"Auch im Bentley wird geweint": Neue Single von Deichkind Stand: 26.01.2023 17:22 Uhr Die Hamburger Band Deichkind und der Musiker Clueso haben gemeinsam die Single "Auch im Bentley wird geweint" veröffentlicht. Die Single ist eine Vorab-Auskopplung des Albums "Neues vom Dauerzustand".

Die Band Deichkind ist ein Phänomen: Angefangen hat das Musikerkollektiv mit Hip-Hop. Mittlerweile begeistert es eher als Gesamtkunstwerk die Massen: mit einer Mischung aus Dada-Techno, plakativen Titelzeilen wie "Arbeit nervt" oder "Leider geil" und vor allem überbordend bunten Bühnenshows.

Auch im Bentley wird geweint" ist die dritte Single aus dem neuen Deichkind-Album "Neues vom Dauerzustand", das am 17. Februar erscheint.

"Neues vom Dauerzustand": In der Pandemie entstanden

Die Band um Leadsänger Porky hat während der Pandemie mit der Arbeit an dem neuen Album begonnen und die allgemeine Stimmung und Atmosphäre jener frühen Pandemiephase hat sich laut Band in Texte und Musik der neuen Songs eingeschrieben.

Tour mit Konzerten in Hamburg und Hannover

Im Sommer geht Deichkind dann mit dem Album auf Tour. Zwei Mal kommen sie dabei auch in den Norden. Am 25. August spielen sie auf der Expo Plaza in Hannover. Einen Tag später in Hamburg auf der Trabrennbahn Bahrenfeld.

"In der Natur" bei Inas Nacht

Neben "Auch im Bentley wird geweint" wurden bereits die Singles "Geradeaus" und "In der Natur" veröffentlicht. Im NDR Fernsehen spielten sie den neuen Song bei Inas Nacht.

