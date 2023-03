"Jugend musiziert" in SH: Eine Chance für den Nachwuchs Stand: 18.03.2023 09:50 Uhr In Lübeck findet dieses Wochenende der Landeswettbewerb "Jugend musiziert" statt. Nach der Corona-Pandemie zum ersten Mal wieder als Präsenzveranstaltung. Beitrag anhören 3 Min

von Anina Pommerenke

Es kribbelt wieder: Jugendliche und Eltern wuseln durcheinander, tragen ihre Instrumente und Notenständer in die Musik und Kunstschule in Lübeck. Währenddessen nutzen Olivia Wuttke, Nane Schulz und Aljoscha Donderer ihre Anspielzeit. Das Holzbläsertrio geht vor dem Wertungsspiel noch einmal die besonders kniffligen Stellen durch.

Eine Dreiviertelstunde haben sie noch bis zum Auftritt. Trotzdem nimmt Querflötistin Nane sich noch entspannt Zeit fürs Interview. "Ich freue mich sehr doll, dass wir da gleich in diesem schönen Saal spielen dürfen und die Möglichkeit haben, unser eingeübtes Programm zu zeigen", sagt Nane. "Ich glaube, die Aufregung kommt dann mit der Zeit, aber gerade ist alles noch sehr schön."

Rund zwei Monate vor dem Wettbewerb haben sie angefangen, die Stücke gezielt vorzubereiten. Für die älteren Teilnehmer steht viel auf dem Spiel: Sie können sich auch für den Bundeswettbewerb von Jugend musiziert qualifizieren. "Das Ziel ist, dass wir beim Wertungsspiel viel Spaß haben und dass wir mit uns selber zufrieden sind", sagt Nane. "Natürlich wünscht man sich ein schönes Ergebnis. Aber vor allen Dingen, dass wir mit uns selbst zufrieden sind und Spaß an der ganzen Sache hatten."

Frédéric Choquer: Nachwuchstalent mit Harfe

Insgesamt haben sich 215 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker Anfang des Jahres bei den Regionalwettbewerben durchgesetzt. Als Solist nimmt der 12-jährige Frédéric Choquer aus Klanxbüll teil. Er gehört zu den wenigen Jungs, die mit der Harfe starten. "Ich spiele schon seit siebeneinhalb Jahren. Ich habe das mal in einem Buch gesehen, war ganz begeistert", sagt er. "Dann habe ich das noch mal in echt gesehen - also mehrmals - und war ganz fasziniert, so bin ich dazu gekommen."

60 Jahre "Jugend musiziert": Eine Chance für Nachwuchstalente

"Jugend musiziert" feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Der Wettbewerb gehört international zu den größten und erfolgreichsten seiner Art. In ganz Deutschland sind jedes Jahr mehr als 20.000 Teilnehmer dabei. Auch im 60. Jahr ist "Jugend musiziert" wichtig, um junge, begabte Nachwuchstalente zu fördern. Über die Jahre hat der Landeswettbewerb in Schleswig-Holstein einige Profis hervorgebracht: Die Bekannteste dürfte die Klarinettistin Sabine Meyer sein, die weltweit zu den renommiertesten Instrumentalsolisten gezählt wird.

Auch der Landesausschussvorsitzende von "Jugend musiziert", Frank Engelke, war mal Teilnehmer:"Hier kann man sich zum ersten Mal zeigen, man kann ausprobieren, wie man später mal mit Probespielen umgeht", betont er die Relevanz des Wettbewerbs. "Aber auch die Lehrer werden animiert, ihre Schüler voranzubringen, an Grenzen ranzubringen, sodass sie später dann auch im Profi-Betrieb bestehen können."

Olivia, Nane und Aljoscha fahren zum Bundeswettbewerb

Unterdessen haben Olivia, Nane und Aljoscha es geschafft: Das Trio ist zufrieden mit seinem Auftritt. "Jetzt fällt die Anspannung ab, egal wie man nervös man vorher war oder nicht", sagt Olivia. "Was auch sehr schön war, dass die Sonne durchs Fenster schien und uns noch mal Energie gegeben hat", ergänzt Nane.

Auf das Ergebnis der Jury mussten sich die drei noch ein bisschen gedulden. Am Abend war es dann bei einer Preisverleihung so weit: Das Trio hat mit 25 Punkten die volle Punktzahl erreicht und ist damit beim Bundeswettbewerb dabei. Dieser findet in diesem Jahr ab dem 25. Mai in Zwickau und Umgebung statt.

