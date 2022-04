Dirigent Oramo ist für klare Positionierung im Ukraine-Krieg

Dirigent Sakari Oramo: "Wir Künstler sind keine Insel" Stand: 12.04.2022 13:28 Uhr Sakari Oramo dirigiert am Dienstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie ein Benefizkonzert für die Ukraine. Er spricht sich deutlich für eine Positionierung von Künstlerinnen und Künstler in dem Konflikt aus. Beitrag anhören 6 Min

Der finnische Dirigent Sakari Oramo ist Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra und des Königlichen Philharmonischen Orchesters Stockholm. Er wirddas Stück "Prayer for Ukraine", "Gebet für die Ukraine", des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester aufführen. Marcus Stäbler hat mit dem Finnen darüber gesprochen, ob Künstlerinnen und Künstler politisch Stellung beziehen sollten.

Finnland ist nicht nur geografisch sehr nahe an Russland. Haben Sie persönlich Kontakte zu Menschen in Russland oder in der Ukraine, mit denen Sie im Gespräch darüber sind, was da passiert?

Sakari Oramo: Meine Kontakte zur russischen Menschen sind meistens mit Menschen, die außerhalb Russlands leben und wohnen. Ich habe mit russischen Lehrern Geige studiert, mit Viktor Lieberman. Der war in Amsterdam und Rotterdam, und danach ist er dann nach Israel umgezogen und da gestorben. Er war ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben.

Aber direkte Kontakte habe ich eigentlich kaum zu diesen Ländern, und man kann sich natürlich wundern. Aber irgendwie ist es schon lange so gewesen, dass die Kulturbeziehungen zwischen der Russischen Föderation und Finnland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sehr zusammengefallen sind. Die sind nicht mehr so stark wie früher. Als ich Kind war, kamen viele sowjetische Künstler nach Finnland, das war oft ihre erste Möglichkeit, in den sogenannten Westen zu reisen. Und ich habe auch Ilja Musin erlebt. Er war Professor für Dirigieren in Leningrad, danach Sankt Petersburg und ein ganz wundervoller Mensch und und Dirigent. Er hat unsere Klasse besucht, als ich da Dirigieren studierte, in den frühen 90er-Jahren. Ilja Musin war ganz einzigartig und sehr, sehr einflussreich für mein musikalisches Denken, auch in dieser kurzen Periode, in der ich ihn getroffen habe. Aber heutzutage muss ich leider sagen, dass ich so gut wie keine direkten Kontakte habe.

Im Moment wird viel über die Rolle der Kultur und der Kultur ausübenden Menschen in dieser Situation diskutiert. Lisa Batiashvili zum Beispiel hat gesagt, man könne eigentlich im Moment gar nicht unpolitisch sein. Wie sehen Sie das?

Sakari Oramo: Ich halte es mit Lisa. Wir Künstler sind keine Insel, und wir müssen irgendwie im Zusammenhang leben und arbeiten, wo wir sind. Deswegen finde ich, dass es sehr wichtig wäre, dass wir hier im Westen den russischen Machthabern deutlich machen, dass wir nicht akzeptieren, was die machen. Das trifft dann natürlich russische Künstler und russische Menschen ganz hart. Aber ich glaube, um dieses Ziel, also den Schluss des Krieges und vielleicht auch ein anderes Denken in Russland zu bewirken, da muss man logisch sein. Und man muss diese Logik ein bisschen umbarmherzig halten, denke ich persönlich.

Wenn es jetzt Ausnahmen gibt und Ausnahmen von Ausnahmen, dann wird es schon schwierig. Natürlich leide ich sehr mit den russischen Künstlern, die jetzt vielleicht nicht arbeiten können. Aber ich leide viel mehr mit den ukrainischen Kindern und Müttern und auch Musikern, deren ganzes Leben in vielen Fällen zerstört worden ist. Man kann nicht vorbeischauen. Man muss einfach logisch bleiben und sagen: jetzt bitte keine Beziehungen mit Russland. Ich glaube, es gibt in diesen Zeiten für uns nicht so viele andere Möglichkeiten. Und deswegen halte ich diese ziemlich harte Linie.

Eine Möglichkeit, nicht direkt den Kriegsverlauf zu beeinflussen, aber doch etwas zu tun, ist, Musik zu machen in einem Benefizkonzert wie heute. Was denken Sie, was kann Musik jetzt gerade ausrichten?

Die Musik kann die Welt nicht verändern. Sie ist immer ein Spiegelbild der Welt und und des Lebens. Aber sie kann immer Hoffnung bringen und neue Aussichten öffnen. Für Leute, deren ganzes Leben erschüttert worden ist, da ist Musik schon eine sehr schöne Therapiemethode. Aber natürlich ist das nicht der Existenzgrund der Musik. Musik existiert für sich selbst. Aber sie hat viele positive Wirkungen, denke ich. Ich möchte jetzt Dmitri Schostakowitsch zitieren. Auch wenn er diese unglaublich dunklen Stücke, die quasi ohne Hoffnung sind, geschrieben hat, hat er gesagt: Ich möchte immer, wenn jemand mein Stück gehört hat, dass es ihm oder ihr ein bisschen besser geht. Das finde ich schön.

Das Gespräch führte Marcus Stäbler.

