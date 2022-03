Stand: 07.03.2022 17:25 Uhr Gonzaga, Mezari, Bembo: Große Komponistinnen ihrer Zeit

Natürlich haben Komponistinnen und Dirigentinnen ihren festen Platz im Musikprogramm von NDR Kultur, aber am Weltfrauentag sollen es noch mehr werden. Die Musikredakteurin von NDR Kultur, Christiane Irrgang, hat das Programm für den Tag zusammengestellt - und da wird es nicht nur Clara Schumann, Fanny Hensel und die norddeutsche Komponistin Emilie Mayer geben, von der wir ja in letzter Zeit besonders viel gehört haben.

Christiane Irrgang: Die gibt es natürlich auch alle, dazu weitere nicht ganz so Bekannte, die aber doch einigermaßen regelmäßig in Konzert- und Radioprogrammen auftauchen: die Französinnen Louise Farrenc, Cécile Chaminade und Lili Boulanger, die italienische Barockkomponistin Francesca Caccini, Ethel Smyth, die britische Komponistin und Suffragette, Alma Mahler-Werfel - von all denen mag man ja schon mal gehört haben.

Auch wunderschöne geistliche Musik von Margarita Cozzolani haben wir schon auf NDR Kultur vorgestellt, das war eine italienische Nonne, die zu den bedeutenden Komponistinnen in der Mitte des 17. Jahrhunderts zählte. Aber hast Du schon mal etwas von Antonia Bembo gehört, oder von Maddalena Casulana Mezari?

Nein!

Irrgang: Mezari war eine Zeitgenossin von Giovanni Gabrieli, lebte also während des Frühbarock in Italien, als Sängerin, Lautenistin und Kompositionslehrerin, und sie war, soweit wir wissen, die erste Frau, deren Werke in Druck veröffenlicht wurden. Italien während der Renaissance und des Barock war überhaupt ein gutes Pflaster für kunstschaffende Frauen; sie hatten es dort viel leichter, anerkannt zu werden, als Frauen anderorts in Europa.

Antonia Bembo, zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, war eine der produktivsten Komponistinnen ihrer Zeit - der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts - und kann dazu noch mit einer Lebensgeschichte aufwarten, die Stoff für eine ganze Oper bietet: Sie floh vor einem gewalttätigen Mann, der die Familie vernachlässigt hatte, ließ ihre Kinder zurück und fand mit der finanziellen Unterstützung des französischen Königs Ludwigs XIV. Unterschlupf in einem Pariser Frauenkonvent, wo sie dann in mehreren Jahrzehnten weltliche und geistliche Vokalmusik und eine Oper schuf. Im Sommer 2021 haben wir Antonia Bembo bereits in der Sendung "Welt der Musik" auf NDR Kultur vorgestellt.

Das sind meistens Komponistinnen aus Adelsfamilien. Liegt das an der Ausbildung? Hatten sie sonst nicht die Kapazitäten?

Irrgang: Es gehörte einfach zur Erziehung adeliger Mädchen dazu, dass sie in Musik eine solide Ausbildung bekamen - nicht etwa, um sie auf eine berufliche Laufbahn vorzubereiten, sondern als nette Zierde, zur Unterhaltung des Gatten und der Salons und Gesellschaften, in denen sie auftraten. Auch in Deutschland gab es einige solcher Frauen aus Fürstenhäusern, von denen Werke hinterlassen sind: zum Beispiel die beiden Schwestern von Friedrich dem Großen von Preußen, Anna Amalia und Wilhelmine, die spätere Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth. Eine ganz interessante Person, weil wir durch ihren Briefwechsel mit ihrem königlichen Bruder und ihre Memoiren bemerkenswert ungeschönte Einblicke in das Hofleben bekommen. Außerdem hat sie den Bau des Markgräflichen Opernhauses in Bayreuth initiiert und selber auch eine Oper geschrieben: "Argenore".

Etwas jünger war die Wittelsbacher-Prinzessin mit dem schönen Namen Maria Antonia Walpurgis Symphorosa von Bayern. Mit diesem Namen müsste man ja eigentlich Sinfonien schreiben - hat sie nicht, aber sie war ein echtes Multitalent: Malerin, Dichterin, Opernsängerin und Komponistin, hauptsächlich von Vokalmusik, darunter auch zwei Opern, die um 1760 auch gedruckt wurden.

Das hört sich an, als kämen viele dieser Komponistinnen von der Musikpraxis her, also vom Musikmachen zum Musikkomponieren: erst Opernsängerin, dann Opern schreiben. Ist das so?

