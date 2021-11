Corona-Beschlüsse: Erfahrungen mit der 2G-Regel in der Kultur Stand: 19.11.2021 15:07 Uhr Der Bundesrat hat dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Auch für die Kultur in Norddeutschland bedeutet das strengere Regeln. Veranstalter berichten über ihre Erfahrungen mit der 2G-Regel. Beitrag anhören 3 Min

von Linda Ebener

Nach den neuen bundesweit einheitlichen Coronaregeln, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, müssen auch Kulturbetriebe früher die 2G-Regel anwenden, unter bestimmten Umständen sogar die 2Gplus-Regel. Viele norddeutsche Bundesländer und Städte haben bereits auf die steigenden Corona-Zahlen reagiert und eine 2G-Regelung eingeführt. So auch die Stadt Lübeck, die in Theater und Museen seit Montag nur noch Geimpfte und Genesene lässt. Im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin sei man auf alle Regelungen vorbereitet - für sie seien vor allem die Abstandsregelungen wichtig, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Christian Schwandt: "Wir haben bisher aufs Schachbrett gesetzt und werden das auch weiter machen. Wir wissen, dass wir die Lücken eigentlich wieder auffüllen können, wenn 2G gilt. Wir sind aber intern zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das Schachbrett-Prinzip jetzt durchhalten. Dadurch haben wir sehr gute Abstände zwischen den jeweiligen Zuschauern."

Elphi und Laeiszhalle: 2G ab 20. November

In Hamburg gilt ab Samstag die 2G-Regelung. Das heißt: Ungeimpfte dürfen in der Hansestadt keine Restaurants, Bars und Clubs mehr betreten. Auch in der Elbphilharmonie und in der Laeiszhalle gilt ab Samstag ebenfalls 2G, nicht wie geplant erst ab dem 1. Dezember, sagte ein Sprecher.

Celler Diskothek "Inkognito": 2G seit September

Im niedersächsischen Celle wird beim Besuch der Diskothek "Inkognito" der Impf- oder Genesenen-Nachweis kontrolliert, außerdem müssen sich die Gäste mit der Luca-App registrieren, sagt Marketingleiter Hendrik Büring. Sie seien auf die steigenden Zahlen vorbereitet. "Wir haben seit unserer Wiedereröffnung am 3. September 2G gefahren und haben auch da keine Abweichungen gemacht. Wir haben das in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in Celle gemacht und haben von denen viel Rückendeckung bekommen. Denn das Gesundheitsamt hat gesagt: Sollte man in unserer Größenordnung 3G machen wollen, hätten sie gar nicht die Möglichkeiten zur Kontaktnachverfolgung bei Ungeimpften", berichtet Büring. Was ihm Sorge bereitet, ist die 2Gplus-Regel. Büring glaubt, dass unter dieser Regelung nicht mehr so viele Gäste zum Feiern kommen würden, weil die Hürde, einen Test zu machen, zu groß sei.

