorrübe: Markthalle mit besonderem Charme

Ariana und Oliver von der Moorrübe sind mit ganzem Herzen und voller Energie dabei und erklären nebenbei gerne, was den besonderen Charme dieser Markthalle ausmacht und jedem, der sie betritt, sofort auffällt: Hier wurde einstmals richtig geackert. "Wir sind in einer alten Maschinenschlosserei, in der Feldloren für den Torfabbau gewartet und repariert wurden", erklärt Ariana. "Die Bahnschienen in unserer Halle führten einmal bis zum Worpsweder Bahnhof."

Der Soundcheck ist gut gelaufen und die ersten Besucher*innen des NDR Kultur PopUp! Konzerts finden sich ein. Man merkt schnell: Es ist eine große und herzlich verbundene Gemeinschaft, die dieses Konzert in Worpswede ermöglicht hat. Eine Besucherin hat extra Rot angezogen: "Wie eine Mohrrübe!" Eine andere erzählt: "Ich habe auch mitabgestimmt - deswegen bin ich heute hier."

LaLeLu: Comedy des Quartetts kommt an

Dann geht es endlich los - und gleich im ersten Song, beim Instrumental-Teil von Stevie Wonders "You Can Feel It All Over", müssen alle mitmachen. Das kommt an. Und auch die Comedy-Elemente des Quartetts lassen das Markthallen-Publikum nicht kalt. "Bioläden sind ja leider die Minderheit", erzählt einer der vier. "Und Minderheiten sind ein Thema für uns, auch weil wir so viel unterwegs sind. Redselige Friesen finden wir spannend, großzügige Schwaben gibt es nicht, Pinneberger mit Führerschein sind sehr selten - und bescheidene Hamburger existieren gar nicht. Das hat ja auch 'nen Grund: Wir sind ja nun mal die Geilsten!"

Weitere Informationen NDR Kultur PopUp! Konzerte: Wir bringen die Musik zu Ihnen! NDR Kultur macht Alltagsorte im Norden zum Konzertsaal. Stimmen Sie ab, wo unsere Künstlerinnen und Künstler auftreten! mehr

Man merkt, hier stehen Profis auf der provisorischen Bühne zwischen Obstkisten und Bildern aus der Worpsweder Künstlerkolonie. Spätestens mit echtem norddeutschen Spottgesang mit Shanty-Anmutung ("Sing man tau") erobern LaLeLu endgültig das Publikum.

"Ich habe mir Bauchweh gelacht bei denen"

Am Ende gibt es Jubel, Rufe nach einer Zugabe und Freude bei allen, die dabei gewesen sind. "Ich habe mir Bauchweh gelacht bei denen - und bin so froh, dass die hier waren", erzählt eine glückliche Zuschauerin beim Rausgehen. "Danke, NDR!" Und Ariana von der Moorrübe? "Es war toll, die Moorrübe so zu erleben, mit so vielen Gästen", erzählt die Inhaberin. "Die Menschen haben gelacht, aber auch geweint vor Freude. Es war so eine tolle Stimmung - wir würden das jederzeit wiederholen."

Auch bei LaLeLu herrscht nach dem Konzert Begeisterung: "Ich liebe es, an andersartigen Orten zu singen", so Mezzosopranistin Sanna Nyman. "Und man konnte im Publikum alle Gesichter sehen - ich fand's tierisch!" Dann lobt die Truppe noch das NDR Kultur Publikum ("sehr sympathisch!") und verkündet scherzhaft, nun "die große Biomarkt-Tour durch Deutschland" zu planen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 27.09.2024 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop