NDR Elbphilharmonie Orchester auf Tournee: Zweite Station in Lyon Stand: 24.10.2021 15:27 Uhr Das NDR Elbphilharmonie Orchester ist auf Europa-Tournee durch Deutschland, Frankreich und Spanien. NDR Kultur Moderator Philipp Schmid bloggt von der Tournee. Am Sonnabend trat das Orchester mit Renee Fleming im Auditorium-Orchestre National de Lyon auf.

von Philipp Schmid

Die Kunst des Konzertreisens

Der zweite Tag der Tournee steht im Zeichen der guten Nerven, des guten Willens, des Durchhaltens und des guten Endes. Manche Orchestermusikerinnen und -musiker haben ihre knappe freie Zeit in Paris vor der Abreise nach Lyon beeindruckend sinnvoll genutzt. So einer der Posaunisten: "Bin heute morgen noch ein wenig gelaufen. An der Seine entlang, zum Eiffelturm und zurück. 14 Kilometer hat gut getan und wollte ich schon immer mal machen."

Flott geht es mit dem Zug, dem französischen TGV von Paris nach Lyon. Das sind knapp 470 Kilometer, für die der Zug ziemlich genau zwei Stunden braucht. Der Weg zum Gleis am Gare de Lyon ist etwas kompliziert, vorbei an einigen Ticket- und Gesundheitskontrollen, auch an schwer bewaffneten, patrouillierenden Soldaten.

Verschlungene Wege in Lyon

Angekommen am Bahnhof Lyon soll es etwa 20 Minuten lang mit Bussen zum Hotel gehen. Weil zwei der Busse offenbar an einer Baustelle nicht unter einer Tunneldecke hindurchfahren können, muss ein kräftiger Umweg gemacht werden: Es beginnt eine Odyssee durch Quer-, Einbahn- und Seitenstraßen, die zunächst noch schmunzelnd, dann aber zunehmend stirnrunzelnd aufgenommen wird. Mehr und mehr läuft die Zeit davon und zwar genau die kostbare Zeit, die Musikerinnen und Musiker vor ihrem Auftritt brauchen.

Bratscherin Aline, Halbfranzösin, trifft schnell den richtigen Ton und überzeugt nach langen Umwegen die Busfahrerin dann doch, die Ampel-, Spurwechsel- und Höflichkeitsregeln im französischen Stadtverkehr etwas großzügiger als schon üblich auszulegen und direkt in Richtung Hotel zu steuern, das neben der Konzerthalle, dem Auditorium Orchestre National de Lyon liegt.

Vor dem Konzert

Das Konzert beginnt bereits um 18 Uhr. Nun ist nicht mehr viel Zeit für Regeneration bis zur Anspielprobe, zumal das Hotel noch nicht alle Zimmer bereitgestellt hat. Und so kümmert sich jeder um möglichst viel Ruhe vor dem Auftritt. Aber sobald die ersten Töne in der Halle erklingen, ist die Energie wieder da.

Familiäre Verbindungen

Es ist ein schöner, großer Konzertsaal, in dem das Orchestre National de Lyon beheimatet ist. Konzertmeisterin ist Jennifer Gilbert, die Schwester des Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Noch eine familiäre Verbindung gibt es an diesem Abend: Solo-Cellist Léonard Frey-Maibach stammt aus Lyon, sein Vater Gérard ist Kontrabassist im Orchester. "Das war sehr besonders, hier zu spielen", erzählt er nach dem Konzert, "ich war schon ein paar mal hinter der Bühne, aber in meiner Stadt am Platz meines Vaters für ihn zu spielen, war ein Erlebnis!".

Furioses Finale

Kleine Steine ergeben jeden Tag ein anderes Mosaik. Aus jeder kleinen Verzögerung, größeren Panne, Nerverei, unvorhergesehenen Begebenheit wird am Abend Musik, und das Orchester spielt befreit und herrlich, als wäre es kein Tag mit Schaukelei im Bus und Warterei in der Hotellobby gewesen. Wenn die Musikerinnen und Musiker die Bühne betreten, ist es in jedem Muskel der Musiker zu spüren: Konzerte sind auf magische Weise Energie, Anspannung, Glück. Und so gab es an diesem Tag noch ein furioses Finale.

"Durch die Musik kam die Energie zurück - ein sehr schöner Saal der toll klingt, außen unscheinbar, Beton und etwas in die Jahre gekommen, ..., innen weitläufig und mit viel Holz, da schwingen die Töne, hallen nach, das hat dann alle beflügelt." Konzertmeisterin Jennifer Gilbert

Day off - Reise nach San Sebastián

Am Sonntag geht es weiter nach Spanien. An dem Reisetag haben die Musikerinnen und Musiker Zeit, die Konzertkleidung, die Gedanken und Seelen ein wenig auszulüften. Ein Tag ohne Konzert am Abend ist auch mal ganz angenehm. Am Montag geht es dann weiter mit einem Konzert mit dem Violinisten Joshua Bell in San Sebastián.

