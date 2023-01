Musiker Ingo Pohlmann: Kinderlieder für alle Fälle Stand: 28.01.2023 14:42 Uhr Der Hamburger Musiker Ingo Pohlmann hat ein neues Album mit Kinderliedern für alle Lebenslagen: für die Momente guter Laune und zum Ablenken der schlechten.

2003 ist Ingo Pohlmann aus Rheda-Wiedenbrück nach Hamburg gezogen. Viele Auftritte in kleinen Bars und Kneipen folgten. Hauptsache Spielen, denn der Mann ist musikalischer Geschichtenerzähler aus Leidenschaft. Bekannt ist der Musiker für luftig-leichte Popsongs wie "Wenn jetzt Sommer wär", auch für Lieder mit Geschichten die tiefer gehen, als man es von einem Surfertyp wie Pohlmann auf den ersten Blick erwartet. Nun hat er ein Kinderlieder-Album hervorgebracht.

Hamburger Musiker Ingo Pohlmann mit Kinderliedern für alle Momente

Lange Autofahrten, Erkältungen, Mittagessen - es gibt so viele Alltagsmomente mit Kindern, die schnell nach hinten losgehen können. Da wird gewütet, gelitten und jegliches gute Zureden gerne auch mal ignoriert. Für solche Momente können Kinderlieder helfen - aber nicht immer nur die gleichen. Es gibt viele Kinderlieder für genau solcher Lebenslagen, die dem Nachwuchs gute Laune machen, oder ihn zumindest von der schlechten ablenken. Einige Beispiele dafür hat Ingo Pohlmann im Gepäck.

"Langweilig": Lied mit Country-Anleihen des Hamburgers Dingo Ingo

Zum Beispiel "Dingo Ingo - Langweilig". Mit diesem Song von Ingo Pohlmann mit dem neuen alias Dingo Ingo, wird jede Autofahrt zum Vergnügen. Der Hamburger Künstler hat aber nun zum ersten Mal ein Kinder-Album publiziert.

Zuvor hatte er schon auf Compilations mehrfach einzelne Kindersongs veröffentlicht. Die Textideen fallen ihm im Alltag mit seiner achtjährigen Tochter ein - sie sei eine große Inspiration. Langeweile im Auto sei der "totale Klassiker", so der Musiker.

"Ich bin nicht der Erste, der darüber schreibt, aber immer auf dem kurzen Weg zum Kindergarten mit meiner damals dreijährigen Tochter, war ihr stinklangweilig im Auto. Dann hab ich gesagt, 'guck mal da, eine alte Oma, guck mal da ein Hund, guck mal da, eine Laterne'. Und die war langweilig. Ich fand das super und dachte mir, 'alles klar, so machen wir das!" So sei er auf das Lied gekommen.

Kinderlieder wie "Aramsamsam" hat Pohlmann nie verstanden. Für den Musiker sind Kinderlieder in der Regel nicht nur für Kinder geeignet, sondern auch für Erwachsene. "Mir war es wichtig, dass Erwachsene an der Kinderplatte genauso Spaß haben." Die Band Deine Freunde etwa sei damit extrem erfolgreich. "Die Jungs aus Hamburg machen das tierisch. Die Eltern, die irgendwo in St. Peter-Ording die Musik am Strand laufen lassen auf ihren Boom Boxen und alle tanzen zu Deine Freunde: Das ist echt gute Partymusik."

Ingo Pohlmann: "Kindermusik kann mehr"

Ing Pohlmann sagt: "Kindermusik kann mehr und sollte auch mehr. Ich mag den philosophischen Aspekt und den so runterzubrechen, dass Kinder ihre Neugier darin ausleben können und in ihrer Neugier bestärkt werden. Das finde ich total wichtig."

Kinder können also auch mal das hören, was Mama und Papa hören - wenn sie dazu tanzen oder mitsingen, kann es nicht falsch sein. Denn Singen fördert die Entwicklung der Kinder. Das hat eine Studie des Canto-Forschungsinstituts ergeben. Sie sagt, dass Vorschulkinder, die jeden Tag mindestens eine halbe Stunde singen, bei Einschulungstests besser abschneiden als Kinder im gleichen Alter. "Ich glaub, dass das mittlerweile fächerübergreifend ist, wenn man sich Sachen von 'Unter meinem Bett' anguckt. Da sieht man alle deutschen Künstler, die da ihre Kinderlieder drauf präsentieren." Das sei so nicht voneinander zu trennen.

Kindern Optimismus durch Lieder vermitteln

Ingo Pohlmann verwendet in seinen Songs Wörter und Sätze, die andere in Kinderliedern nicht unbedingt nutzen, zum Beispiel: "Ich hab' die Schnauze voll". Ihm ist bei seinen Liedern wichtig, dass immer eine Geschichte erzählt wird.

Er hat sich auch mal an was Melancholischem versucht, aber seine Tochter war davon nicht begeistert, es war ihr zu traurig. "Ich glaube, dass man Kindern eher Optimismus an den Start bringen kann." Die große schwierige Welt, die noch auf sie zukomme mit ihren Herausforderungen, sei nicht so leicht darstellbar. "Ich versuche das auf meiner Platte, da gibt es gewisse Thematiken, aber die sind immer mit einer positiven Energie verbunden." Kinderlieder müssen also nicht immer gleich nur für Kinder sein. Auch bei Erwachsenen kommen sie gut an und fangen dann auch nicht ganz so schnell an zu nerven.

Für alle Eltern noch ein Tipp: Ingo Pohlmann ist mit seiner "Erwachsenen"-Musik momentan auf seiner "falschgoldrichtig"-Tour.