Irrgang: Das ist so, und dann gab es entsprechend natürlich auch komponierende Pianistinnen, wie die Wiener Mozart- und Haydn-Schülerinnen Marianne Auenbrugger, Josepha Auernhammer und Marianna von Martines - die übrigens nicht nur Klaviermusik geschrieben hat, sondern auch geistliche Werke und wirklich hörenswerte Instrumentalmusik. Und sie wurde als erste Frau in der Accademia Filarmonica von Bologna aufgenommen - eine Ehre, die sie mit Corelli, Johann Christian Bach und Mozart teilte.

Welche neuen Entdeckungen hast Du bei der jetzigen Recherche für das Musikprogramm am Weltfrauentag gemacht?

Irrgang: In jüngerer Zeit werden es natürlich immer mehr komponierende Frauen, da ist es vergleichsweise einfach. Es gibt auch mehr Berufsmusikerinnen. Sophia Westenholz zum Beispiel, die Frau des mecklenburgischen Hofkapellmeisters Carl August Westenholz, trat nicht nur als Sängerin, Pianistin und Komponistin in Erscheinung; sie leitete zeitweilig auch als Kapellmeisterin vom Klavier aus Konzerte - bis ein missbilligender männlicher Kollege sie aus dieser Position verdrängte. Mit Klaviermusik und Liedern von Sophia Westenholz hatten wir letztes Jahr übrigens auch eine Ausgabe von NDR Kultur à la carte Extra.

Aber wir wollten ja eigentlich über noch weniger bekannte Namen sprechen. Da hätte ich noch Chiquinha Gonzaga zu bieten, eine brasilianische Komponistin und Pianistin mit einem langen Leben, 1847 bis 1935. Sie hat sehr viel geschrieben und interessierte sich vor allem für die Einbeziehung von brasilianischen und europäischen Tanzformen in die Kunstmusik; das hört man ihrer eigenen Musik dann auch an. Oder schauen wir mal nach Kroatien: Dora Pejačević, geboren 1885, auch wieder eine Adelstochter, war die erste Frau ihres Landes, die Orchesterwerke komponiert hat. Von ihr haben wir jetzt einige Werke in unserem Musikrepertoire.

Ganz neu im Pool - neu für mich zumindest - ist auch Susan Spain-Dunk, eine britische Geigerin und Komponistin, die viele Kammermusik- und Orchesterwerke hinterlassen hat. Sie ist erst 1962 gestorben, war aber alles andere als eine Neutönerin; das kann man also wirklich gut hören. Oder Vítězslava Kaprálová, die erste Frau am Pult der Tschechischen Philharmonie. Sie schrieb ungefähr 50 Kompositionen. Florence Price war die erste bekannte afroamerikanische klassische Komponistin - und so gäbe es noch jede Menge "erste Male" in der Frauenmusikszene.

Florence Price ist dieses Jahr wiederentdeckt und veröffentlicht worden. Aber wenn man mal zehn Jahre zurückgeht in der Schallplattenindustrie, da gab es ja gar nicht so viele Komponistinnen. Wie findest Du die denn alle?

Irrgang: Bei all diesen Komponistinnen muss man sich natürlich immer fragen, wenn sie jetzt nicht Florence, sondern Florentius, wenn nicht Marianne, sondern Martin geheißen hätten und so weiter, ob wir ihnen die gleiche Aufmerksamkeit zukommen ließen. Möglicherweise müsste man in einigen Fällen ehrlicherweise sagen: nein, täten wir nicht. Aber ich habe bei meinen Recherchen so viel Musik entdeckt, von der ich finde, dass sie unbedingt gehört werden müsste, ganz egal, wer sie komponiert hat, und ich freue mich, wenn immer mehr Werke jetzt tatsächlich auf CDs oder in Druck erscheinen.

Wie ist das, wenn mal solche Sachen auch spielen will: Werden sie verlegt? Gibt es Noten?

Irrgang: Es wird besser und besser. Einiges ist bei ganz bekannten Musikverlagen erschienen; da muss man einfach die Namen der Komponistinnen googlen, die einen interessieren. Dann gibt es regionale Spezialverlage, wie die Schweriner Edition Massonneau, bei der zum Beispiel Stücke von Sophia Westenholz erschienen sind. Ries & Erler mit Sitz in Berlin hat Erstausgaben der Sinfonien von Emilie Mayer besorgt, die ja auch in Berlin tätig war. Und die beste Quelle ist der Furore-Verlag, eine Edition aus Kassel, die sich auf Komponistinnen spezialisiert hat und gerade jetzt zum Weltfrauentag eine Reihe "Mund auf statt Klappe zu" bewirbt, also Lieder der internationalen Frauenbewegung.

Das Gespräch führte Mischa Kreiskott, NDR Kultur

