"Sofies Welt" und "Krypto": Graphic Novels für Kinder und Jugendliche Stand: 04.02.2023 06:00 Uhr Die beiden Zeichner Vincent Zabus und Nicoby haben Jostein Gaarders Geschichte "Sofies Welt" ins Heute geholt. Im Comic-Buch "Krypto" geht es um Unterwasserwelten und seltene Tierwesen.

von Lena Bodewein

"Sofies Welt" war vor 30 Jahren eine Sensation: Jostein Gaarders Buch hat es geschafft, eine Geschichte philosophischer Theorien in knappster Form für junge Menschen zu erzählen. Jetzt ist "Sofies Welt" als Graphic Novel erschienen.

"Sofies Welt": Graphic Novel nach dem Roman von Jostein Gaarder

Als Sofie Amundsen einen Brief von einem geheimnisvollen Philosophen erhält, beginnt mit der simplen Frage "Wer bist du?" eine Reise durch die Philosophie-Strömungen von Sokrates bis Sartre, per Brief, per Gespräch, per Exkursion. So weit, so bekannt aus dem Roman von 1993. Die beiden Zeichner Vincent Zabus und Nicoby haben die ganze Geschichte ins Heute geholt: Sofie postet Bilder für Likes, organisiert eine Klimademonstration mit oder flucht über wahnwitzigen Konsum:

Die Leute wissen genau, dass wir ein großes Problem haben, trotzdem ändert sich nichts! Als wäre es allen scheißegal! Es heißt immer nur "Meine Freiheit"! Leseprobe

Einfallsreiche Illustrationen

All das eingebettet in den Kontext der philosophischen Ansichten, die sie kennenlernt. Das lässt die Graphic Novel weniger naiv wirken als das Original, sondern handfester und klarer. Auch weil Zabus und Nicoby super mit dem Medium spielen: Als Sofie beispielsweise versucht, zu etwas durchzudringen, durchschlägt sie wirklich die Rahmenkästchen der Comic-Paneele und landet im unteren Bilderstreifen. Oder sie fordert einen alten Gott auf, sich deutlicher zu äußern:

Die Schrift ist zu klein, ich versteh' dich nicht! Leseprobe

Sofie regt sich sehr über den Männerüberhang unter den Philosophen auf und erst recht über deren frauenfeindliche Weltsicht. Als Aristoteles ihr beispielsweise erzählt: "Die Frau ist ein unvollständiger Mann" - da schnappt sie sich die entsprechende Textblase und schleudert sie in den Abgrund.

Die sehr liebevollen und einfallsreichen Illustrationen machen vieles verständlicher als der Roman in bloßer Textform. Sofie steigt mit Plato in eine Höhle hinab, um im Schein eines Feuers die Schatten aus seinem Höhlengleichnis zu bestaunen. Sie lustwandelt durch den Garten des Epikur oder trifft einen Demokrit aus Lego-Steinen, der ihr seine Idee von Atom und Schicksal mit Lego erklärt.

Irgendwann entdeckt Sofie jedoch:

Wir sind Comicfiguren! Wir entscheiden nichts von dem, was passiert und was wir sagen! Leseprobe

Dagegen will sie rebellieren. Ob das gelingt, wird der zweite Band von "Sofies Welt" erzählen, zusammen mit der Philosophiegeschichte der Neuzeit bis heute.

"Krypto": Herrliches Abenteuer um faszinierende Meereswesen

"Krypto - Geheimnisvolle Meereswesen" heißt eine neue Graphic Novel-Reihe, die mit dem Band "Eine sensationelle Entdeckung" beginnt. Ein herrliches Abenteuer zum Tief-Eintauchen, im wahrsten Sinne. Um faszinierende Geschöpfe aus der See, unwahrscheinliche Freundschaften und die Machenschaften eines etwas zwielichtigen Aquariumsdirektors.

In einer Art Prolog springt ein Junge in einem norwegischen Fjord ins Meer - und taucht nicht mehr auf. Die eigentliche Geschichte beginnt, als Teenager Ophelia mit grünem Haar in eine neue Pflegefamilie kommt, die in der Nähe des besagten Fjords lebt. Emotional eine ziemliche Herausforderung, vor allem wenn die Pflegeschwester eine Zicke ist. Doch dank eines entlaufenen Hummers lernt Ophelia den alten Bernard kennen, einen Fischer, der mit dem Mädchen ein Interesse teilt: Seeungeheuer, alte Meereswesen voller Geheimnisse. Daher der Titel "Krypto", nach der ursprünglichen Bedeutung aus dem Griechischen: verborgen.

So dunkel und geheimnisvoll wie das Meer ist auch das ganze Buch gehalten: viel schwarz, tiefdunkelgrün, tiefdunkelblau - dazu aber die grünen Haare Ophelias und die rote Mütze des Fischers, ein gelbes U-Boot und ein überraschend leuchtendes Monster. Am Ende löst Ophelia ein Rätsel auf, doch ein anderes wartet - der Auftakt zu weiteren Abenteuern.

Die Titel in der Übersicht "Sofies Welt oder die Geschichte der Philosophie - Von den Anfängen" von Vincent Zabus und Nicoby

Aus dem Französischen von Ina Kronenberger

Geeignet für Kinder ab 14 Jahren

25 € bei Hanser

264 Seiten

978-3-446-27470-9



"Krypto. Geheimnisvolle Meereswesen - Eine sensationelle Entdeckung" von Hans Jørgen Sandnes

Aus dem Norwegischen von Katharina Erben und Tilo Herrmann

Geeignet für Kinder ab 9 Jahren

15 € bei Loewe

144 Seiten

978-3-7432-1601-3

erscheint am 8. Februar 2023

