"Jugend musiziert": Fehlt der Nachwuchs in der Corona-Zeit? Stand: 02.02.2022 08:16 Uhr Die musikalische Jugendförderung ist aufgrund der Coronapandemie eingeschränkt. Immerhin findet noch der bundesweite Wettbewerb "Jugend musiziert" statt - online, mit weniger Anmeldungen.

von Linda Ebener

Ein Großteil der Chöre in Schleswig-Holstein hat die Proben aktuell eingestellt. Denn mit der vorgeschriebenen Maskenpflicht sei Singen für längere Zeit kaum durchzuhalten, erklärt der Geschäftsführer des Landesmusikrats, Hartmut Schröder.

Dass die Bläserensembles im Land nicht mehr gemeinsam proben dürfen, sei fatal für den Nachwuchs, sagt Mareike Nicolei vom Jugendsinfonieorchester Lübeck, denn die Motivation sei weg: "Unser Jugendsinfonieorchester hatte sich gerade drauf gefreut, am 6. Februar ein Konzert zu geben, das mussten wir absagen, weil wir ab Mitte Januar keine Blasinstrumental-Ensembles Proben mehr haben konnten. Sprich, sämtliche Blasinstrumente sind für das Orchester flach gefallen. Wir mussten das absagen und für die ist es ein absoluter Schlag ins Kontor, wenn man dann auch noch zusätzlich berücksichtigt, dass es für Profiorchester möglich ist."

Jugendsinfonieorchester: Kündigungen und Perspektivlosigkeit

Die Profiorchester dürfen wie gewohnt üben, für viele Musikerinnen und Musiker im Land unverständlich, denn, so Mareike Nicolei: "Das Jugendsinfonieorchester bröckelt weg, es hagelt Kündigungen, weil sie im Moment keine Perspektive mehr sehen."

Zum Glück gibt es noch den Wettbewerb "Jugend musiziert". In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wird in den kommenden Tagen beraten, in welcher Form der Wettbewerb stattfinden soll, ob in Präsenz oder Online, erklärt Volker Ahmels, Leiter des Konservatoriums Schwerin: "Die Motivation ist sehr unterschiedlich. Es gibt sehr viele Kolleg*innen, die gesagt haben, diese ganze Situation ist für sie unberechenbar und haben dann auch tatsächlich ihre Schülerinnen und Schüler nicht angemeldet. Wir sehen das in allen Regionen, dass weniger Teilnehmerzahlen sind, aber ich würde jetzt mal sagen bei den Leistungsorientierten Teilnehmenden, da waren die Leistungen teilweise herausragend und vor allem haben wir bei den Teilnehmenden, Lehrkräften und Eltern eine unheimliche Dankbarkeit gespürt."

Wettbewerb unter 2G plus Regeln in Hamburg

Auch in den anderen Norddeutschen Bundesländern haben die Verantwortlichen von "Jugend musiziert" einen leichten Teilnehmerrückgang feststellen können. Zum Beispiel in Hamburg, sagt Anke Dieterle, Geschäftsführerin von Jugend musiziert. Dort soll der Wettbewerb in Präsenz und mit der 2G plus Regelung stattfinden.

Eines fällt ihr aber dieses Jahr bei den Anmeldungen auf, so Dieterle: "Dass nur noch die, die sich ganz sicher sind, dass sie tolle Preise gewinnen bei 'Jugend musiziert' mitmachen. Wir wollen allerdings, dass alle mitmachen, dass auch diejenigen mitmachen, die sagen: 'Oh ich mach das jetzt zum ersten Mal und ich kann gerade so sieben Minuten ganz tolle drei Stücke spielen - ich probiere das mal aus', die fallen dann eher weg, weil wir merken, dass die sich dann doch nicht trauen und das finden wir natürlich schade, denn 'Jugend musiziert' kann nur mit Breite und Spitze funktionieren."

Hohes Niveau mit viel Elan und Herzblut

Die Qualität der einzelnen Einreichungen bei "Jugend musiziert" sei fantastisch, sagt Mareike Nicolei aus Lübeck, sie durfte bereits einige Videobeiträge sichten: "Was ich da zum Teil gehört habe, das ist à la bonheur, also wirklich Hut ab mit wie viel Elan und Herz, wirklich Herzblut, die da zum Teil gespielt haben. Ganz böse gesagt, vermisse ich genau so etwas mal von einigen Profis auf der Bühne."



Doch reicht ein Wettbewerb wie "Jugend musiziert" um den musikalischen Nachwuchs zu sichern, gerade auch im Bereich der Bläser-Ensembles? Musikpädagoge und Jazztrompeter Martin Berner aus Lübeck ist sich da nicht sicher: "Der Bereich der Bläser hat auch gerade in 2020 und 2021 strukturelle Schäden erfahren und die Aufbauarbeit ist immer mit sehr viel Kraft und Aufwand verbunden. Das Ergebnis zur jetzigen Zeit ist noch nicht ganz klar, was das wieder für die Zukunft bedeutet, auch in der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch generell in der amateurmusikalischen Arbeit."

