PopUp!-Konzert in Zirkow: Weltstar Levickis und tanzende Pferde Er füllt Konzerthallen und begeistert ein Millionenpublikum: Martynas Levickis. Auch beim NDR Kultur PopUp! Konzert im Pferdetheater Zirkow hat der litauische Akkordeonspieler das Publikum mitgerissen.

von Janet Lindemann

Das Pferdetheater Zirkow auf der Insel Rügen hatte sich um ein NDR Kultur PopUp! Konzert mit Martynas Levickis beworben - und gewonnen. Nun steht Levickis im Pferdetheater Zirkow beim Soundcheck auf einer Bühne auf Sand. Die Lufttemperatur beträgt 14 Grad. Ein Heizstrahler wärmt seinen Rücken. Der 34-jährige Akkordeonspieler aus Litauen spielt in gewohnt konzentrierter Weise auf seinem Zauberkasten, seinem Akkordeon - sitzend zwischen hohen Feldsteinmauern. Mal hat er die Augen geschlossen, mal huscht ein Lächeln über seine Lippen. Ein Weltstar auf einer Bühne, die sonst Pferden und Reitern gehört. "Zuallererst möchte ich sagen, dass ich es liebe, an ungewöhnlichen Orten zu spielen. Ich bin daran gewöhnt", erklärt Martynas Levickis. Hier im Pferdetheater wird er gleich ein Konzert geben. Eines, dass er den Hörern von NDR Kultur zu verdanken hat.

Martynas Levickis liegen Pferde im Blut

Bevor es soweit ist, schaut er sich das Außengelände an. Er streichelt den irischen Wallach Mo. "Die meisten Leute lieben Pferde, aber für mich hat es auch was mit der Familie zu tun. Mein Großvater kümmerte sich um Pferde. Unglücklicherweise liegt es so weit in der Vergangenheit, dass ich nicht teilhaben konnte. Ich weiß aus der Geschichte meiner Familie, dass Pferde besondere Kreaturen sind", erzählt Levickis.

Etwa 80 Besucherinnen und Besucher sind nach Zirkow gekommen, um Martynas Levickis live beim NDR Kultur PopUp! Konzert zu erleben. Einer von ihnen ist der Schauspieler Andreas Euler. "Ich komme gerade von einem Termin und bin auf dem Weg zum nächsten Termin, höre das im Radio. Ich habe natürlich gehört, dass es ein PopUp! Konzert gibt und eine Abstimmung. Ich habe aber nicht mitbekommen, - weil ich unterwegs war - dass es tatsächlich geklappt hat für Zirkow. Und dann fahre ich jetzt hierhin und bin dabei", freut sich Euler. Seinen Termin hat er dafür sausen lassen.

Brähmer freut sich über "Glücksfall" Levickis

Schon lange hat Cornelia Brähmer vom Pferdetheater Zirkow davon geträumt, große Musiker auf ihre Bühne zu holen. Dass es nun mit Martynas Levickis geklappt hat, ist für sie ein Glücksfall. "Ich würde mich sehr freuen, wenn mal ganz andere Leute unser kleines Theater hier besuchen, die sonst nicht kommen", sagt sie.

Den ganzen Sommer über finden im Pferdetheater Aufführungen statt. Musik spielt dabei immer eine große Rolle, sagt Gründer Leon Vermeulen: "Das ist immer Musik, die wir selber zusammenschneiden, verändern, abhängig vom Thema. Wir haben manchmal Live-Leute dabei. Gerade proben wir etwas mit einer Opernsängerin", berichtet Leon Vermeulen.

Pferde bewegen sich zur Akkordeonmusik

Die Besucherinnen und Besucher lauschen den Klängen von Martynas Levickis. Sie sitzen in roten Kinosesseln, gefesselt von seinem innigen Akkordeon-Spiel. Beim letzten Stück betreten ein spanischer Hengst und ein irischer Wallach die Bühne und bewegen sich zur Musik. Das Publikum ist hingerissen. "So etwas Schönes habe ich noch nicht erlebt. Es war toll! Ich gehe jetzt ganz beglückt nach Hause", sagt eine Zuschauerin. Alle sind begeistert - vom Spiel Martynas Levickis', den viele noch gar nicht kannten - und vom Zusammenspiel mit den "tanzenden" Pferden.

Levickis schwärmt von Atmosphäre in Zirkow

Die Besucherinnen und Besucher erleben Martynas Levickis als bescheidenen und überaus sympathischen Musiker. Für seine Weiterreise nach Berlin stärkt er sich nach dem Konzert mit Kürbissuppe. "Das Gefühl, hier gewesen zu sein, war großartig", schwärmt der Akkordeon-Star und fügt hinzu: "Mit den Leuten verbunden gewesen zu sein, die nette Atmosphäre. Und besonders das Ende, mit zwei Pferden, die zu meiner Musik Tango tanzen."

