Komponist Siegfried Matthus ist tot Stand: 30.08.2021 13:16 Uhr Der Komponist Siegfried Matthus ist tot. Er starb am vergangenen Freitag nach längerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in Stolzenhagen in Brandenburg.

2019 traf Matthus die NDR Kultur Autorin Margarete Zander. Sie erzählte nach der Begegnung: "Es ist unüberhörbar, dass er immer noch Vergnügen an seiner Arbeit hat." Als sie ihn fragte, woran er gerade arbeite, antwortete er lächelnd, er arbeite an seiner Oper "Effi Briest", die im Oktober in Cottbus Premiere feiern sollte.

Musiker Siegfried Matthus schuf mehr als 600 Musikwerke

Matthus schuf mehr als 600 Musikwerke aller Gattungen. Er komponierte auch Opern wie "Judith", die 1985 an der Komischen Oper Berlin uraufgeführt wurde. Außerdem ist er Begründer der Kammeroper Schloss Rheinsberg, die er bis 2014 leitete. Ihm folgte dort bis 2018 sein Sohn Frank.

Geboren wurde er in Ostpreußen in Malenuppen, 1944 flohen die Eltern mit ihm nach Läsikow im Landkreis Ruppin. In Rheinsberg hat er das Abitur gemacht, dann an der Musikhochschule in Ost-Berlin Chor- und Ensembleleitung studiert und von 1956 bis 1958 Komposition bei Rudolf Wagner-Régeny. Als er dann Meisterschüler von Hanns Eisler wurde, war er 24 Jahre alt. Zwei Jahre sollte er von ihm regelmäßig Unterricht bekommen.

Kurt Masur und Walter Felsenstein als Begleiter und Förderer

Im Gespräch mit NDR Kultur erinnerte er sich an manche Begegnung, die zu einer besonderen Lehrstunde geworden war. Matthus legte großen Wert darauf, dass in seinem Arbeitszimmer nie ein Klavier stand. Seine Musik entstand im Kopf, und was ihm da vorschwebte, das tippte er in einen Computer. Den ließ er jedoch nicht "weiterdenken", der Computer diente lediglich als praktische Schreibhilfe, mit dem man dann die Stimmen für die Musiker direkt ausdrucken konnte.

Kurt Masur hat zahlreiche seiner Werke aufgeführt, Walter Felsenstein war einer seiner Förderer. 39 Jahre hat Siegfried Matthus als Dramaturg an der Komischen Oper in Berlin gearbeitet und dabei viele Werke unterschiedlichster Ästhetik kennengelernt. Er gab 1990 Anstoß zur Gründung der international bekannten Kammeroper Schloss Rheinsberg mit ihrer renommierten Opernwerkstatt und leitete sie bis 2014.

Matthus blieb seiner dramatischen Musiksprache treu

Siegfried Matthus hat die unterschiedlichsten Entwicklungen der neuen Musik intensiv über Festivals und Rundfunksendungen und zahlreiche Schüler*innen wahrgenommen und ist doch seiner eigenen dramatischen Musiksprache, die stark von der 12-Ton-Technik beeinflusst war, treu geblieben.

Der Dramaturg Frank Schneider schrieb als Kommentar zu seinem Opernschaffen im Zusammenhang mit der Oper "Judith": "So will es die Konvention der Oper: Noch das Hässliche soll schön, das Abstoßende anziehend, das Unverdauliche genussreich wirken. Matthus setzt seine Kunst darein, um in diesem Sinne ein wirkungsvolles Beispiel zu geben." Und die Reaktion von Siegfried Matthus? Die lautete: "Na ja, schön!"

